- Dette betyr veldig mye. Jeg har slitt med skader lenge, og da er det moro å lykkes når det virkelig gjelder, sa Kasper Fosser med et smil etter dagens seier på verdenscupsprinten i svenske Borås.

Da hadde unggutten fra Heming Orientering gjort unna løypen 6 sekunder kjappere enn Tim Robertson. Fotrappe Yannick Michiels fra Belgia var 3. Mann på årets første verdenscupløp for sesongen. En sesong som innledet der den forrige sluttet – med Kasper Fosser på toppen av resultatlisten. Fjorårets sammenlagtvinner var imidlertid i dag best for første gang – i verdenscupsammenheng – på sprintdistansen:

- Jeg klarte å trykke på veldig bra. Det er jeg godt fornøyd med. Teknisk var det ikke helt perfekt, men jeg er veldig fornøyd med å få min første sprintseier.



Og denne kommer etter et halvår hvor Fosser har slitt med gjenstridige skadeproblem, hvor smerter i lysken har hindret ham fra å kunne rettferdiggjøre seg selv – og trene med fullt trøkk. Likevel er han altså best når det gjelder:

- Det viser hvor målbevisst, rå, kompromissløs og dyktig han her. En toppidrettsutøver med stor T, skryter landslagssjef Janne Salmi. Skryt er det også til Håvard Sandstad Eidsmo og Lukas Liland: - De løper også veldig sterkt.

Førstnevnte var 8. mann i mål, men oppdaget etter målgang at han hadde hoppet over en hekk som var forbudt å passere. Dermed gikk han til arrangøren og disket seg selv. Da ble Lukas Liland nest beste norske løper med 11. plass.

I dameklassen var det en ubeskjeden hjemmenasjon som tok stort for seg, med Tove Alexandersson på toppen av pallen, foran Lina Strand. Mens Hanna Lundberg delte 3. plassen med sveitsiske Simona Aebershold. Ingrid Lundanes var best av de norske løperne med 8. plass:

- Det var litt «hakkete» i starten, men etter hvert gikk det bedre og bedre. Jeg er godt fornøyd, sa hun om sitt løp.

Bak henne finner vi Ane Dyrkon (11), Victoria Hæstad Bjørnstad (13) og Andrine Benjaminsen (17) også inne blant de 20 beste. Lørdag venter nye muligheter i verdenscupen. Da handler det om knockout sprint – med prolog på formiddagen og finaleheat utover ettermiddagen:

- Jeg skal ikke være kjapp nok til å henge med der. Men man vet aldri med knockout sprint, sier Kasper Fosser.

Han viste i dag at han alltid vil være å regne med, når det handler om orientering. Det være seg i skogen eller sprintorientering i krevende gatenett.

Kilde: Norsk orientering

Resultater