Ecotrail - et løp for alle

I Ecotrail kan nesten alle finne sin distanse da de tilbyr løp i mange distanser: 10, 21, 31, 50 og 80 km. Det er til og med en egen klasse for de som ønsker å gå 10 km. Totalt var det nærmere 3000 påmeldte til årets løp og derav nesten 700 i 50 km og 80 km distansene til sammen. Det gjør Ecotrail til Norges største terrengultraløp, samtidig som det er kortere løp for de som ønsker det.



Christine Colling Westerbø i godt humør. Hun løp 31-kilometersløypa. (Foto: Sportograf/Ecotrail)



Felles for distansene er at arrangøren prøver å legge løypene til stier eller i hvert fall grønne områder i den grad det er mulig. 80 km-løpet går f.eks på grusveien fra Oslo sentrum langs Akerselva opp til stiene i marka og ned på den knotete stien langs Lysakerelva på returen. På veien inn mot målgang på Vippa er løypa både innom kyststien fra Lysaker og en tur ut på Bygdøy. En blanding mellom enklere terreng i hyggelige omgivelser med mer teknisk krevende markastier med andre ord.



God stemning i løypa. Stine Moesgaard og Kristin Mørkedal på vei i 50 kilometersløypa. (Foto: Alexander Eriksson)



Uslåelige Tobias Dahl Fenre

Det var mange fine prestasjoner i årets utgave av Ecotrail Oslo. Det er dog ingen tvil om at nivået var klart høyest i 50 km-løpet. Før start i 50 km-løpet var det nok mange som var spente på om Sindre Buraas ville klare å hamle opp med norgesmesteren i terrengultra Tobias Dahl Fenre som var nærmest uslåelig i norske terrengultraløp i 2021. Ut fra start ble det raskt dannet en trio mellom de to og Kristoffer Eftedahl. De tre holdt sammen til første matstasjon i Sørkedalen (17 km). Derifra gjorde Sindre et skikkelig forsøk på å dra i fra og i følge Tobias gikk det hardt for seg:

- Oppover fra Sørkedalen kjørte Sindre tøft. Jeg lå godt oppe i rød sone og vurderte å slippe men tenkte at det er dette jeg må trene på. Gå ut av komfortsona. Sindre fikk trøbbel med magen mot toppen av stigningen opp fra Sørkedalen og da gikk jeg til. Derfra og inn handlet det om å finne en god rytme og ikke bli for ivrig. Jeg er veldig godt fornøyd og fikk en fin opplevelse. fortalte Dahl Fenre.



Løpere på 21-kilometeren i farta. (Foto: Alexander Eriksson)



Det var så vidt Tobias klarte å holde ryggen til Sindre opp bakkene, men etterhvert sa det stopp for Sindre. Da rykket Tobias og derifra økte han jevnt og trutt helt inn til målgang på Vippa i Oslo. Kristoffer holdt trøkket oppe helt inn i mål og var «bare» 5 minutter bak Tobias i mål. Sindre tok tredjeplassen med Sven Kilander på fjerdeplass et par minutter bak. Da hele seks løpere slo den gamle rekorden viser at farten var høy.

I år skal Tobias delta i internasjonale terrengultraløp for første gang. Først ut er Mozart100 18. juni etterfulgt av årets store mål: CCC i Chamonix. Det blir spennende å følge med på hvordan norsk toppnivå står seg mot verdenseliten i terrengultra. Selv er Tobias avslappet og sier følgende i en kommentar:

- For meg er det største målet å være frisk, skadefri og å stå på start. Klarer jeg det skal jeg smile og nyte, forteller han.





Marek Ziolkowski passerer Holmekollbakken på sin ferd gjennom 50 km. (Foto: Alexander Eriksson)



Kanskje det allikevel er lov å håpe på en top 5-plassering i Chamonix av verdens sprekeste skismører?

Sindre Buraas virket ikke alt for misfornøyd etter løpet og roste heller Tobias og Kristoffer for sterke prestasjoner. Manglende rutine, en alt for hard åpning og lite treningsgrunnlag den siste tiden grunnet fokus på masteroppgave gjorde nok ikke saken bedre for mannen med 5000 meter pers på 13:11,96 fra 2015. Neste løpemål for Sindre er fjelløpet Sierre Zinal 13. august som hvert år samler mange av verdens beste fjelløpere. Dersom Sindre bruker de neste to og en halv månedene frem til start på å legge et best mulig treningsgrunnlag kan det bli spennende å se hvor langt opp på listen den tidligere motbakkemesteren kan komme.



Tobias Dahl Fenre (50141) tar kommandoen fra start. (Foto: Alexander Eriksson)



Thea Hansen overlegen i 80 km-løpet

I 80 km-løpet for damer var Thea Hansen i en klasse for seg. Selv var hun spent før start da det lengste hun hadde løpt tidligere var 50km (NM Terrengultra 2021 hvor hun kom på andreplass). Hun skjønte dog raskt at hun hadde en god dag og fokuserte da på å henge på guttene. Thea melder om at hun har lagt bak seg en god grunntreningsperiode i vinter og at hun håper på å kvalifisere seg til VM i Thailand senere i år:

- Etter 2. plass i NM Ultraterreng i Molde i fjor høst fikk jeg egentlig plass i laget som skulle til VM i Thailand. Men dette ble utsatt og det er derfor en ny kvalifikasjonsperiode frem til 30. juni. Håper derfor dette kan være en del av min søknad for nytt uttak. Utover dette har jeg egentlig ikke satt noen bestemte mål utover å løpe og ha det gøy, sier Thea.

I 80km -løpet for herrer løp ungguttene Bendik Schartum Thorbjørnsen og Markus Høgne sammen over målstreken på 7:11:17, en snau time bak den offisielle løyperekorden til Didrik Hermansen fra 2017. (I 2020 ble løpet arrangert virtuelt og Didrik løp da på 6:11:17).





De tre beste herrene på 50 km. Fra venstre: Kristoffer Eftedal (2. plass), Tpbias Dahl Fenre (1. plass) og Sindre Buraas (3. plass). (Arrangørfoto)







De tre beste kvinnene på 50 km. Fra venstre: Lina Brostøm (2. plass), Innika De Rosa (1. plass) og Marlene Hamon (3. plass). (Arrangørfoto)



