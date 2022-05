Tida var 65/100 bak persen satt i Tyskland bare tre dager tidligere. Tjalve-løperen var i tet på oppløpet men ble slått med 7/100 på de siste meterne av iren Mark English.



Amalie Sæten, Ullensaker/Kisa IL var ikke helt heldig med løpsoplegget på 1500 m og havnet et stykke bak i feltet før hun jobbet seg opp i teten en runde før mål. Det stoppet litt opp på de siste 150 m slik at hun sluttet som nr. 8 på 4.16,03. Kristine Lande Dommersnes, Haugesund IL løp in til ny pers i B-heatet på 4.23,07.



Mats Hauge, IL Gular løp i det nest beste heatet på distansen og kom inn på 3:43.5.



Norske resultater i IFAM Oordegem 28.05.2022: Men 800 m # Name Club Result CBP 1 Mark English Ireland 01:46,6 01:44,7 2 Tobias Grønstad Norway 01:46,7 1:46,02 3 Oussama NABIL Morocco 01:46,8 1:44,25 Women 3000 m steeplechase (76cm) 1 Lena Millonig Austria 09:59,2 10:12,22 2 Anne-Sophie VITTET-CHAUME France 10:01,2 10:10,14 3 Maisie Grice United Kingdom 10:04,9 10:09,23 Norske: 13 Vilde Våge Henriksen Norway 10:40,2 10:13,75 14 Thea Charlotte Knutsen Norway 10:46,3 10:20,76 Women 1500 m 1 Giulia Aprile Italy 04:12,5 4:11,65 2 Nathalie Blomqvist Finland 04:12,6 4:15,13 3 Verena Meisl Germany 04:13,9 4:14,70 Norske: 9 Amalie SÆTEN Norway 04:16,0 4:08,81 29 Kristine Lande Dommersnes Norway 04:23,1 4:23,92 Men 1500 m 1 Mohamed Mohumed Germany 03:36,0 3:38,51 2 Ermiyas GIRMA Ethiopia 03:36,3 3:37,00 3 Ruben Verheyden AC Eendracht Aalst 03:37,3 3:37,00 Norske: 32 Mats Hauge Norway 03:43,5 3:39,40

