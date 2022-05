Årets Knut Valstads Minneløp var lagt til Skullerudåsen i Østmarka i Oslo og det var kupert og krevende terreng som møtte løperne. De fleste løypene hadde minst et langstrekk i øst-vest retning, noen som innebærer mulighet for forsering av mange høydemeter. Her var det med andre ord mange veivalgsmuligheter.

Løpet var 3 løp i Trimtex Cup for ungdommer i alderen 13-16 år. Raskest av ungdommene var Helene Scheele, Nydalen, Sigrid Schmitt Gran, Halden, Sigve Nygård Fagervold, Asker og Jonas Fenne Ingierd, Bækkelaget.

Seniorklassene ble vunnet av Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU og Magne Dæhli, Halden.

Resultater

D 13-14, 3 070 m:

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 22.48,

2) Josefine Oraug Rygh, Nydalens SK, 32.23,

3) Henni Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 38.11,

4) Ingrid Merete Jebsen, Heming Orientering, 38.59.

D 15-16, 4 480 m:

1) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 45.30,

2) Synne Syversen Gihle, Oppsal Orientering, 52.55,

3) Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering, 53.57,

4) Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka OK, 54.19.

H 13-14, 3 230 m:

1) Sigve Nygård Fagervold, Asker Skiklubb, 26.08,

2) Boye Wangensteen, Lillomarka OL, 26.44,

3) Ville Emil Wingstedt, Halden SK, 27.57,

4) Karl Oraug Rygh, IL Koll, 28.06.

H 15-16, 5 190 m:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 42.16,

2) Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 43.53,

3) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 45.57,

4) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 48.06.

H 21-, 9 640 m:

1) Magne Dæhli, Halden SK, 1.05.44,

2) Anders Haga, Nydalens SK, 1.06.39,

3) Sander Arntzen, NTNUI, 1.08.54,

4) Hans Petter Mathisen, NTNUI, 1.09.27.

D 21-, 6 990 m:

1) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 1.02.18,

2) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 1.03.55,

3) Svetlana Mironova, Halden SK, 1.05.22,

4) Oda Scheele, Nydalens SK, 1.07.29.