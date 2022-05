(Foto: Arne Dag Myking og Tom Roger Johansen)

Det er ikke så mange stafetter som kan skryte av at de har holdt på i 50 år, men Hansastafetten i Bergen markerte denne uken sitt jubileum for akkurat denne alderen. Tidligere gikk stafetten rundt Hansas bygg på Kalfaret, men etter at de flyttet produksjonslokalene til Kokstad har også stafetten vært arrangert i det området.

Og i år var det 25 lag som stilte på start, som var en fulltegning av stafetten. De aller fleste lagene stilte i mixklassen. Det var 3 herrelag og 4 damelag. Stafetten starter ved Skranevetnet skole og går i området rundt Skranevatnet.

Denne gangen skjedde det en feilløping på den nest siste av de 8 etappene. De fremste lagene løp riktig, men på et tidspunkt har det vært noen som har tatt feil vei, og så har de andre lagene bak fulgt etter. Det medførte at på siste veksling kom løperne inn feil vei i vekslingsfeltet ved gangveien rundt Skranevatnet. Kanskje hadde krittmerkingen blitt vasket bort i regnværet som hadde vært gjennom dagen.

Det er ikke sikkert at lagene tjente noe på det, og arrangørene har ikke disket noen av lagene. Resultatene skal tross alt ikke innrapporteres til friidrettsforbundet.

Det var Bergen Politi Idrettslag som vant herreklassen, men det spesielle denne gangen var at beste mixlag bare var 11 sekunder bak dem. Dette var laget Kjarn, som var sammensatt av en del gode løpere i Bergen, blant andre ultrakongen Bjørn Tore Kronen Taranger og eliteveteranen Robert Hisdal. Dessuten hadde de fått med seg det gode brødreparet Andreas og Jonas Iversen Lilleskare, så her var nok ikke politimennene helt trygge.

Kjarn-laget satte også løyperekord i mixklassen.

I kvinneklassen ble det et tett oppgjør mellom Laboratoriet Haukeland – MBF og Trene Sammen kvinner, der laborantene vant med bare 5 sekunder.

Og tradisjonen tro ble det etter løpet holdt en samling i Hansas lokaler der det ble foretatt premieutdeling og servert pølser med brød, samt forfriskninger fra bryggeriets mange produkter. Kanskje er dette en del av årsaken til at stafetten har holdt seg så populær gjennom alle disse årene?



Fellesstarten for alle klassene går fra Skranevatnet skole, ved Sandslihallen.



Laget som satte løyperekord i mixklassen: Kjarn. Iført kolleksjonen til ultrakongen Bjørn Tore Taranger.

Resultat mixklasse:

Plass Startnr. Firstname Tid Diff vinner 1 7 Kjarn 17:16 00:00 2 25 Schlumberger Welfare & Sports Club 1 18:23 01:07 3 13 Multiconsult 1 18:43 01:27 4 35 KPMG Puls 1 19:13 01:57 5 5 Multiconsult 2 20:49 03:32 6 2 DNB SSP 20:49 03:33 7 22 DNB løpegruppe 21:40 04:24 8 32 LØP HEIM 22:18 05:01 9 31 Tryg 1 22:19 05:03 10 19 Sopra Steria 22:21 05:05 11 28 KPMG Puls 2 22:37 05:21 12 50 Hansa b.i.l. 23:16 06:00 13 14 Baker Brun 2 23:32 06:16 14 23 Coop Obs! Sartor 1 25:11 07:55 15 10 DNB Markets 25:38 08:22 16 30 Coop Obs! Sartor 2 26:28 09:11 17 34 Tryg 2 27:00 09:43 18 3 Baker Brun 1 30:45 13:28



KPMG stilte med to hele lag til Hansastafetten.



Politilaget er første laget i mål, og de vinner herreklassen.

Resultat herreklasse:

Plass Startnr. Firstname Tid Diff vinner 1 9 Bergen Politi Idrettslag 17:06 00:00 2 24 Trene Sammen herrer 19:19 02:14 3 21 Kantega 23:20 06:14



Mixlaget til Bjørn Tore Kronen Taranger hadde som mål om å slå alle lagene, men er bare 11 sekunder etter vinnerlaget fra politiet.



Laboratoriet Haukeland - MBF var at av lagene som løpte feil på den nest siste etappen og måtte dermed foreta en omvendt veksling. Men de vant kvinneklassen.

Resultat klasse kvinner:

Plass Startnr. Firstname Tid Diff vinner 1 18 Laboratoriet Haukeland - MBF 22:25 00:00 2 33 Trene Sammen kvinner 22:29 00:05 3 27 Bergenslærerne 1 23:00 00:35 4 17 Bergen Politi Idrettslag 23:03 00:38



På den siste vekslingen kommer laget til politiet først, men mixlaget til Kjarn med en av brødrene Lilleskare er rett bak.



Laget til Hansa hadde naturligvis startnummer 50 i anledning 50-årsjubileet.



Det var som vanlig samling i Hansa-kantinen etter stafetten.

