Marit Aamdal (fra h.), Lena Rodvang og Patrick Åserud i det grønne i HHT Ultra 2021. (Foto: Rolf Bakken)



HHT ultra ble arrangert første gang i 2021 med gode tilbakemeldinger fra de ca. 20 deltagerne. Løpet var da ca. 95 km langt og fulgte Rondanestien fra Savalsætra i Løten til Morskogen ved Mjøskanten.



Rondanestien sørover

Løpet følger Rondanestien på fin og variert skogsti gjennom Romedal og Stange allmenninger, men man må regne med noen myrpartier og bratte bakker også. Det organiseres vannposter underveis samt matstasjon ved Malungen og enkel matservering ved målgang.



Self-support

HHT Ultra er et selv-support løp. For å gjøre det mest mulig rettferdig og likt for alle, er det ikke lov med privat support/følgebil underveis. HHT vil sette ut vannposter og stiller med en enkel matstasjon ca. halvveis på Malungen og på Morskogen.



Start 00:00

Starten går på Pruterud ved midnatt natt til lørdag 18. juni. Ruta er kun merket med standard blåmerking, så deltagerne må kunne beherske kart og kompass eller ha en GPS-enhet som kan følge gpx-spor. Tidtaking vil foregå med mobiltelefonen, som dermed er obligatorisk.



En uke før fristen går ut 6. juni er det 20 påmeldte. Maks antall deltagere er satt til 50.



Fjorårets vinner, Sofie Johansson, i Ekromskogen i Løten etter noen få kilometers løping. (Foto: Rolf Bakken)





Reportasjer fra fjorårets premiere:

Bilder fra starten og 7 km ut i HHT Ultra

Sofie Johansson vant HHT Ultra i debuten



Fullstendig innbydelse

Påmelding

Løypekart HHT Ultra 2022:





Høydeprofil HHT Ultra 2022: