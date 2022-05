(Alle foto: Marit Aamdal)

Rett etter start med mange Asko-trøyer i fremste rekke.

Perfekt løpervær

Mjøsparkløpet er en flat og relativt rask 5 km løype bestående av to runder. Her er det mulighet for å sette pers, og det var det flere som mente de gjorde også. Det var litt dyster værmelding, men det stoppet ikke deltagelsen. Med 40 sprekinger til start, hvorav 2 i trimklassen, kunne arrangøren skilte med årets beste oppslutning i det 3. av i alt 10 løp i karusellen. Været viste seg å bli bedre enn fryktet. 13 grader og duskregn - det er jo helt perfekt løpevær det.

Bedriftsidrett på sitt beste

Asko hadde utfordret Tine til kveldens løp. Asko vant både dame- og herreklassen, men Tine slo Asko i flest deltagere med 9 mot 4. Dermed kan kanskje bedriftsidretten som står bak Hamarkarusellen bygge videre på idéen om bedriftsutfordringer. Denne gangen var det fjorårsvinner og Asko-ansatt Henning Mortensen som hadde "slengt med leppa" til Ringsaker Blad og fikk utfordret arrangør-bedriften Tine Brumunddal til å mobilisere "på hjemmebane".

Eli og Ida GP på gang igjen

Med 17.35 var det bare totalvinneren Henning Mortensen (17.24) som unngikk "tjeideng" av ​Eli Gjermundshaug Pedersen. Også tvillingsøster Ida, som løp sin første konkurranse for året, viste god form med 18.05. Jon Marius Ophus og Erik Syversen fulgte nærmest Henning Mortensen på herrenes liste, henholdsvis 21 og 26 sekunder bak.





Fortsatt to burgunder Asko-trøyer i front etter første runde rundt Mjøstårnet.



Så kom Tine-toget med Thomas Pedersen som togfører.

