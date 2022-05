I Trondheim ble nasjonaldagen benyttet til å arrangere kretsmesterskap i langdistanse. På 1500 meter var Håkon Moe Berg fra Kyrksæterøra bare knappe halvsekundet bak U-18 EM-kravet da han gjorde 3.55,48.

– Et veldig bra løp under veldig gode forhold i et sterkt felt, oppsummerte han. Dette er klar norsk årsbeste i hans aldersklasse så langt denne våren.

– Jeg hadde overhodet ikke EM-krav i bakhodet da jeg sesongdebuterte tidligere i måneden, men det hadde vært moro å ta et krav eller to selv om det er langt frem før jeg eventuelt får løpe under mesterskapet i Jerusalem, understreker Håkon. Han presiserer at det er langt større sjanser til å få debutere internasjonalt neste sommer.

Håkon vært skadet siden han tok gull og sølv under UM (NM for yngre) første helgen i september i fjor. Talentet fra Kyrksæterøra har i vår satt klare perser både på 1500 og 3000 meter der han topper Norgesstatistikken klart.

– Flere av mine hardeste konkurrenter har ikke startet sesongen ennå, men jeg har uansett levert ekstremt gode prestasjonene de to gangene jeg har vært i aksjon så langt denne sesongen, sier Håkon.

– Jeg får bare glede meg over en fantastisk tid. Selvsagt litt surt når EM-kravet var så tett på, men det blir flere muligheter utover våren, sier Håkon som understeker at han ikke hadde mesterskapet i Jerusalem i tankene da han startet sesongen med en veldig bra 3000 meter på samme bane. Her senket han sin bestetid fra 9.01 til 8.37. EM-kravet her er 8.29. På 1500 meter er både EM-kravet og grensen for å få løpe senior NM 3.55,00.

– Dette er langt fra umulige oppgaver, sier mellomdistanseløperen fra Kyrksæterøra etter nok et glimrende løp.

Alle klasser løp sammen på Øya.

– Vi hadde flere harer. Jeg traff vel egentlig ikke hundre prosent med mitt opptrekk, men jeg drog likevel stor nytte av fartsholderne, sier Håkon som presiserer at dette var tett på et hundre prosent perfekt løp. Det ble holdt stor fart blant seniorene der Sigurd Tveit vant på 3.45

Fantastisk fremgang

Under UM (NM for yngre) i fjor tok Håkon gull på 800, og sølv på 2000 meter. Kristian Bråthen Berg som slo Håkon på UM senhøstes er ikke kommet skikkelig i gang med sesongen etter en lang vinter på ski. Han vant 1500 meter på innendørs UM i vinter med 4.05 da Håkon var skadet.

– Jeg setter dagens 1500 meter over persen på den doble distansen. Selv om jeg perset meg med rundt 25 sekunder da jeg gjorde 8.37, avslutter Håkon.

Resultat KM Langdistanse Trøndelag 17. mai

10 000 m herrer Plass Navn Fødselsår Klubb Resultat Startnr. 1 Øyvind Ytterhus Utengen 1989 Bratsberg IL 31,35,78 239 2 Ola Sakshaug 1984 Kristiansand Løpeklubb 31,39,20 277 3 Henning Offigstad 1985 Bratsberg IL 31,39,83 240 4 Bendik Støa-Aanensen 1987 Bratsberg IL 31,41,12 244 5 Lasse Blom 1983 Sømna IL 31,44,17 241 6 Jo Sverre Sande 1991 Svorkmo NOI 31,47,42 245 7 Terje Olsen 1967 Strindheim IL 35,29,41 58 Helge Langen 1985 Rindal IL DNF 242 Simen Holen 2001 Steinkjer friidrettsklubb DNF 243 Max Bergström 1989 Rindal IL DNF 246 5000m damer Plass Navn Fødselsår Klubb Resultat Startnr. 1 Hanne Mjøen Maridal 1996 Strindheim IL 16,31,19 248 2 Kristine Meinert Rød 2001 Oppegård IL 16,34,88 247 3 Marie Wollan Benum 2006 Byåsen IL 17,53,17 249 4 Ingrid Wollan Benum 2007 Byåsen IL 17,53,38 251 5 Emilie Solheim Johnsen 2007 Strindheim 18,51,17 250 6 Julie Lous 2005 Strindheim IL 19,30,86 278 1500m damer Plass Navn Fødselsår Klubb Resultat Startnr. 1 Ingrid Helene Nyhus 1997 Strindheim IL 4,45,77 253 2 Oda Andersen Lundeby 2002 Spirit friidrett 4,50,32 254 3 Wilma Hollås Hamborg 2008 Utleira IL 4,52,77 256 4 Anzu Lovise Kvam 1997 Strindheim Il 4,59,77 255 5 Meera Sagli 2000 Aure IL 5,00,47 252 1500m gutter Plass Navn Fødselsår Klubb Resultat Startnr. 1 Sebastian Børset 2007 rindal il 4,40,12 260 2 Mathias Leroyer 2008 Strindheim IL 4,43,12 257 3 Kristian Wollan Benum 2009 Byåsen IL 5,03,03 261 Alvin Le 2008 Byåsen IL DNF 259 258 1500m menn Plass Navn Fødselsår Klubb Resultat Startnr. 1 Sigurd Tveit 2000 KIF 3,45,52 263 2 Gregory Bernage 1999 Steinkjer FIK 3,49,76 265 3 Sondre Rishøi 2000 Selsbakk IF 3,54,75 276 4 Håkon Moe Berg 2006 Kyrksæterøra IL 3,55,48 266 5 Mathias Flak 1999 Steinkjer FIK 3,55,95 262 6 Jesper Lundin 2002 Bul-Tromsø Friidrett 3,57,10 270 7 Magnus Øyen 2007 Rindal.il 3,57,21 274 8 SImen Elingsdalen 1996 Steinkjer FIK 3,59,28 271 9 Tord Franke Ulset 2003 Selsbakk IF 4,00,83 269 10 Sondre Svarholt 2006 Stadsbygd 4,05,22 268 11 Sven Nevin 2007 Strindheim il 4,18,88 258 12 Alf Håvard Bråten Stensø 2006 Strindheim 4,23,60 273 Simen Seeberg-Rommetveit 2000 BUL IL DNF 264 Christian Bredesen 2005 Snøgg Friidrett DNF 272 Kjetil Brenno Gagnås 2000 Børsa IL DNF 275 Sigurd Egeland Valseth 2005 Verdal friidrettsklubb DNS 267