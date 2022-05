Som mor så datter! Ylva må selvsagt gjøre som mamma Helene Berger og løpe i skogen. (Foto: Sigurd Westgård)

"Verdens beste underlag"

Det er nemlig deltagere i skolealder som utgjør majoriteten i mandagsløpene i Stavåsen med historie tilbake til 70-tallet. Løypene som benyttes har vært de samme siden 2003 og går på det arrangøren FIK Orion med rette hevder er "verdens beste underlag" for løping og mosjon. På de småkuperte barnålstiene er det mjukt og godt for små og store bein som legger ut på valgfri distanser avpasset etter ambisjon og kondisjon. De aller yngste nøyer seg med 700 meteren, i barneskolealder er det gjerne 1,5 km som gjelder, og de litt lengre beina legger ut på 3 km eller en drøy 5 km med adskillig mer kupering.



Elverumtrimmen er et utmerket tilbud for hele familien å gjøre noe aktivt sammen - uansett alder. Her er det Lars Jørgen Fjeld og Linda Nygården Hanstad som har med seg begge barna på mandagstrim i finværet.

Enkelt i Elverum

Det særegne med Elverumtrimmen er enkelheten. Her føres det ingen resultatlister. Arrangøren tar tida på alle som er med på fellesstarten kl 18, men etter målgang er det opp til den enkelte å registrere tida si på deltagerkortet som i likhet som "i gamle dager" fortsatt gjelder som dokumentasjon på antall løp. For få årets karusellpremie må minst 7 av de 12 løpene være gjennomført.

70-80 pr. løp

Denne mandagens løp gikk i et herlig sommervær, og som vanlig var det det ungdommen som kom spurtende først tilbake til skihytta på Strandbygda skistadion 3 km nord for sentrum. Med kun manuell registering føres det ikke oversikt over antall deltagere i hvert løp, men så langt har det anslagsvis vært mellom 70 og 80 med hverav mandagene med unntak av redusert deltakelse kvelden før nasjonaldagen.



Med mål i sikte! (Foto: Sigurd Westgård)



Som far, Magnus Enger, så sønn...



Strandbygda-test med trener Trygve Klingen som fartsholder (?) for lovende Hedda Faraasen Alme. (Foto: Sigurd Westgård)



Det er gøy å mosjonere i skogen, ikke sant? (Foto: Sigurd Westgård)