Utøvarane startar frå Fretheim Hotel og spring ei sløyfe gjennom sentrum og langs kaia, før vegen ber vidare opp Flåmsdalen mot målgang på Vatnahalsen Hotel. Her får dei nyte den vakre naturen som dalen har å by på. Til slutt kjem dei berykta 21 hårnålssvingane opp mot Vatnahalsen og deltakarane kan juble over å ha sprunge 21 km og over 800 høgdemeter.

Starten gjekk frå Flåm sentrum klokka 12.00 med lett skydekke og 12 grader, perfekt løpevær! Allereie frå start var det eit forrykande tempo og forhåndsfavorittar Markos Gkourlias frå Aurland IL og Stian Hoelgaard hadde ei god leiing etter den 2 km lange sentrumssløyfa.



Blant kvinnene var det Målfrid Hermansen frå BFG Bergen Løpeklubb som starta sterkast. Den gode starten haldt heile vegen inn både for Markos og Målfrid. Markos klarte, i tillegg til siger, å setje ny løyperekord med tida 1.20.26! Målfrid var i mål på tida 1.43.05. På andreplass kom Stian Hoelgaard frå Gjesdal IL (1.34.57) og tredjeplassen vart kapra av Sigurd Sollien Hulbak frå Hemsedal (1.35.39). I kvinneklassen var det Kari-Anne Strandman frå Sogndal (1.55.23) og Hege Lien frå Årdalstangen (1.56.47) som tok andre- og tredjeplass.







Markos Gkourlias fra Aurland IL vinner soleklart på ny løyperekord. (Foto: Arrangør)







Målfrid Hermansen ledet fra start til mål og vant med god margin. (Foto: Arrangør)



- Vi i staben er rett og slett veldig nøgd med gjennomføringa av årets løp! Det er eit utruleg kjekt arrangement å få vera ein del av. Tilbakemeldingane frå utøvarane er utelukkande gode og vi ser fram til å arrangere Noregs vakraste halvmaraton att i 2023, seier løpsleiar Simon Undal Misje

Herrer // Topp 10

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Markus Gkourlias Aurland IL Elite Menn 1:20:26 2 Stian Hoelgaard Gjesdal IL M30-39 1:34:57 3 Sigurd Sollien Hulbak HEMSEDAL Elite Menn 1.35:39 4 Ole-Petter Storeide Fiskå IL M20-29 1:38:56 5 Lars Kvinge BERGEN M40-49 1:39:01 6 Ørjan Skilbrei Lærdal IL M30-39 1:39:47 7 Eirik Hovland Årdalstangen IL Elite Menn 1:40:51 8 Robert Nilsen H_400-Aktiv M40-49 1:41:21 9 Harald-Inge Vassnes KOLBEINSVIK M20-29 1:43:02 10 Vasileios Gkourlias Aurland IL M30-39 1:46:45

Kvinner // Topp 10

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb K40-49 1:43:05 2 Kari-Anne Strandman SOGNDAL K30-39 1:55:23 3 Hege Lien ÅRDALSTANGEN K30-39 1:56:47 4 Camilla Ødegård Team Ødegård K40-49 2:06:25 5 Linda Uglenes Maristuen Lærdal IL K40-49 2:09:16 6 Gro Tufte BERGEN K50-59 2:09:44 7 Mona Koster Johannesen BØNES K40-49 2:10:00 8 Solveig Haugland Uskedal IL K20-29 2:10:46 9 Ingvild Kleivane BERGEN K20-29 2:12:12 10 Elise Andersen DRAMMEN K30-39 2:13:08



De tre beste kvinnene. (Foto: Arrangør)



De tre beste herrene. (Foto: Arrangør)



SE ALLE RESULTATER HER