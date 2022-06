Kollentrappa, eller Trappeløpet i Holmenkollen som det het den gangen, ble første gang arrangert i 2015. Da ble bare trappa i unnarennet brukt, og 219 stilte til start. Allerede i 2016 ble også ovarennet tatt i bruk, og etter det er ca. 600 trinn blitt løpt. Deltakerrekorden kom i 2018 med 729 startende. 2020-utgaven ble avlyst, mens 2021-løpet ble flytta til høsten og hadde 220 fullførende.

Med 375 fullførende samla årets løp klart flere enn fjorårets løp, men det er likevel et godt stykke opp til toppnivået fra 2018. Nivået på løperne var det imidlertid ingenting å si på. 17 år gamle Malin Hoelsveen tok sin fjerde seier i Kollentrappa, og med 3.13 hadde hun bare seks menn foran seg. Avstanden bakover til kvinne nummer to, Linn Aanesland, var på 21 sekunder.

Malin Hoelsveen er allsidig og konkurranseglad, og nylig satte hun pers på 400 meter baneløp med 55,70, og i forrige uke vant hun klassen på 5 km i Fornebuløpet med 17.24. I vår ble hun nummer to i Råskinnet. I tillegg er hun en meget habil skiløper. I neste nummer av Kondis vil alle medlemmer kunne lese et intervju med Raufoss-jenta som har klart kravet til U18-EM på både 800 og 1500 m.

Eivind Lia forsvarte seieren fra i fjor, og vinnertida var så å si identisk – 2.32,6 i år mot 2.32,1 i fjor da han også satte løyperekord. I den grad det er mulig å ha god kontroll i et løp med enkeltstart, så hadde Lia det. 41-åringen som representerer Holmenkollen Sykkelklubb, er en allsidig atlet som i tillegg til trappeløp behersker skøyteløp og sykling meget bra.

Henrik Holstad på andreplass var 12 sekunder bak Lia og Lars Gurandsrud ytterligere 3 sekunder bak.

Flere veteraner løp også på høyt nivå, og vi kan nevne Anna Søbstad Rye som vant klasse 65-69 år på 4.59,5. I samme klasse for menn klatra "motbakkeløpingens far" i Norge, Christian Prestegård, opp på 4.31,7, mens Morten Kristiansen i klassen over vant på 4.49,3.

Værforholdene var gode med skya oppholdsvær etter noen kraftige regnskurer i forkant av løpet. I motsetning til de fleste løp i Norge, så var det overvekt av kvinner som deltok. 194 kvinner og 181 menn tok seg opp til toppen, noe som vil si en kvinneandel på 57 prosent. Aldersspennet var stort, fra 7 til 76 år. 26 løpere stilte i trimklassen uten tidtaking.



Den fine utsikten tok Charlotte Løvstad og de fleste andre løperne seg tid til å betrakte først etter at de 600 trappetrinnene var unnagjort. (Foto: arrangøren)





Olympisk mester i big air-konkurransen i Beijing, Birk Ruud, imponerte stort med å løpe inn til sjetteplass på 3.07,1. Her blir han gratulert av Theodor og Othilie. (Foto: Marius Røren)





Alle resultat



"Endeleg eit motbakkeløp der eg kunne bruke armane på rekkverket for å avlaste mitt skadde «artrose-kne». Utruleg nok fekk eg nøyaktig same sluttid og plassering som i fjor med 4:31,7. Eg fekk godt betalt for all opptreninga med stavar det siste halvåret. Det inspirerer å bli raskaste deltakar over 60 år når man er 66", skrev Christian Prestegård i sin Facebook-oppdatering etter løpet. (Foto: arrangøren)



Aster Ikran Alemayhu var superfornøyd med å fullføre Kollentrappa. Hun har for øvrig hatt en vektreduksjon på 45 kg siste 18 månedene. (Foto: Avisa Oslo)



Fornøyd var også dagens raskeste mann, Eivind Lia, og han ble belønna med premier. (Foto: Lasse Rypdal)





Løypa var pynta med flagg, og Marlene Johansen løp med et smil sjøl langt opp i ovarennet. (Foto: arrangøren)





Løpsleder Lasse Rypdal løp med startnummer 1, og det endte med 1. plass i klasse 45-49 år og 13. plass totalt. (Foto: Sigurd Korsnes)



Uten frivillige blir det ikke løp, og denne trioen gjorde en solid innsats. (Foto: Lasse Rypdal)