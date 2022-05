18 løpere la av gårde på den varierte terrengløypa på 10 km. (Arrangørfoto)



Det kom noen regndrypp underveis, men løypene holdt seg tørre og fine. Totalt stilte det opp 92 deltakere i løpet som hadde tilbud om tre distanser i tillegg til en kort barnerunde. Arrangørene hadde håpet å passere 100 for første gang i år, men med en økning fra 81 i fjor sier de seg fornøyd med 92. 18 stilte på 10 km, 24 på 5 km, 14 på 3 km som var ny distanse i år. Med tilbakemeldinger om morsomme og fine løyper satser man på å passerere 100 deltakere neste år.





Glade klassevinnere på 5 km. (Arrangørfoto)



De to raskeste damene på 10 km, vinner Siw Hilde Houmb, tett fulgt av Hege Øvergård som løp inn til dagens neste beste tid.



Erlend Engum sikret seg seieren med 26 sekunders margin på Henning Aasen.



Resultater Kvennstuguløpet 22.05.2022: 10 km kvinner: Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Siv Hilde Houmb HIL Triatlon K40-49 1:00:20.0 0:00.0 2 Hege Ødegaard BRUMUNDDAL K30-39 1:01:13.0 0:53.0 3 Guro Bekken STANGE K30-39 1:09:13.0 8:53.0 4 Astrid Inga Vasaasen STANGE K40-49 1:26:15.0 25:55.0 10 km menn 1 Erlend Engum Hamar IL Triatlon M40-49 45:16.0 0:00.0 2 Henning Aasen Åslia Skilag M50-59 45:42.0 0:26.0 3 Ole-Morten Svenkerud Vang M50-59 47:28.0 2:12.0 4 Petter Hallerby Vallset/Stange O-Lag M30-39 47:38.0 2:22.0 5 Thomas Pedersen Veldre Friidrett M40-49 48:10.0 2:54.0 6 Herman Hørsand Ilseng IL M40-49 51:28.0 6:12.0 7 Kjetil Hansen Hamar Politi IL M50-59 51:39.0 6:23.0 8 Arild Dahl Veldre Friidrett / Team Fønix M40-49 53:03.0 7:47.0 9 Kristian Træland HAMAR M40-49 53:06.0 7:50.0 10 Bjørnar Otterhaug Hasla IF M40-49 53:07.0 7:51.0 11 Per Arne Rønningen Åsbygda il M40-49 53:40.0 8:24.0 12 Helge Flagstad Vang Skiløperforening M40-49 55:38.0 10:22.0 13 Thomas Jansrud Team Kondis M40-49 57:15.0 11:59.0 14 Tor-André Hansen Åsbygda il M30-39 1:04:26.0 19:10.0 5 km kvinner: 1 Christiane Hermansen Vang Skiløperforening K14-15 27:28.0 0:00.0 2 Lilli-Kristine Lagmandsveen BRUMUNDDAL K14-15 27:29.0 0:01.0 3 Leah Kvalevaag-Holm Mjøsski K14-15 29:00.0 1:32.0 4 Monika Thoresen OTTESTAD K30-39 30:39.0 3:11.0 5 Maren Hørsand Ilseng K30-39 31:41.0 4:13.0 6 Charlotte Mikkelsen VALLSET K30-39 33:45.0 6:17.0 7 Kine Karterud Løten Friidrett / Løten K30-39 34:06.0 6:38.0 8 Sunniva Restad-Amundrud Vallset IL K14-15 35:28.0 8:00.0 9 Ine Marie Grønberg Vallberg K18-19 35:38.0 8:10.0 10 Emma Otterhaug Hasla IF K11-13 36:12.0 8:44.0 5 km menn: 1 Ole Jacob Ellevold Oppstad IL M14-15 20:15.0 0:00.0 2 Magnus Skogstad Torp Moelven IL M16-17 21:08.0 0:53.0 3 Karsten Ellevold Oppstad IL M14-15 21:12.0 0:57.0 4 Sturla Dahl Bøhleng Hamar Skiklubb M16-17 21:52.0 1:37.0 4 Sverre Haugli Hamar Skiklubb M16-17 21:52.0 1:37.0 6 Sondre Borgedal Mjøsski M14-15 22:49.0 2:34.0 7 Roar Kjærnstad Vallset M40-49 24:39.0 4:24.0 8 Aksel Krogstie Mjøsski M14-15 26:37.0 6:22.0 9 Thor Håkon Karterud Løten Friidrett M30-39 29:01.0 8:46.0 10 Torgrim Haslehaslestad Mjøsski M14-15 30:34.0 10:19.0 11 Martin Flathagen BRUMUNDDAL M14-15 31:24.0 11:09.0 12 Mikkel Strand Almerud BRUMUNDDAL M14-15 31:25.0 11:10.0 13 Øyvind Skogen VALLSET M30-39 32:46.0 12:31.0 14 Tor Erling Lundberg BRUMUNDDAL M30-39 36:15.0 16:00.0 3 km jenter: 1 Olaug Bjørklund Oppstad IL K14-15 20:38.0 0:00.0 2 Tuva Eriksfallet Vallset IL K11-13 21:31.0 0:53.0 3 Maria Bakstad Holm Vallset K11-13 21:37.0 0:59.0 4 Karen Grønberg Kvennstuguteateret K14-15 22:47.0 2:09.0 5 Olivia Otterhaug Hasla IF K11-13 25:08.0 4:30.0 6 Marta Hørsand Ilseng IL K11-13 25:20.0 4:42.0 3 km gutter: 1 Sivert Dåsnes Vang Skiløperforening M11-13 15:19.0 0:00.0 2 Erik Bakstad Holm Vallset M11-13 17:04.0 1:45.0 3 Martinus Restad-Amundrud Vallset IL M11-13 17:20.0 2:01.0 4 Solmund Stoica Eidsvoll M11-13 20:20.0 5:01.0 5 Lucas Thoresen Kroken Ringebu/Fåvang M11-13 21:01.0 5:42.0 6 Daniel Miketa Vaaler IF M11-13 23:46.0 8:27.0 7 Brede Krogstie Mjøsski M11-13 26:20.0 11:01.0

