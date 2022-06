Da startplassene til Bergen Fjellmaraton ble lagt ut i begynnelsen av desember i fjor ble alle revet bort i løpet av dagen. Det er dermed 2400 heldige deltakere som får anledning til å stå på startstreken år. Løypen er blant de mest klassiske blant byfjellene i Bergen, nemlig opp Ulriken, over vidden og ned over Rundemannen til Fløyen og mål på Skansemyren.

Løpet går om kvelden torsdag 2. juni. I motsetning til i fjor er det en ganske konsentrert start, men fordelt over flere puljer. Det er en konkurranseklasse og en turklasse, konkurranseklassen starter sist. For å vinne må man stille i konkurranseklassen.

Bergen Fjellmaraton er i år ett av tre løp som fungerer som uttaksløp til EM i motbakkeløp som går på den spanske øya La Palma i sommer.

Løpet har de siste to årene vært arrangert under et strengt smittevernsregime, men nå er det tilbake til en mer normal avvikling. Arrangementet vil bli avviklet i tidsrommet 16.00-23.30.

På startlisten til konkurranseklassen kan vi finne en del som vi antar vil kjempe helt i toppen av resultatlisten. Anders Sommer har vunnet de løpene han har stilt opp i på Bergen Fjellkarusell, og er en av favorittene. I fjor tok han tredjeplassen i Bergen Fjellmaraton. Lorentz Erland Linde viste at han er i form da han tok en delt førsteplass på Fløibanen Opp. Espen Roll Karlsen tok her tredjeplassen.

Espen Kristiansen vant årets Askøy på langs. Vi får se om han er like god i litt brattere terreng.

Blant kvinnene så ser det ut til at Eli Anne Dvergsdal er skadet og ikke stiller. Hun ville i så fall vært en favoritt til å vinne. Fjorårsvinner Selma Eldevik er påmeldt, og det blir spennende å se om den 16 år gamle jenten er i like god form i år. Både Hilde Fenne og Charlotte Watson har gjort det bra i årets Fjellkarusell. Sara-Rebekka Færø Linde vant Bergen Fjellmaraton i 2019.

Det er en del gode løpere som mangler på startlisten til årets løp, for eksempel fjorårsvinner Halfdan-Emil Færø. Karl Fremstad og Anders Kjærevik gjorde også gode løp i fjor, men stiller ikke i år. Joel Dyrhovden står heller ikke på startlisten.

En fjelløper som Stian Angermund skulle vi gjerne også sett i løypene på hans hjemlige trakter. Anita Iversen Lilleskare og Målfrid Hermansen er også sterke navn som ikke står på årets startliste.