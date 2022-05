Kvist-Kvaset er den eldste stafetten i Norge og ble som vanlig arrangert av Ås IL med Håvard Grevling Steinsholt som primus motor. Årets stafett, den 45. i rekken ble arrangert fra Breivoll inderst i Bunnefjorden. Her var det et svært kompakt o-terreng. Det var kalsser for alle, fra ungdom til veteraner.

Seniorklassene ble vunnet av Oppsals damer og Ås-NMBUs herrer. I ungdomskalssen ble det en klar seier til Oppsal foran Halden. Damenes veteranklasse ble vunnet av Halden, mens den yngste vetranklassen for herrer ble vunnet av Oppsal. Blant de eldre herrene var det Nordre Follo Orientering, som til slutt stakk av med seieren.

Premiene var som vanlig de sagomsuste Kvist-Kvas luene, hvor vinnerlagene får lue med elg.

Resultater

DH 11-16:

1) Oppsal Orientering 1, 1.24.47,

2) Halden SK 1, 1.32.03,

3) Heming Orientering 1, 1.33.01,

4) Nydalens SK 2, 1.37.22.

D 17-:

1) Oppsal Orientering 1, 1.50.15,

2) Østmarka OK 1, 1.55.27,

3) IL Koll 1, 2.06.07,

4) Ås-NMBU Orientering 1, 2.09.06.

H 17-:

1) Ås-NMBU Orientering 1, 1.54.50,

2) IL Koll 1, 1.59.12,

3) Bækkelagets SK 1, 2.17.26,

4) IL Koll 2, 2.23.59.

H 130:

1) Oppsal Orientering 1, 1.35.27,

2) OK Moss 2, 1.38.10,

3) Indre Østfold OK 1, 1.41.31,

4) Nittedal OL 2, 1.42.08.

H 170:

1) Nordre Follo Orientering 1, 1.30.17,

2) Halden SK 1, 1.33.37,

3) Notodden OL 1, 1.33.41,

4) IL GeoForm / Oslostudentenes IK 1, 1.40.25.

D 120:

1) Halden SK 1, 1.32.10,

2) OK Moss 1, 1.59.41,

3) Nittedal OL 1, 2.01.29,

4) Fossum IF 1, 2.20.06.