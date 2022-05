Like før første start som alltid går søndag kl 16.30 på Velta, og det er med unntak av i det siste løpet en ny mulighet dagen etter kl 18.30. (Foto: Gunn Helen Kjensmo)

Hard deltakerkjerne

Trim og konkurransetilbudet på Velta i Åsnes har hatt en stabil deltagermasse de senere årene, og som i fjorårets sesongpremière var det totalt 45 som benyttet anledningen til en felles investering i egen helse og samtidig støtte opp om det lokale idrettslaget. Alle fire løpene går i fint skogsterreng og litt på grusvei med distanser fra 2 til 10 km med kortere distanser tilpasset alderen for alle under 16 år.

Veteran-vinner

Første løp på var 2 km for damer og 3 km herrer. Raskest av damene var nok en gang 71 år (!) unge Mona Sundeng Enger med 9.57, mens Petter Kroken med 12.11 var raskeste herre de to løpsdagene sett under ett.

Neste løp går 19. og 20. juni med henholdsvis 3 og 5 km på programmet.





Jan Erik Bakåsmoen var førstemann i løypa søndag. (Foto: Gunn Helen Kjensmo)



Få matcher Oddbjørn Evensen (70) fra Kjellmyra i antall lokale løp. (Foto: Gunn Helen Kjensmo)



"Den ukronede dronninga av Finnskogkarusellen", Mona Sundeng Enger fra Grue, hadde Norges 3. beste tid på 10 km i fjor og holder koken også i år. (Foto: Gunn Helen Kjensmo)



Lillian Nyborg er også en del av den harde kjerne med veteraner som alltid stiller opp i Finnskogkarusellen år etter år. (Foto: Gunn Helen Kjensmo)



