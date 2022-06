Bedriftsorienteringen i Bergen hadde på onsdag løp i et område som ble herjet av skogbrann for noen uker siden, men akkurat det var ikke noe problem for løperne. Det var faktisk litt lettere å ta seg frem i terrenget på grunn av at mye av undervegetasjonen var borte. Og litt sot på leggskinn og sko er ikke verre enn sølen man ellers får på seg i et o-løp.

Langt verre var det at løypene hadde noen feilmerkede poster og at det var store problemer med datautstyret som registrerte tider og postbesøk. De feilmerkede postene førte til at arrangørene har annullert alle resultatene fra løpet. Alle løperne står oppført enten med brutt eller disk. Og problemene med datautstyret førte til lange køer både før start og etter løpet.

Samlingsplassen var inne på Espeland fangeleir, som er en av de best bevarte tyske fangeleirene fra 2. verdenskrig i sitt slag. Så de lange køene for å registrere seg passet slik sett godt sammen med piggtrådgjerdene og vakttårnene.

Og alle fikk gjort sine løp i et spennende terreng med gode løyper, om enn med litt forvirring der man ikke fikk postkoden til å stemme. Så får det heller våge seg at resultatene ble annullert.



Det var tydelige spor i terrenget etter skogbrannen som herjet i dette området den 26. april.

Alle løypene ledet inn til at elven gjennom området ble krysset over denne broen.

Lange køer foran vakttårnene i Espeland Fangeleir. Det var ikke på grunn av matutdeling, men på grunn av tekniske vanskeligheter med påmeldingen.

Det var nok ingen som tok veivalg over piggtrådgjerdene. Disse var satt opp ganske nylig, leiren er under rehabilitering.

Det ble en febrilsk kveld i sekretariatet for o-løpet. Gunnar Knudsen prøver å få orden på systemet.



Jarle Stokken kan spurte inn til siste post, som lå inne i leiren.