Kondis.no kommer med mye mer fra Fornebuløpet i dagene som kommer. Det kommer bilder fra Skoleløpet, Barneløpet og trippelen og det meste av det som skjedde i den 12. utgaven av Fornebuløpet.. Det kommer også en video som i filmglimt viser hva som skjedde på Fornebu i går og inneholder også mange intervjuer med deltakere

Det var meldt regn under hele arrangementet, - til sammen minst 10 millimeter. Nå kom regnværet litt før det var meldt, og da Barneløpet startet kl. 17 så tok det like godt en pause og det var tilnærmet oppholdsvær under fire av løpene. Bare Skoleløpet kl. 15 ble vått. Men om det var oppholdsvær under 3, 5 og 10 km, så var det vått på asfalten. Det var også litt vind, men stort sett gode løpsforhold..





Rekordholderen på 3 km: Even Brøndbo Dahl løp på 8.30. Han har tidligere løpt 3000 m på bane på 8.00.55, så han er en av flere som kan flytte rekorden et godt stykke nedover innen 2022 er over. (Foto: Kjell Vigestad) .



Resultater 3 km menn

Damevinner: 3 km-løpet i Fornebuløpet var før et tilbud til de aller yngste og ble flere ganger vunnet av 12-13-åringer. Mange store talenter på spinnesiden har deltatt. Etter at trippelen kom, har også voksne begynt å delta og årets vinner ble Nina Andersen som fyller 29 år i år. (Foto: Kjell Vigestad).



Resultater 3 km kvinner





Doblet: Senay Fissehatsion ble nr. 2 på 3 km bare 2 sekunder etter Even Brøndbo Dahl som satte norgesrekord. 15 minutter etter målgang på 3 km sto han igjen på startstreken på 5 km og vant den på 14.45 som var løyperekord med hele 18 sekunder. (Foto: Samuel Hafsahl)



I 11 år på rad siden det første Fornebuløpet i 2010, har 5 km blitt vunnet på tider på 15-tallet. Erik Gramstad løp på 15.03 i det første Fornebuløpet og hadde den gamle rekorden i 12 år.. Med denne dobbelen og den nye rekorden på 5 km ble Senay tildelt bestemannspremien i år - en verdifull TAG Heuer-klokke.



Resultater 5 km menn









Hanne Mjøen Maridal vant det første sertifiserte 3 km-løpet i år hvor det var mulig å sette norgesrekord på distansen. Hun løp lørdag på 9.50 i Trondheim. De fire beste på 5 km meldte seg på Fornebuløpet det siste døgnet før start. Alle fire kunne hatt potensiale for å slå 3 km-rekorden om de hadde valgt den distansen. Runa og Malin (17 år) hadde begge perser på 3000 m på bane godt under 9.50, Astrid så vidt over 9.50, mens 5 km-vinneren, Heidi Pharo, aldri har løpt 3000 m på bane.



Nå fikk Hanne lov til å beholde 3 km-rekorden en stund til. Disse fire hadde istedenfor et spennende oppgjør på 5 km og løp fort., men var et godt stykke unna løyperekorden til Emma Kirkeberg Mørk på 16.39 som hun satte da hun var 16 år..



Resultater 5 km kvinner





I tet: Frode Stenberg tok tidlig teten og leder her foran Eivind Flugstad Østberg og fjorårsvinner John Christian Deighan. (Foto: Samuel Hafsahl)



Frode Stenberg forbedret Audun Nordtveits rekord fra 2018 med 32 sekunder. Også fjorårsvinner John Christian Deighan løp under den gamle rekorden. Men fire mann under 32.00 er det det sterkeste feltet i Fornebuløpets historie.



Resultater 10 km menn





Sterk tid: Annie Bersagel vant på en tid under 34 minutter. Det er den tredje beste tiden i Fornebuløpets historie. Hun har selv løyperekorden med 33.16 satt i 2014. Therese Johaug har den nest beste tiden med 33.36. Så er hennes vinnertid i går på 33.57 er tredje best. (Foto: Samuel Hafsahl)



Forøvrig er vinnerne både på 5 km og 10 km nybakte mødre med barn på drøye året. Siden Fornebuløpet er kveldsløp, så måtte Sylvain Pharo og Øyvind Heiberg Sundby ta seg av kveldsstellet og få de små i seng i går kveld. At dette i det hele tatt nevnes, forteller kanskje at likestillingen ikke er kommet helt i mål.



Resultater 10 km kvinner