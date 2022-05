Fornebuløpet disponerer landets storstue, Telenor Arena, som område for løpet med målgang inne i hallen. I år kommer løpet midt mellom to storarrangementer. Søndag var det Elton John-konsert med fullsatt hall av godt voksne mennesker.



Så skal hallen ryddes og gjøres klar til Fornebuløpet tirsdag, noe som gir løpsstaben minimalt med tid for rigging til løpet og løpsdagen er riggingen allerede i gang i halve hallen for neste arrangement, Grand Prix Junior, som går kommende lørdag. Der blir gjennomsnittsalderen radikalt lavere enn på søndagens Elton John-konsert.



Deltakerrekorden fra det siste løpet før koronaen kom, dvs. i 2019, er på 4069. Per søndag kveld er 1175 meldt på til 10 km, 570 til 5 km og 165 til 3 km. I tillegg skal 300 skoleelever fra lokaler skoler løpe 3 km-løpet i tidligere på skoledagen. Legger vi til 160 i barneløpet og noen til i "spaserklassen" så blir det 2370. Der er likevel langt opp til deltakerrekorden. Men det er fortsatt gode muligheter til å melde seg på. Man kan kun melde seg på via internett, men det kan gjøres helt fram til start.



Program:

Barneløpet start kl. 17.00 i Nansenparken

3 km start kl. 18.00 til kl. 18.04 ved Telenor Arena

5 km start kl. 18.25 til kl. 18.29 ved Telenor Arena

10 km start kl. 19.00 til kl. 19.12 ved Telenor Arena

Skoleløpet på 3 km, hvor det gjelder å slå en av lærerne, starter kl. 15.00.

Startnummer hentes inne i Telenor Arena før start.



Rekoldholderen kommer



Slo nesten alle gutta: Annie Bersagel satte løyperekord med 33.16 i 2014. Da slo hun alle gutta unntatt en. Åtte år seinere er hun tilbake, nå 39 år, og like sprek og kan forbedre sin egen rekord. Lørdag vant hun Grefsenkollen Opp og slo der sin egen rekord med ett sekund. Sammen med henne er Mathias Nipen, mannen som spurtet forbi henne på oppløpet og var to sekunder foran. (Foto: Kjell Vigestad)



De tre beste i fjor: Fire km ut i løypa passeres denne idyllen. John Christian Deighan foran Thomas Asgautsen og Vetle Sjaastad Christiansen. (Foto: Kjell Vigestad)



Både nr. 1 og 2 i fjor er på plass i årets startliste. John Christian Deighan som er først på bildet løper 10 km, men Thomas Asgautsen skal løpe alle tre løpene og er favoritt til å vinne trippelen av de som foreløpig er påmeldt. ,



Fikk beste-kvinne-prisen i fjor: Jessica Gunnarsson (46 år) har vunnet 10 km tre ganger, i 2012, 2017 og i fjor. Hun er tilbake i år, men nå løper hun 5 km. (Foto: Kjell Vigestad)





Ung trippeldeltaker: Henrik Jørgensen, Fossum, som fyller 15 år i dag den 23. mai, fikk i fjor bestemannpremien, et verdifullt ur fra TAG Heuer, fordi han løp 5 km på 16.37. Nå er gutten blitt åtte måneder eldre og skal løpe trippelen. både 3, 5 og 10 km. Han blir nok blant de beste der selv om han er suverent yngst av trippeldeltakerne. (Foto: Kjell Vigestad)



Mange av landets beste veteraner er også på plass i årets Fornebuløp: Synøve Brox, SK Vidar, som har vunnet gullskoen som Norges beste veteranløper hele fire ganger, stiller på 5 km, Ger Van Graas, 67-åringen som i fjor var veldig nær ved å stikke av med bestemannpremien totalt i Fornebuløpet. Han løp 5 km på 18.43 og stiller på samme distanse i år.



Bøler stiller med flere sterke løpere. Haakon Engelsen Berg ble nr. 2 på 5 km i fjor. I år løper han 10 km og er en av favorittene på den distansen også. Hans far, Trond Olav Berg, løper 5 km og er blant kandidatene til å vinne klasse 60-64 år, mens Arild Hagesveen stiller sterkt på 10 km i klasse 50-54 år.



Norske rekorder på 3 km i Fornebuløpet?



Norske rekorder: Lørdag 21. august satte Hanne Maridal og Øystein Kvaal Østerbø offisielle norske rekorder på 3 km gateløp. De kan bli slått under Fornebuløpet. (Foto: Liv Nordengen)



Det er litt originalt, men sant. I fjor ble det for første gang innført offisielle norske rekorder på 5, 10, halv og hel maraton og 100 km. De nye rekordene ble godkjent ved årets slutt i 2021 basert på tider oppnådd i godkjente løyper gjennom mange år.



Nå har Friidrettsforbundet vedtatt også å innføre offisielle rekorder på 3 km, og her ble det bestemt at de kan settes allerede i årets første godkjente løp på 3 km, men tidligere tider på 3 km ikke teller med. Lørdag 21. mai ble Nidaros Løpsfest arrangert i Trondheim og der ble rekordbevis overrakt etter løpet til Hanne Maridal og Øystein Kvaal Østerbø som de første rekordholderne med henholdsvis 9.50 for Hanne og 8.52 for Øystein..



Nå er spørsmålet om rekordene overlever sesongens andre godkjente 3 km gate/veiløp, Fornebuløpet, og det er stor sjanse for at i hvert fall rekorden for menn kan bli slått allerede etter tre dager i Fornebuløpet. Senay Fissehatsion har meldt sin ankomst og kan sette rekord. Han har 8.03 oppnådd for sju år siden. Karl Fremstad, Tyrving er også meldt på. Han har en 3000 m-pers på 8.23 fra 2020. Også noen andre løpere er i tenkeboksen, og i så fall kan det bli flere som løper under rekorden.



Karl Fremstad er medlem av Tyrving, som er en av arrangørene av Fornebuløpet. Han er i likhet med rekordholderen, Øystein Kvaal Østerbø. først og fremst O-løper. Tyrving er ikke bare en av landetes beste friidrettsklubber, men har også en meget god orienteringsgruppe. Øystein Kvaal Østerbø fra Trondheim har vunnet to kongepokaler i orientering og en VM-medalje, men 40-åringen er nå også rekordholder i friidrett - så lenge det varer. Kanskje Fremstad sørger for at norgesrekorden fortsatt blir i O-familien en stund til.



Blant jentene er det foreløpig ingen av de påmeldte som peker seg ut til å kunne slå Hanne Maridals rekord, men også her er noen i tenkeboksen. Det var 15 jenter som i Per Halle Invitational som lørdag løp 3000 m på bane bedre enn Hannes rekord. Det finnes med andre ord mange norske jenter som kan slå rekorden. Og Karoline Bjerkeli Grøvdal, som løp i Birmingham lørdag, har kapasitet til å forbedre den med mer enn et minutt.



Her er de nye norske rekordene per 31.12.2021:

(Tidligere kalt norske bestenoteringer)

Menn . Distanse: Tid: Navn og klubb Sted Dato 5 km gateløp 13:28 Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL Spikkestad 20.05.2020 10 km gateløp 27:39:00 Zerei Kbrom Mezngi, Spirit FIK Valencia, ESP 03.10.2021 Halvmaraton 59:48:00 Sondre Nordstad Moen, SK Vidar Valencia, ESP 22.10.2017 Maraton 02:05:48 Sondre Nordstad Moen, SK Vidar Fukuoka, JPN 03.12.2017 100 km gateløp 06:45:43 Didrik Hermansen, Romerike Ultraløperkl. Los Alcazares, ESP 27.11.2016 Kvinner . Distanse: Tid: Navn og klubb Sted Dato 5 km gateløp 15:04 Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve Spikkestad 04.10.2020 10 km gateløp 30:32:00 Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve Hole 17.10.2020 Halvmaraton 1:06:40 * Ingrid Kristiansen, IL i BUL Sandnes 05.04.1987 Maraton 02:21:06 Ingrid Kristiansen, IL i BUL London, GBR 21.04.1985 100 km gateløp 07:43:27 Margrethe Løgavlen, Tønsberg FIK Stige, DEN 03.05.2008 * løypelengde ikke godkjent av IAAF



