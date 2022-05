Fra Trollenykjen har du en fantastisk utsikt utover Nordfjordeid sentrum, fjorden og innover mot Hornindalsvatnet. Fra toppen kan du se både Eidsdalen, Sagetindane, Hornindalsvatnet, Anda, Lote og Hyen. 19. juni arrangeres årets utgave av motbakkeløpet Trollenykjen Opp, som arrangeres av Eid Idrettslag.



Løypa

Løypa i Trollenykjen Opp kan sammenlignes med løypa i "Skåla Opp", men i kortversjon. Starten går på 10 meter over havet, mens målgang på toppen er 898 meter over havet. De første hundre metrene går på skogsvei. Deretter på fin sti gjennom løvskog inntil man er kommet litt over halvveis. Over skoggrensa går stien videre gjennom vekslende terreng på myr- og jordgrunn til en får fast fjell under beina på den siste delen av løpet. Drikkestasjonen er plassert like over skoggrensa ved Skipenessætra.





Løypeprofil Trollenykjen Opp.



Program for dagen

09:00 Åpning med etteranmelding og utdeling av startnummer

09:00-12:00 Start mosjonsklasse

12:00 Start konkurranseklasse

15:00 Premieutdeling



Praktisk info

Alle som deltar i konkurranseklassen må bære en sekk som veien minimum 2 kilo. Denne må inneholde nødvendige klær og mat. Staver er ikke tillatt.



Alle som deltar i konkurranse- og mosjonsklassen får medalje på toppen, og er med i trekningen av fine gavepremier under premieutdelingen. Mer informasjon om premier kan du finne på løpets hjemmeside.



Løpet i 2019

Den 30. juni 2019 ble forrige utgave av løpet arrangert. Det ble en fantastisk dag med 70 sprekinger som tok turen opp Trollenykjen. 39 deltakere stilte i konkurranseklassen og Thorbjørn Ludvigsen fra Varegg satte ny løyperekord. Eirin Aasen Kvalheim vant dameklassen. Du kan lese mer om løpet fra 2019 her.



Løyperekorder

Rekorden til Thorbjørn Ludvigsen (Varegg) fra 2019 lyder 33:37. Karoline Holsen Kyte (Førde IL Friidrett) har den gjeldende rekorden i kvinneklassen. Tiden er 38:44 og ble satt i 2017.





Mer informasjon:

Løpets hjemmeside

Løpets Facebookside

Meld deg på her