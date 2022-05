Ønsker du deg et løp i flott natur, med en egen spesiell stemning både før og etter løpet, da bør du kanskje vurdere St.Hansgaloppen.



Startskuddet går rett utenfor Maridalen skole (de som løper kortløypa blir fraktet i buss til start ved Brekke i kortløypa.) og asfalten blir du fort kvitt. Løypa går mellom gårder i Maridalen og på skogsbilveier. I skumringen på kvelden blir det en egen flott stemning. Stemningen er også spesiell og fin før start. Etter å ha løpt ned til sørenden av Maridalsvannet kommer en kraftig stigning på asfalt før en igjen løper inn på skogsbilvei.



Høyt oppe kan en så skue ut over Maridalsvannet og det er et skue som best beskrives med ordet "vakkert". I kraftige ned- og oppoverbakker fortsetter en nordover og til slutt løper en over jernbanelinja (Gjøvikbanen) som går i tunnel under bakken der en løper.



Det svinger så nedover til gårder og åkrer i Maridalen før en igjen tar bilveien fatt. Du løper opp fra bilveien og passerer Kirkeruinene og løper deretter på ujevnt underlag langs markene ved kirkeruinene. Her er det lett å stivne! Så kommer du inn på traktorveien der du løp ut i begynnelsen. Til slutt kommer du inn i flomlyset og løper rundt fotballbanen foran Maridalen skole i en kraftig spurt.



Etter løpet er det god vaffelstemning. Gratis vafler inntas sammen med kaker og kaffe, og praten går livlig om årets opplevelse i Maridalen.



Litt fakta

Sørbråten IL tilbyr to distanser: 14,5 km og 8,3 km

Merk starttiden: kl. 21:00

Langløypa har start og mål på Maridalen skole, mens kortløypa starter på Brekke og går i mål ved Maridalen skole (Du blir kjørt med buss fra Maridalen skole kl. 20:22 til starten)

Startnummer hentes på Maridalen skole frem til 20:45 på løpsdagen. (Du kan også melde deg på fram til da)

Dusjmuligheter på skolen

Drikkestasjoner: to på langløypa, en for kortløypa.

GRATIS VAFLER og KAFFE i mål!



