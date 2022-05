Det ble en spennende duell på mildistansen under Straumemila løpfestival på Sotra. Vinneren av Bergen City Marathon, Tage Morken Augustson, prøvde seg mot Marius Sørli, som vanligvis foretrekker å løpe 5 kilometer. Etter 2,3 kilometer lå de likt, men ut i siste halvdel av løypen måtte maratonspesialisten Tage gi stadig flere meter til Marius. Og i mål hadde Marius Sørli over et minutts forsprang til Tage Morken Augustson. Vinnertiden til Marius på 31:57 er veldig bra, faktisk bedre enn NM-kravet til 10.000 meter på bane. Og løypen i Straumemila har en god del flere høydemeter enn en friidrettsbane. Det var også en forbedring av hans egen løyperekord fra i fjor, på 32:06.

De to fikk også selskap av Robert Hisdal i første delen av løypen. Han vant 5 km på 15:58, også det er ny løyperekord.

Marius Sørli kunne etter løpet fortelle at det var Robert Hisdal som dro trioen den første kilometeren:

– Jeg hadde håpet på at han kunne dra slik at jeg kunne få meg en fin førsterunde, men det ble naturlig for meg å gå forbi etter vel en kilometer. Etter dette var det ingen som kom opp foran meg.

– Jeg tok løpet som en fin treningsøkt, men når man har Tage i ryggen så kan man ikke slippe seg helt opp, så det ble nok litt mer anspent enn en treningsøkt, forteller Marius.

Beste kvinne på 10 km ble Lina Rivedal, tobarnsmoren fra Varegg som er sterkt tilbake etter barnefødsel i fjor. Hun var nesten minuttet foran Rebekka Birkeland. Her var det Leni Økland som tok den siste pallplassen.

På 5 km ble kvinneklassen vunnet av Betina Eide, som løp i 8-10 klasse Jenter. På andreplass her kom Silje Stordal Mjåtvedt, noen sekunder foran Hanne Liland.

Det var som vanlig en ganske bred løpsmeny som ble tilbudt deltakerne i Straumemila løpfestival. I tillegg til 5 og 10 km var det også en egen 3 km for skolebarn fra 1. til 7. klasse, samt stafett. Det var i alt nærmere 250 deltakere fordelt ut over de ulike distansene.



Premiepallen menn på 10 km: Tage Morken Augustson, Marius Sørli og Bjørn Tore Taranger.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 749 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett 31:57,0 2 748 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett / Team Kjell 33:08,8 3 754 Bjørn Tore Taranger BFG Bergen Løpeklubb 35:48,1 4 723 Kristian Jarnung Löplabbet 36:47,6 5 706 Håkon Kravdal STRAUME 37:18,9 6 751 Joakim Sødal Kyrksæterøra il 37:53,8 7 742 Hallvar Fjell STRAUME 39:15,5 8 726 Arne Dingstad Rong ÅGOTNES 39:37,2 9 722 Jørgen Andrè Thorsen Fjord Maritime AS 39:40,4 10 750 Simen Øvretveit Selstø Strilalandslaget 40:21,4 11 721 Erlend Torsvik Sotra Sportsklubb 41:25,1 12 736 Efrem Kidane Øygarden Malerfirma As 41:26,5 13 724 Odd-Arild Algrøy Odd-Arild Algrøy 42:48,0 14 753 Lucas Drotningsvik STRAUME 43:17,5 15 717 Rune Evjen Sotra Sportsklubb 43:51,1



Løperne strømmer ut fra start og passer langs Skogavatnet. Bjørn Tore Taranger har tatt initiativet.



Yosef Haile gir tommel opp for løpet og Straumemila. Ved siden av ham løper Even Binyam.



Lina Rivedal vinner 10 km. Her passerer hun etter 2,3 kilometer. Rebekka Birkeland henger fremdeles på.



Leni Økland løper seg inn på en tredjeplass. Hun har utviklet seg til en habil løper på flere distanser etter at hun ble en del av treningsopplegget til BFG Bergen Løpeklubb.

Kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 747 Lina Rivedal Varegg Fleridrett 37:41,3 2 756 Rebekka Birkeland FREKHAUG 38:37,7 3 734 Leni Økland BFG Bergen Løpeklubb 41:32,3 4 704 Solveig Vannes Hsi/Idrett Uten Alkohol 45:14,8 5 730 Beate Hovland Sotra Sportsklubb 47:52,6 6 702 Christine Bartz Loddefjordløperne/ Team Trivest 49:06,5 7 727 Ragnhild Korneliussen FRI IL 51:47,1 8 705 Monica Michelsen ÅGOTNES 54:44,3 9 752 Inger Elise J.økland Vestnytt 55:36,2 10 733 Beate Hvidevoll Huus BJØRØYHAMN 57:19,9 11 701 Marianne Midtvedt FJELL 57:39,6 12 740 Gunhild Bråthun Moe BRATTHOLMEN 01:05,7



Solveig Vannes er godt i gang.



Robert Hisdal tar en klar seier på 5 km, og ny løyperekord. Bak ham ser vi Tage Morken Augustson inn til passering 5 km.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 546 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb / Sprek og Blid 15:58,0 2 531 Haile Gebrezgi Sotra Sportsklubb / Ck Sotra 17:11,1 3 532 Ole Kristian Vikenes Skjergard 17:12,1 4 526 Arthur Havnen Sotra Sportsklubb 17:50,7 5 500 Daniel Wasbø Gneist 18:00,4 6 506 Rémi Karlsen Sotra Sportsklubb 18:32,2 7 505 Simen Astrup Hageland Sotra Hagesenter 19:07,5 8 525 Yonas Tsegay STRAUME 19:31,5 9 523 Aksel Kalgraff Håkonsund CK Sotra 20:32,0 10 542 Yosef Haile STRAUME 20:39,9 11 539 Emilian Algrøy Hansen Sotra Sportsklubb 23:29,5 12 545 Robin Håkonsund-Øistad STEINSLAND 23:34,2 13 537 Fredrik Eriksen Midttveit STRAUME 24:08,5 14 548 Håkon Blom Sotra Sportsklubb 24:15,4 15 549 Ulf Hiis Bergh PARADIS 24:34,2



Haile Gebrezgi inn til andreplass på 5 km.



Ole Kristian Vikenes, tredjeplass.



Daniel Wasbø.



Rémi Karlsen ser ut til å være fornøyd med tiden 18:32.



Løypen hadde et passeringspunkt gjennom start- og målområden utenfor Sotra Arena. Her får Even Binyam litt oppmuntrende jubel.



Her løper ungdomsskoleelev Betina Eide fra Klokkarvik inn til bestetid for kvinner 5 km.

Resultat kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 535 Betina Eide KLOKKARVIK 22:28,7 2 514 Silje Stordal Mjåtvedt MATHOPEN 23:19,3 3 544 Hanne Liland Varegg Fleridrett 23:23,2 4 513 Kristine Bjelland STRAUME 24:38,9 5 533 Camilla Young TJELDSTØ 25:45,8 6 512 Ann-Helen Dalen Sotragjengen 26:31,0 7 538 Birgitte Aktiv465 STRAUME 26:59,0 8 536 Sidsel Alice Vindenes CK Sotra 28:01,1 9 540 Jeanette Fyhn STRAUME 28:42,0 10 524 Elize Anna Busha KNARREVIK 31:32,5 11 519 Ruth-Lidny Yksnøy Aune STRAUME 32:33,4 12 550 Marit Kalgraf BRATTHOLMEN 32:38,9 13 515 Aina Therese Hågensen Hågensen LODDEFJORD 32:44,8 14 501 Malin Gravdal BRATTHOLMEN 36:48,0



Silje Stordal Mjåtvedt inn til andreplassen. Hanne Liland kommer et stykke bak.



Kristine Bjelland har krefter til en skikkelig sluttspurt.



Jeanette Fyhn gleder seg over at hun går i mål.

Se flere bilder fra løpet i bildekarusellen øverst.