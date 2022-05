Barskingen OCR er et krevende hinder- og gjørmeløp der det i år var to distanser som inngikk: 8 km og 5 km. Det går an å konkurrere både individuelt og i tremannslag på begge distansene. Det var i år ingen egen eliteklasse.



I år var det mer løping og noe færre hindre enn tilfellet har vært tidligere år. De som deltar på 5 km slipper unna noen av de mest krevende hindrene som var lagt inn på 8 km. Dette for å gjøre terskelen litt lavere slik at alle kan delta. I tillegg er det lov å hjelpe hverandre gjennom hindrene, dersom man har behov for det. Uansett var det utfordringer nok til alle, der man i flere partier måtte vasse, kravle og åle seg fram i bekker, myr og gjørme.



Det så uansett ut til at de som deltok i år storkoste seg i arrangementet som startet kl 10:00 lørdag formiddag, var delt opp i puljestrarter med 5-7 minutter mellom hver pulje og dermed strakk seg over flere timer utover dagen. Det kom en regnbyge før start, men under selve arrangementet var det rundt 12-15 grader og oppholdsvær/overskyet.



På 8 km (som undertegnede målte til drøye 9 km på egen klokke) var det Kristoffer Gertz som vant herreklassen individuelt med god margin på 1:09:40. På 2. plass kom Kristoffer Karlsson på 1:16:07, mens Jens Emil Prøis kom på 3. plass med 1:17:29. Kvinneklassen ble vunnet av Anette Jokstad på 1:24:22. Iris Østbye kom på 2. plass med 1:30:47 og Mari Bones tok 3. plassen på 1:32:39.



På 5 km individuelt tok Selma Johansen seieren i kvinneklassen med 1:08:41. På 2. plass kom Mette Greftegreff på 1:16:06, mens Silje Karlsen ble nummer tre med 1:17:23. Herreklassen ble vunnet av Niklas Billet på 1:15:12 hårfint foran Martin Lengard på 1:15:14. På 3. plass kom Kristian Brenne på 1:05:23.



Lagkonkurransen på 8 km ble vunnet av "The three pappateers" (som bestod av Kent Erik Buer, Pål Andre Budalen og Tor Erik Holøs) på 1:27:04. Lagkonkurransen på 5 km ble vunnet av "G-Unit" (Hans-Martin Vollan, Mentor Fejzulai og Ulrik Andreas Dahle Sivertsen) på 1:08:06.



Se resultater nederst i artikkelen.



På 8 km var det 295 deltakere som fullførte den individuelle konkurransen og 117 i lagkonkurransen. På 5 km var tilsvarende tall 291 og 459.

Dette gir totalt 1162 fullførende deltakere - noe som er ca. 600 færre enn deltakerrekorden fra 2019 (sist arrangementet ble gjennomført), men det kan ta noe tid å bygge opp deltakertallet igjen etter to år med avlysninger.



Se flere bilder i bildekarusellen øverst i artikkelen.





I hinderløp som Barskingen kan deltakerne hjelpe hverandre dersom de trenger det.



Komplette resultatlister

De beste kvinner på 8 km individuelt

Plass Fornavn Etternavn Klubb/lag Tid 1 Anette Jokstad Midgard Hinderløpsklubb 1:24:22.0 2 Iris Østbye BÅSTAD 1:30:47.0 3 Mari Bones YVEN 1:32:39.0 4 Anniken Wallin BORGENHAUGEN 1:32:40.0 5 Siri Christiansen Crossfit Askim 1:33:23.0 6 Saga Elnæs HALDEN 1:34:52.0 7 Margrethe Øien Warrior Kids 1:38:07.0 8 Jeanine Norstad Superfokus 1:41:42.0 9 Eirin Løberg Andelaget 1:41:46.0 10 Marianne Østli MYSEN 1:41:56.0



De beste menn på 8 km individuelt

Plass Fornavn Etternavn Klubb/lag Tid 1 Kristoffer Gertz OSLO 1:09:40.0 2 Kristoffer Karlsson Team OCR Norway 1:16:07.0 3 Jens Emil Prøis DK 1:17:29.0 4 Willy Forsell Midgard Hiderløpsklubb 1:20:05.0 5 Rino Slåen HALDEN 1:20:51.0 6 Kim Bergström Midgard Hinderløpsklubb/Sparebank1 Østlandet BIL 1:21:42.0 7 Rene Lover NESBYEN 1:22:02.0 8 Noah Kristoffersen Team Kristoffersen 1:22:27.0 9 Dan-Inge Eriksen BORGENHAUGEN 1:22:31.0 10 Truls Torp GRESSVIK 1:22:45.0





De beste kvinner på 5 km individuelt

Plass Fornavn Etternavn Klubb/lag Tid 1 Selma Joohansen Fosby 1:08:41.0 2 Mette Greftegreff OSLO 1:16:06.0 3 Silje Karlsen KRÅKERØY 1:17:23.0 4 Ulrikke Mysen Almestrand OSLO 1:19:48.0 4 Inki Marie Riiser-Busk OSLO 1:19:48.0 6 Jorun Bühler TOLVSRØD 1:20:50.0 7 Mina Holøs RAKKESTAD 1:21:05.0 8 Christine Johansen Tysnes Bossmo & Ytteren IL 1:22:08.0 9 Vanessa Collin Team TVT 1:23:36.0 10 Tina Johansen Team TVT 1:23:37.0



De beste menn på 5 km individuelt

Plass Fornavn Etternavn Klubb/lag Tid 1 Niklas Billet MOSS 1:05:12.0 2 Martin Lengard FREDRIKSTAD 1:05:14.0 3 Kristian Brenne Halden Functinal Fitness Klubb 1:05:23.0 4 Niclas Fotland Holt Lillehammer Cykleklubb 1:05:26.0 5 Tobias Hermansen SPERREBOTN 1:09:08.0 6 Petter Fjeld MYSEN 1:11:36.0 7 Vegard Hammerstad HAFSLUNDSØY 1:12:48.0 8 Atle Lund Dig Bicks 1:13:47.0 9 Isak Holt HALDEN 1:14:28.0 10 David Høisveen RØMSKOG 1:15:08.0 10 Emil Rødland Kanestrøm Strugglers 1:15:08.0 12 Sondre Rødland Kanestrøm Strugglers 1:15:09.0



De beste i lagkonkurransen på 8 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb/lag Tid 1 Pål Andre Budalen The three pappateers 1:27:03.0 1 Tor Erik Holøs The three pappateers 1:27:03.0 3 Kent Erik Buer The three pappateers 1:27:04.0 4 Dennis Landing FlexitAS 5 1:36:10.0 4 Sondre Sangnes FlexitAS 5 1:36:10.0 6 Haakon Hellebust FlexitAS 5 1:36:11.0 7 Bjarte Stubberud Midgard hinderløpsklubb - go hard or go home 1:39:27.0 7 Martin Weider Midgard hinderløpsklubb - go hard or go home 1:39:27.0 7 Mari Weider Midgard hinderløpsklubb - go hard or go home 1:39:27.0 10 Martin Gjessing Semb Stangs Gym 1:43:36.0 10 Mili Juklo Stangs Gym 1:43:36.0 12 Anne Guttormsen Stangs Gym 1:43:37.0 13 Morten Strømø BareSnob 1:44:22.0 13 Stian Strømø BareSnob 1:44:22.0 15 Dan Strømø BareSnob 1:44:24.0 16 Simen Aaserud Skaukællæne 1:47:09.0 16 Stian Aaserud Skaukællæne 1:47:09.0 18 Thor - Ivar Gjulem Skaukællæne 1:47:10.0 19 Martin Strøm Team Manglerud 1:48:53.0 20 Mikkel Strøm Team Manglerud 1:48:56.0 21 Jens-Didrik Espelund Team Manglerud 1:48:59.0



De beste i lagkonkurransen på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb/lag Tid 1 Mentor Fejzulai G-Unit 1:08:06.0 1 Ulrik Andreas Dahle Sivertsen G-Unit 1:08:06.0 1 Hans-Martin Vollan G-Unit 1:08:06.0 4 Benjamin Høisveen Team utrent 1:10:36.0 5 Petter Wilhelmsen Wildpigs 1:14:17.0 6 Kjetil Srøder Wildpigs 1:14:18.0 7 Michael Haug Wildpigs 1:14:19.0 8 Espen Grønnern FlexitAS 4 1:15:42.0 8 Glenn-Edwin Trømborg FlexitAS 4 1:15:42.0 10 Sander Grønnern FlexitAS 4 1:15:44.0 11 Markus Slommerud Team Slommis 1:16:10.0 12 Lars Kristian Sverstad Team Brøntorp 1:21:32.0 13 Linnea Holt Team Brøntorp 1:21:33.0 13 Henrik Norum Team Brøntorp 1:21:33.0 15 Carl Erik Aabø-Skagen Sjokomelk 1:22:14.0 15 Stian Skagen Sjokomelk 1:22:14.0 15 Arild Skagen Sjokomelk 1:22:14.0 18 Espen Gaarder Team Søndre 1:24:25.0 19 Kjetil Lande Bunæs Team Søndre 1:24:26.0 20 Thomas Melby Team Søndre 1:24:27.0

Komplette resultatlister