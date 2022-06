Feriemåneden juli kan bli alt fra en lat måned med mye god mat og drikke eller en måned der en tar seg tid til mange flotte løpeturer i skogen, på fjellet eller på flotte kyststier.

For å stimmulere flest mulig til det siste alternativet, har vi valgt å arrangere et virtuelt kilometersankeløp der målet er å løpe minst 200 kilometer i juli. Alle som fullfører blir med i trekningen av flotte premier. Det er ikke om å gjøre å løpe lengst, men å løpe til sammen minst 200 kilometer.

Når du melder på løpet, vil du motta en lenke som du skal bruke til å registrere resultatet ditt ved månedens slutt. Underveis må du selv holde oversikt over når du løper og hvor langt du løper. Oversikten kan du skrive inn i et regneark eller en tekstfil som du laster opp i vårt system for resultatservice. Du bør samtidig ta skjermbilder av klokke eller treningsapp som bevis i tilfellet du blir valgt ut til å måtte dokumetere løpeturene dine.

Det vi definerer som en løpetur er alle treningsturer der formålet er å løpe mest mulig. Det betyr at mesteparten av turen må være løping, men vi tillater selvfølgelig gåpauser innimellom uten at du trenger å stoppe registreringen av den grunn.

Gå inn på Kondisløpet.no og meld deg på Kondisløpets kilometersanking.

Resultatene må registrers seinest 5. august klokka 23.59.

Tagg bilder fra løpeturene dine med #kondisløpetskilometersanking på Instagram og bli med i trekningen av flotte ekstrapremier.