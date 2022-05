Det er tydelig at fjellterreng er populært blant mange løpere i Bergensområdet, et løp over Livarden skremte i hvert fall ikke deltakerne i Bergen Fjellkarusell. Løypen som går opp til Totlandsfjellet og over til Livarden har en jevn stigning, og terrenget er fint å løpe i. Det var vått i terrenget etter de siste dagenes regnvær, men opphold og fin løpstemperatur. Det ble derimot ikke noe utsikt fra toppen, det lå et tykt tåkelag over de høyeste delene av løypen.

102 deltakere må også sies å være en god oppslutning. Det var start og mål i skianlegget på Totland, ved Fanahytten.

Anders Sommer var førstemann i mål. Han hadde en fin opplevelse kunne han fortelle etter løpet:

– Vi fikk kjenne litt på gjørmen, men det var deilig å løpe. Tåken var ikke noe problem, løypen var godt merket.

Beste kvinne ble den tidligere skiskytteren Hilde Fenne. Hun skrøt også av løypen:

– Jeg synes det var en skikkelig fin løype, det var ikke spesielt bratt verken opp eller ned. Jeg var litt usikker på formen så jeg åpnet rolig, forteller hun.

– Jeg synes det er veldig kjekt å være med på løp, og så er det god trening.

Men det er ikke noen spesiell satsing forteller hun:

– Det blir helst løp i terrenget, motbakkeløp og alt som er kjekt, sier Hilde som for ti år siden fikk oppleve å bli juniorverdensmester i skiskyting, på sprinten.



Litt trangt på fellesstarten. Det var også en trimklasse som kunne starte innenfor et gitt intervall. (Foto: Tom Roger Johansen)



Premiepallen menn: Lorentz Linde, Anders Sommer og Filip Eidsheim.

15 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 188 Anders Sommer Varegg M23-34 0:48:44 2 264 Lorentz Linde BERGEN M35-39 0:49:04 3 34 Filip Eidsheim BERGEN M23-34 0:52:15 4 223 Mark Purkis Varegg M23-34 0:52:28 5 220 Håvard Tonheim Eikefjord IL M23-34 0:52:40 6 269 Vegard Magnussen Fjellgeitene M40-44 0:53:58 7 271 Are Opstad Sæbø BERGEN M35-39 0:54:33 8 259 Espen Utgård Sæther LAKSEVÅG M23-34 0:55:15 9 32 Bjarne Andreas Bakke Fjellgeitene M50-54 0:55:17 10 277 Callum Smith BERGEN M23-34 0:55:20 11 263 Kristian Ellertsen Dragefjellet Løpeklubb - Team Raidlight M40-44 0:55:29 12 31 Mads Slåke - M23-34 0:55:31 13 216 Oskar Heksem Fana IL M16-17 0:56:05 14 242 Ørjan Nilsen Fjellgeitene M40-44 0:56:14 15 222 Anders Søyland Tif. Viking M50-54 0:56:31



Premiepallen kvinner: Charlotte Watson, Hilde Fenne og Renate Galleberg.

15 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 265 Hilde Fenne BERGEN K23-34 0:59:42 2 219 Charlotte Watson BERGEN K23-34 1:01:36 3 251 Renate Galleberg NESTTUN K40-44 1:03:30 4 253 Mathea Galleberg Fana Langrenn K14-15 1:06:34 5 250 Judit Margrethe Møller Fana IL K16-17 1:08:55 6 25 Caroline Christie Fjellgeitene - Varegg K40-44 1:08:59 7 214 Tiril Hausberg Kåstad Fana il K14-15 1:09:00 8 254 Kristin Madsen Klokkeide Fjellgeitene K23-34 1:11:11 9 227 Mari Løvik NESTTUN K23-34 1:13:14 10 266 Trine Hysing-Dahl BERGEN K40-44 1:13:54 11 228 Johanne De Presno NYBORG K23-34 1:15:19 12 224 Sarah Knutslien NESTTUN K45-49 1:17:14 13 272 Hanne Liland Varegg / Fjellgeitene K50-54 1:18:35 14 211 Brynhild Berge Sjølingstad Hyllestad IL K40-44 1:19:09 15 232 Marianne Heksem BERGEN K40-44 1:24:25



Trimklassen startet først, fleksibel start. Her er Nils Rusaas godt i gang.



Løp sammen Askøy er alltid representert når det er løp i Bergensområdet, her kommer Bengt Eliassen og Lisbeth Fauskanger.



Konkurranseklassen har startet og det har allerede dannet seg en liten tetkvartett på veien bort mot Totlandsfjellet. Det er de tre vinnerne pluss Callum Smith.



Lorentz Linde tar teten og Anders Sommer henger greit på.



Callum Smith har en fortid som langrennsløper på det britiske landslaget. Her ligger han på en tredjeplass oppover Totlandsfjellet.



Bjarne Andreas Bakke er i klasse M50-54 og kommer inn på en sterk 9. plass totalt.



For Trine Hysing-Dahl er nok et tur over Livarden en grei sak. Hun er en av arrangørene bak Styrkeprøven rett Vest, løpet der Livarden bare er ett av 8 fjell i løypen.



Kjartan Gundersen er full av pågangsmot. Han ble da også den raskeste løperen i trimklassen. Deltakerne i denne klassen var nok litt flinkere til å posere for fotografen.



Are Opstad Sæbø slapper av etter målgang.



Kristin Grevstad.

