Igjen var Skibladnerbrygga fylt opp av løpere denne siste lørdagen i mai. (Foto: Stig Evensen)

Friskt ved Mjøsa

Det var 358 påmeldte og 294 av disse hadde inntatt Skibladnerbrygga da startskuddet for det første Hamarløpet på tre år smalt lørdag kl 13. Det var til dels heftig motvind rett inn fra Mjøsa på første halvdel, men for øvrig en flott løpsdag i Mjøsbyen.

Strandbygda-løperen Magnus Torp Antonsen hadde følge av Kristoffer Lamøy fra Åsen IL i motvinden på første halvdel, men fikk derfra en luke på sin eneste reelle utfordrer om seieren som ble innkassert på 33. 40.



De tre beste i herreklassen (fra høyre): Magnus Torp Antonsen, Kristoffer Lamøy og Andreas Almlid, bror til løpsleder Espen Almlid (helt til venstre). (Foto: Rolf Bakken)

Luke i medvinden

- Jeg tok sjansen på å løpe mitt eget løp i vinden. Alene i medvinden siste fem. Bra, men ikke rått. Artig å vinne da, kommenterte Magnus sitt eget løp som var det siste test tre uker før vårsesongens hovedmål, halvmaraton under Midnight Sun Marathon i Tromsø. Der håper det lange- og lettbeinte elverumsingen å komme ned på 1.13. Ned til nevnte Kristoffer Larmøy ble luka 33 sekunder på andre halvdel, mens Andreas Almlid løp inn til en klar 3. plass på 34.45.

14-åring imponerte

I kvinneklassen var Silje Eklund fra Skreia IL/Totenåsen løp nesten like klar vinner med 36.41. 14-åringe Andrea Brække (fyller 15 senere i år) fra Hamar IL imponerte med 2. plass og 37.04, årets klart beste tid så langt i Norge i 14-15-årsklassen. Mer meritterte Marit Haslie, som nå løper for SK Vidar, måtte gi tapt på de siste meterne og kom inn til 3. plass på 37.12.



De tre beste i dameklassen (fra venstre): Silje Eklund, Andrea Brække og Marit Haslie. (Foto: Rolf Bakken)

Artig og variert løype

- Jeg har hør mye fint om løpet av gode løpevenninner som har vært med tidligere som jeg også reiste sammen med i dag. Endelig fikk jeg mulighet til å delta! Et flott arrangement og artig, variert løype. Mange deltakere og mye liv, kommeterer dagens raskeste dfame om etter sin debut på den andre sida av Mjøsa.



- Jeg fikk ikke helt svar på hvor stor ledelse jeg hadde før vending. Jeg trodde jentene skulle ta meg igjen, så det var bare å prøve å holde den avstanden helt inn. Jeg forventet ikke seier i dag, avslutter totningen som ikke har noen viktige løp før sommerferien, men den regjerende norgesmesteren på maraton fra Jølster i fjor sommer sikter seg inn på et maratonløp senere i sesongen. Les mer om Silje Eklunds trening i Kondis 4/2020: Silje Eklund trener seg sjøl til toppen av Kondis-statistikken





Alle kvinnelig klassvinnere samlet kronologisk etter alder (fra høyre mot venstre) fra K18-19 til 70-74 år. (Foto: Rolf Bakken)



De fleste mannlige klassvinnerne samlet kronologisk etter alder (fra høyre mot venstre) fra M20-24 til 75-79 år. (Foto: Rolf Bakken)



De beste i Hamarløpet 28.05.2022: Kvinner (104 deltagere): Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Silje Eklund Skreia IL /Totenåsen løp K40-44 36:38 00:00 2 Andrea Brække Hamar Friidrett K14-15 37:02 00:23 3 Marit Haslie SK Vidar K25-29 37:09 00:31 4 Ida Gjermundshaug PEDERSEN Hamar Politiidrettslag K30-34 37:58 01:20 5 Maren Engeskaug Nielsen Team Driv Trening K25-29 38:39 02:01 6 Marthe Aasum KONGSVINGER K30-34 40:18 03:42 7 Pia Østrem Grillgjengen IF K30-34 40:36 04:02 8 Jenny Stokkevåg Berg TWR Lundmarks K25-29 41:31 04:53 9 Line Holtet Evensen Folkehelseinstituttet BIL K35-39 41:33 04:57 10 Heidi Syversen FIK Orion K25-29 42:20 05:45 11 Anne STORSLETT Moelven IL K35-39 42:21 05:48 12 Dina Lidahl Lillejordet Vang Skiløperforening K18-19 42:28 05:50 13 Marte Ihrstad HAMAR K45-49 43:10 06:35 14 Camilla Rustadbakken Berg Hamar Skiklubb/Norsk Tipping K45-49 43:14 06:39 15 Ida Skolegården FLISA K14-15 43:25 06:49 16 Kjersti Væge Kyrksæterøra IL K40-44 44:01 07:29 17 Rønnaug T. Skille ELVERUM K50-54 44:31 08:00 18 Dorte Foss RAUFOSS K55-59 45:07 08:35 19 Agnes Almlid Kjelsås il K12-13 45:24 08:50 20 Linnea Harbyengen Brumunddal K30-34 45:29 08:56 Menn (183 fullførende): 1 Magnus Torp Antonsen Strandbygda IL M30-34 33:40 00:00 2 Kristoffer Lamøy Åsen IL M25-29 34:11 00:33 3 Andreas Almlid OSLO M35-39 34:44 01:05 4 Henning Mortensen BRUMUNDDAL M40-44 35:21 01:42 5 Ola Nisja Pondus Team Bygdø IL M45-49 35:23 01:46 6 Endre Hjelseth Innlandet Fylkeskommune BIL M45-49 35:45 02:07 7 Jarle Jakobsen Team Næringsbanken M40-44 35:56 02:18 8 Heikki Sakari Korpela Northern Fish Hätälä M30-34 36:04 02:24 9 Øyvind Flobergseter Slitarlauget Mosjonsforening M25-29 36:09 02:31 10 Patrick Åserud FURNES M50-54 36:32 02:54 11 Stian Hauge OSLO M30-34 36:48 03:10 12 Simen B. Oskal HAMAR M40-44 37:13 03:36 13 Magnus Brøste HAMAR M30-34 37:22 03:45 14 Einar Stødle HAMAR M35-39 37:30 03:53 15 Geir André Holum-Jakobsen Moelven IL M45-49 37:39 04:03 16 Even-Johan Lie Johnsen Team Razarn M25-29 37:39 04:03 17 Rune Thomassen HAMAR M45-49 38:02 04:27 18 Aleksander Enger OSLO M25-29 38:06 04:32 19 Jon Marius Ophus Nybygda IL M30-34 38:15 04:38 20 Henning Lie Vang Skiløperforening M30-34 38:27 04:50

