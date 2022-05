Med sol og varmt vær ble det en folkefest i Vik sentrum. Dagen startet med at Johannes Høstflot Klæbo og Even Northug holdt treningsseminar og en treningsøkt for ungdom mellom 12 og 16 år. Etter løpet var det lang kø for å ta bilde og få signatur av skiløperne.





Ikke overraskende var disse to ganske så populære i dag. (Foto: Janne Helen Moen/Janepane photo)

Barneløp

97 barn under 10 år løp barneløpet sammen med Johannes Høstflot Klæbo, Even Northug og maskoten Turbo fra barnas turlag.





Johannes Høsflot Klæbo i spurt mot barna. (Foto: Janne Helen Moen/Janepane photo)



Even Northug måtte også ta i for å hevde seg i toppen ser det ut som. (Foto: Janne Helen Moen/Janepane photo)





På 10 km startet 97 løpere hvorav 94 fullførte, mens på 5 km deltok 92 forhåndspåmeldte løpere, og i tillegg deltok 106 skolebarn uten tid. Totalt på barneløpet og 5 km løp 142 barn klassekonkurransen, der de to klassene med flest deltakere vant 5000 kr til klassekassa. Det ble 2. Klasse på Berg skole med 17 deltakere og 7. Klasse på Vik skole med 18 deltakere som gikk av med seieren.

Totalt deltok 392 løpere, og over halvparten var barn og ungdom under 18 år.

De beste tidene fikk vi i herreklassen der beste løper, 18 år gamle Vetle Knutsen fra Bodø, kom inn på 32:59 foran hjemmefavorittene Lasse Blom 33:13, og Kjell Arne Trælnes 34:12, begge fra Sømna IL. I kvinneklassen ble det dessverre frafall fra forhåndsfavorittene Amalie Kvandal fra Strindheim IL og Martine Evensen fra Sømna. De tre beste ble Mari Brox, Sømna IL 42:01, Johanne Osen, Namdal løpeklubb 44:05, og Solveig Berg Olsen, Brønnøysund 44:26.

5 km ble vunnet av 14 år gamle Matheo Brekk Slotterøy på 22:13 og Anna Osen Byberg 22:44, begge fra Sømna IL.





Vetle Knutsen (72) og Lasse Blom (87). Disse tok henholdsvis første og andreplass på 10 km på 32:59 og 33:13. (Foto: Janne Helen Moen/Janepane photo)



Kjell Trælnes ble nummer 3 på dagens 10-kilometer med tiden 34:12. (Foto: Janne Helen Moen/Janepane photo)



Johannes Høsflot Klæbo (66) havnet utenfor pallen i dag og ble nummer fire. Den plassen delte han med Waldemar Knygh-Rossdal (57). Tiden ble 34:38. (Foto: Janne Helen Moen/Janepane photo)



Even Northug løp inn til 7. plass på 36:52. (Foto: Janne Helen Moen/Janepane photo)



Her ser du Einar Jensen 9. plass (102), Thomas Ekren 12. plass (52), Andreas Rønning 11. plass (35) og Andreas Sæthre 8. plass (29). (Foto: Janne Helen Moen/Janepane photo)



Mari Brox på vei mot seier på 10 kilometeren. (Foto: Janne Helen Moen/Janepane photo)



Starten har akkurat gått for 10 km.(Foto: Janne Helen Moen/Janepane photo)



10 km menn // Topp 10

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Vetle Knutsen Bodø Friidrettsklubb Gutter 18-19 år 32:59 2 Lasse Blom Sømna IL Menn 23-39 år 33:13 3 Kjell Trælnes Sømna IL Menn 40-44 år 34:12 4 Johannes Høsflot Klæbo Sprintgutta Menn 23-39 år 34:38 4 Waldemar Knygh-Rossdal Sømna IL Gutter 16-17 år 34:38 6 kristian Wold Arnøy Sømna IL Menn 23-39 år 36:02 7 Even Northug Sprintgutta Menn 23-39 år 36:52 8 Andreas Sæthre Brønnøysund IL Menn 23-39 år 38:18 9 Einar Jenssen Torsdagsklubben Menn 23-39 år 37:37 10 Håkon Olsen Håkon Sveis Menn 45-49 år 37:41

10 km kvinner // Topp 5

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Mari Brox Sømna IL Kvinner 23-39 år 42:01 2 Johanne Olsen Namdal Løpeklubb Kvinner 23-39 år 44:05 3 Solveig Berg Olsen BRØNNØYSUND Kvinner 23-39 år 44:26 4 Hanne Solberg Torsdagsklubben Kvinner 23-39 år 45:20 5 Sunniva Reinfjord Bjelland Sømna IL Kvinner 23-39 år 48:55 6 Linn-Therese Kvalnes Lauparlaget 4x4 Kvinner 23-39 år 49:43 7 Ragnhild Solli Sømna IL Kvinner 60-64 år 49:50 8 Stella Vedal Grøttheim Sømna IL Jenter 13 år 50:07 9 Eli Anne Tanberg Finne Rørvik IL Kvinner 23-39 år 50:31 10 Tora Elisabeth Almendingen BODØ Kvinner 23-39 år 51:58

5 km menn // Topp 5

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Matheo Brekk Slotterøy Sømna IL Gutter 14-15 år 22:13 2 Joakim By Åfjord IL Gutter 18-19 år 22:38 3 Jan-Erling Tanberg SØMNA Menn 45-49 år 23:04 4 Emil Kolsvik Sømna IL Gutter 13 år 23:39 5 Johannes Dahle Sømna IL Gutter 11 år 25:01

5 km kvinner // Topp 5

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Anna Osen Byberg Sømna IL Kvinner 23-39 år 22:44 2 Frøya Baustad Sømna IL Jenter 13 år 23:14 3 Frida Vedal Grøttheim Sømna IL Jenter 12 år 24:14 4 Kristine Eidet Eggen Mosjøen Friidrettsklubb Jenter 18-19 år 26:02 5 Kaisa Graven Akva Group Land Based Norway AS Jenter 14-15 år 27:11



