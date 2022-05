Med 13.27,06 er Magnus Tuv Myhre også nummer 15 gjennom alle tider i Norge. 21-åringen har allerede klart EM-kravet på 10000 m, og det kan uansett bli kamp om plassene i EM siden hvert land bare får stille med tre løpere. På 5000 m har imidlertid Norge fire plasser siden Jakob Ingebrigtsen har frikort som regjerende mester. Da Magnus ble intervjua av Kondis etter 28.04-løpet på 10000 m i vår, svarte han slik på spørsmålet om hva han tenkte om å løpe 10000 m i EM:

– Det hadde vært veldig morsomt. Jeg har tro på at jeg kan løpe godt under 28 mot sommeren, og har håp om å kjempe med de beste selv om målet ikke er å vinne. Men jeg har trua på at jeg kan henge på lenge og være delvis med til finalen av løpet.

Magnus Tuv Myhre gjør for øvrig et nytt forsøk på 10000 m under European 10000 m Cup i Pacé i Frankrike 28. mai.

I Hoka Spåret 5000 m i Stockholm fikk Magnus Tuv Myhre sterkest konkurranse fra det danske supertalentet Joel Ibler Lillesø. Han er bare 18 år og forbedra nå persen sin fra 13.40,09 til 13.31,40. Også Emil Danielsson, sønn av storløperen Johnny Danielsson, løp meget bra og ble nummer tre med 13.33,37.

Den meget gode 1500 m-løperen Kalle Berglund var en av flere fartsholdere, og Berglund passerte 3000 m i tet på 8.07,43. Da lå Magnus Tuv Myhre på fjerdeplass.

I alt var det fire heat på 5000 m i dette stevnet. Leonie Balter som løp i et miksheat var raskest av kvinnene med 16.27,63.



5000 m A-heat 1 Magnus Tuv Myhre 00 NOR 13:27.06 2 Joel Ibler Lillesø 03 DEN 13:31.40 3 Emil Danielsson 97 Spårvägens FK 13:33.37 4 Mohammadreza Abootorabi 89 Keep Up RC 13:35.71 5 Jakob Dybdal 92 DEN 13:54.73 6 Mikael Johnsen 92 DEN 14:01.31 7 Tim Robertson 95 NZL Tjalve FIF 14:01.44 8 Olle Ahlberg 97 Hälle IF 14:02.19 9 Johan Fagerberg 92 Spårvägens FK 14:02.39 10 Sharmarke Ahmed 02 Hälle IF 14:05.34 11 Magnus Dewett 95 DEN Randers Freja 14:08.77 12 Abdelfath Yassin 95 Spårvägens FK 14:15.27 13 John Kingstedt 92 Hässelby SK 14:17.67 14 Estifanos Faid 92 ERI Spårvägens FK 14:24.90 15 Erik Djurberg 97 Hässelby SK 14:47.17 Archibald Casteel 96 Spårvägens FK DNF Pace Kalle Berglund 96 Spårvägens FK DNF Pace Axel Djurberg 99 Hässelby SK DNF Emil Blomberg 92 Hässelby SK DNF Pace



