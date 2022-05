Graabeinløpet kom i stand etter en idé fra undertegnede i november 2021, og skulle være et ledd i våre mange arrangementer i klubbens 150-årsjubileum, nå i 2022. Sammen med en meget viktig medhjelper i Anne Thrana, jobbet jeg nesten daglig med dette helt frem til arrangementsdatoen. Selv hadde jeg deltatt i mange gate- og mosjonsløp i løpet av min aktive karriere, som gikk over 12 – 16 år, fra begynnelsen av ’80-tallet til et stykke ut på ’90-tallet. Utover det hadde jeg ingen erfaring med løpsarrangement. Derfor ble Anne en meget viktig brikke, fordi hun, i motsetning til meg, er aktiv i mosjons- og gateløpsmiljøet i dag.



Løpsgeneral Asle Lien gir tommel opp for arrangementet. (Foto: Nils Erik Bjørholt)



Et halvt år fra planlegging til gjennomføring

Et halvt år kan høres mye ut for å planlegge noe så «enkelt» som et løpsarrangement, men for oss var det tiden vi absolutt trengte. Det skulle stakes ut en mest mulig flat og rask løype, som vi ønsket å ha kontrollmålt. Vi måtte skaffe frivillige, som skulle dekke løypevaktdelen, vi måtte skaffe radiosamband, vi ønsket å ha en mest mulig profesjonell speaker (vi fikk «verdens beste» i Tore Morten Olsen, blant annet brukt på skøytearenaen under OL i Beijing). Vi måtte få på plass tidtakersystem, påmelding- og resultatservice, det skulle kjøpes inn premier, og deltakermedaljer, kontrollere biltrafikken under løpet, vi hadde på plass musikk (lokalt band) og offisiell åpning ved Asker varaordfører (Monica Vee Bratlie). Det skulle være kioskvirksomhet, og et godt tilbud til publikum.



Så måtte vi selvsagt ha flest mulige sponsorer på plass. Ledende syklist for anledningen, var tidligere mellomdistanseløper, 3 x vinner av Holmenkollstafetten for BUL på 80-tallet, og flere ganger finalist på 800 meter i NM, Morten Uggerud.



Morten og Martin. (Foto: Nils Erik Bjørholt)



Et arrangement i arrangementet – løp for barn og unge

Ved siden av at vi hadde hovedløpet – Graabeinløpet, som gikk over 10 km, og Ulveløpet, som bar halve distansen, hadde vi i tillegg egne løp for barn, helt ned fra barnehagealder til eldste ungdomsskoleklasse – men det var selvsagt åpent for de mellomste og litt eldre barna og delta både i Graabeinløpet og Ulveløpet. Siden vi ikke hadde påmelding for barn, og det kun var sendt ut informasjon gjennom de lokale skolene, hadde vi ingen anelse om hvor mange barn som kom. Barneløpet huset omtrent 30 – 40 stykker, i barn og unge.



Drøyt 80 startende i hovedløpet – Graabeinløpet

Vi visste noe om de fleste som sto til start, men ikke alle. Vi visste at klubbens egen, Martin Kristiansen, hadde en pers. på 32.09 fra et gateløp i Drammen i fjor, og at han ville være favoritt. Vi visste også at løypa ville være relativt rask, men vi var usikre på hvor rask den ville være. Martin Kristiansen, som for øvrig ledet fra start til mål, ga oss en pekepinn på at vi kanskje blir en konkurrent – eller kall det rekordutfordrer - til Hytteplanmila, uten å ta munnen for full. Men med Martins 31.53 i sluttid, på en løype som er kontrollmålt til 10.004 meter, så fikk vi stadfestet våre antakelser; Graabeinløpet er faktisk en veldig rask 10km.



Martin Kristiansen med super tid. (Foto: Nils Erik Bjørholt)



Det var mye vann mellom båtene, blant de første som brøt målsnøret, men det var mange som perset på distansen, og kanskje den aller beste målestokken, det var flere som løp under timen for aller første gang. Raskest i kvinneklassen, var Lene Haug, i klassen 40 – 44 år, fra den nyetablerte klubben «Nærsnes løpeklubb - 1869 Bamford» - med tiden 42.10. Som et kuriosa, kan jo nevnes at både datteren og svigersønn til vår tidligere løpedronning, Ingrid Kristiansen, også hadde funnet veien til Sætre og Hurumhalvøya, og deltok på 10 kilometer.



Lene Haug ble vinner av dameklassen. (Foto: Nils Erik Bjørholt)



Sentrum av Sætre, der hovedløpet passerte to ganger, var det rigget for fest, og med drivende musikk og publikums heiarop, ble det en fest for deltakerne å få være en del av dette løpet.



Kari Brekke - vinner av klasse 45-49 år. (Foto: Nils Erik Bjørholt)



Frode Stubberud kommer glidende gjennom sentrum i Sætre. (Foto: Nils Erik Bjørholt)



I godt driv fra start. (Foto: Nils Erik Bjørholt)



Unn Iren Steinfinsbo i sin aller første 10-kilometer. Det ender under timen. (Foto: Nils Erik Bjørholt)



Runar Homble og sønnen Erlend. (Foto: Nils Erik Bjørholt)



Rundt 20 startende på 5km – Ulveløpet

Det var nok 10 kilometeren som slo an hos de aller fleste, noe den noe mer reduserte deltakelsen på den halve distansen, viste. Men, vinnere ble selvsagt kåret også her, den 17 år (fyller 18 litt senere i år) gamle Kifer Jolson brøt «snøret» først, med tiden 20.36 – hvor han ankom mål med henimot hvilepuls (han kjente nok ikke kroppen sin godt nok, og i motsetning til hva mange andre 17-åringer ville valgt, åpnet han meget rolig – og hadde vanvittig mye krefter igjen). Denne karen får vi nok se langt under 20 minutter neste år. Blant damene, ble det hjemmeseier, i arrangementskomiteens egen, Anne Thrana (23.09 – som for ordens skyld, starter for klubben med det særnorske navnet, (Team) Lapskaus.



Ulveløpets vinner Anne Thrana. (Foto: Nils Erik Bjørholt)



Kifer Jolson vant Ulveløpet i herreklassen. (Foto: Nils Erik Bjørholt)



Ikke én eneste negativ tilbakemelding, men særdeles mange positive

Det vanket ikke én eneste negativ tilbakemelding, derimot fikk vi et hav av positive. Også i ettertid, i form av e-post, sms og telefoner. Det vi nå er helt sikre på, om ikke store hindringer skulle inntreffe, er at dette blir et årlig arrangement. Og jeg tror både Jakob Ingebrigtsen og Sondre Norstad Moen, ved deres eventuelle deltagelse, kan kjempe om å sette norsk rekord på 10km gate. For her kan det løpes fort. Virkelig fort!



Willy Gimmestad krysser mållinjen både stolt og fornøyd. (Foto: Nils Erik Bjørholt)





Graabeinløpet - Willy Gimmestad får tips fra den noe yngre Frode Stubberud. (Foto: Nils Erik Bjørholt)





Graabeinløpet - Bjørn Tore Gregersen fikk det tungt. (Foto: Nils Erik Bjørholt)





