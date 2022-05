Med et jevnere løpsopplegg har Karoline Bjerkeli Grøvdal ganske sikkert enda bedre tider inne. Km-tidene for teten, der Karoline var med, var som følger:



2.57 - 3.01 - 3.05 - 3.00 - 2.45



Siden Karoline måtte gi 4 sekunder på den siste halve runden, betyr det at hennes siste 1000 m gikk på 2.49. Spurtrunden til vinner Dawit Seyaum gikk på 60 blank, og det er en avslutningsfart som en skal ha masse mellomdistansetempo i seg for å klare. NRK-ekspert Vebjørn Rodal mente Grøvdal kunne være fornøyd med årets første baneløp:



– Det var bra. Hun hadde litt senvirkninger med covid, og hun har kommet inn i det igjen. Hun tar en trøkk og får smaken på hva det handler om tidlig i sesongen her. Dette hever hun seg på, både fysisk og mentalt, mente OL-vinneren på 800 m.



Fjerdeplass i Diamond League er absolutt noe å ta med seg, men det skal sies at en god del av de beste afrikanske og amerikanske kvinnene mangla. Den store favoritten, Francine Niyonsaba, meldte avbud etter å ha hatt trøbbel med å få visum i tide. Svenske Sarah Lahti ble nummer sju med ny pers på 15.04,87.

Den tidligere 1500 m-løperen Dawit Seyaum fra Etiopia var sterkest i spurten og kunne glede seg over seier på 5000 m. (Foto: Diamond League AG)



5000 m kvinner

1 17 ETH SEYAUM Dawit 14:47.55 WL MR 2 8 2 3 ETH FEYSA Hawi 14:48.94 5 7 14:38.76 3 16 ETH WORKU Fantu 14:49.64 4 7 14:26.80 4 7 NOR GRØVDAL Karoline Bjerkeli 14:51.38 8 5 14:43.26 5 10 GER KLEIN Hanna 14:51.71 PB 10 4 15:06.81 15:01.99 6 13 GBR JUDD Jessica 14:57.19 PB 12 3 15:11.72 15:06.02 7 5 SWE LAHTI Sarah 15:04.87 PB 14 2 15:10.24 8 4 ESP GALLARDO Carla 15:10.62 PB 15 1 15:54.54 9 14 GER BENFARES Sara 15:25.74 15:24.71 15:24.71 10 15 AUS DAVIES Rose 15:28.47 15:07.49 15:07.49 11 8 ESP GARCÍA Marta 15:28.55 PB 15:31.50 12 1 AUS BATT-DOYLE Isobel 15:29.05 15:10.97 15:04.10 13 11 HUN WAGNER-GYÜRKÉS Viktória 15:32.17 PB 15:52.16 15:44.56 14 2 ESP RUIZ Cristina 15:34.49 PB 15:54.80 15 9 GBR OCKENDEN Verity 15:45.04 15:03.51 DNF 12 ITA BATTOCLETTI Nadia 14:46.29 DNF 6 GBR THACKERY Calli 15:09.08 15:09.08



Nok en Kipsang-triumf på 1500 m

Abel Kipsang fra Kenya har vært den dominerende 1500 m-løperen så langt i år – med seier i det kenyanske mesterskapet og seier i det første Diamond League-stevnet i Doha. Også i Birmingham virka han sterk og vant greit på 3.35,15. Sjøl om tida ikke er all verden, så så det ikke ut som at Kipsang trengte å gå i kjelleren. Gode løpere som Mohamed Katir og og Oliver Hoare på andre- og tredjeplass ble greit fraløpt.

Abel Kipsang løp tilsynelatende uanstrengt inn til seier. (Foto: Diamond League AG)



1500 m menn

1 13 KEN KIPSANG Abel 3:35.15 1 16 3:31.01 3:29.56 2 6 ESP KATIR Mohamed 3:35.62 2 7 3:28.76 3 8 AUS HOARE Oliver 3:35.76 SB 4 6 3:36.54 3:32.66 4 10 POL ROZMYS Michal 3:35.86 6 5 3:32.67 5 11 GBR KERR Josh 3:35.92 8 4 3:29.05 6 14 ESP MECHAAL Adel 3:35.93 10 3 3:30.77 7 16 LUX GRETHEN Charles 3:37.00 12 2 3:32.86 8 5 GBR STONIER Matthew 3:37.25 PB 14 1 3:40.21 3:39.17 9 1 NZL BEAMISH George 3:37.45 3:36.53 3:36.53 10 3 ESP FONTES Ignacio 3:37.66 SB 3:47.80 3:33.27 11 12 AUS RAMSDEN Matthew 3:39.65 11 3 3:38.01 3:34.08 12 7 FRA MISCHLER Baptiste 3:39.94 3:32.42 13 2 GBR MILLS George 3:42.33 3:39.91 3:36.31 14 15 AUS McSWEYN Stewart 3:44.14 SB 3:48.67 3:29.51 15 9 KEN SIMOTWO Charles Cheboi 3:44.82 13 2 3:39.18 3:30.30 DNF 4 GBR COPELAND Piers 3:40.24 3:34.62

Hodgkinson og Muir sørga for britisk jubel

På begge mellomdistansene for kvinner ble det britisk triumf. Mest overbevisende var supertalentet Keely Hodgkinson som styrte løpet fra start til mål og vant klart på 1.58,63. Laura Muir så ikke ut til å være i riktig så god form, men vant greit på 4.02,81, et drøyt halvsekund før australske Jessica Hull.



Sølvinneren fra OL i Tokyo, Keely Hodgkinson, ser ut til å være i storform også i år. (Foto: Diamond League AG)



800 m kvinner

1 7 GBR HODGKINSON Keely 1:58.63 1 8 1:55.88 2 3 FRA LAMOTE Renelle 1:59.53 2 7 1:57.98 3 6 JAM GOULE Natoya 2:00.13 3 6 1:56.15 4 4 USA HURTA Sage 2:00.48 4 5 1:59.76 1:59.76 5 5 GBR BELL Alexandra 2:00.67 5 4 1:57.66 6 9 GER HERING Christina 2:00.82 6 3 1:59.41 7 3 CAN BUTTERWORTH Lindsey 2:01.20 7 2 1:59.59 1:59.19 8 8 IRL SHANAHAN Louise 2:01.35 8 1 1:59.42 1:59.42 9 1 ITA SABBATINI Gaia 2:01.38 2:00.75 10 2 GER TROST Katharina 2:01.80 1:58.68

Britiske Laura Muir vant 1500 meteren på 4.02,81 etter å ha spurta ned australske Jessica Hull. (Foto: Diamond League AG)



1500 m kvinner

1 10 GBR MUIR Laura 4:02.81 1 8 3:54.50 2 11 AUS HULL Jessica 4:03.42 2 7 3:58.81 3 4 KEN CHEBET Winny 4:05.56 SB 3 6 4:08.29 3:58.20 4 5 IRL MAGEEAN Ciara 4:05.70 4 5 4:00.15 5 7 GBR REEKIE Jemma 4:07.01 5 4 4:02.09 6 8 ESP PÉREZ Marta 4:07.93 6 3 4:00.12 7 12 USA McGEE Cory Ann 4:08.26 7 2 4:00.67 8 9 GBR SNOWDEN Katie 4:08.33 8 1 4:03.90 4:02.77 9 2 BEL VANDERELST Elise 4:09.30 SB 4:28.90 4:02.63 10 1 CZE MÄKI Kristiina 4:13.83 4:01.23 11 6 IRL HEALY Sarah 4:15.97 4:12.41 4:07.12 DNS 3 AUS GRIFFITH Georgia 4:06.04 4:04.17



Kanadisk triumf på 800 m for menn

800 meteren for menn ble vunnet klart av kanadiske Marco Aprop. Han løp avventende til 200 m gjenstod, men dro ifra resten av feltet med 8 tideler inn mot mål. Vinnertida ble 1.45,41, og det er å forvente at nivået hever seg noen hakk fram mot VM.



Marco Arop var sjef i 800 m-feltet. (Foto: Diamond League AG)



800 m menn

1 2 CAN AROP Marco 1:45.41 SB 1 14 1:49.51 1:43.26 2 4 FRA ROBERT Benjamin 1:46.22 3 7 1:45.19 1:44.53 3 7 USA HOPPEL Bryce 1:46.33 SB 5 6 1:47.27 1:43.23 4 9 GBR WIGHTMAN Jake 1:46.39 SB 7 5 1:46.44 1:44.18 5 5 POL DOBEK Patryk 1:46.63 8 4 1:43.73 6 1 KEN KINYAMAL Wyclife 1:46.64 10 3 1:43.12 7 6 USA MURPHY Clayton 1:47.23 12 2 1:45.54 1:42.93 8 8 GBR ROWDEN Daniel 1:47.29 SB 6 6 1:49.56 1:44.09 9 6 AUS BOL Peter 1:47.59 4 7 1:46.03 1:44.11 10 3 ESP GARCÍA Mariano 1:48.77 SB 1:51.15 1:45.67



