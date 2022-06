Det var hele 15 heat på 1500 meteren i Norgesserien på Jessheim, fordelt med 9 i elitestevnet, 2 i stevnet for de unge og 4 i mosjonsklassen / Ull/Kisa-karusellen.

Og jammen gikk det også radig unna i mange av heatene. Det var internasjonalt tilsnitt over de to A-heatene som ble vunnet på 4.03,95 og 3.36,82 – av australske Gerogie Griffith og irske Andrew Coscoran.

Sterk løping av mange tenåringsjenter

Ned til Amalie Sæten på andreplass i A-heatet for kvinner var det ei luke på nesten 9 sekunder, men Ull/Kisa-løperen var best av resten og satte årsbeste med 4.12,32. Ingeborg Østgård var nest best av de norske med 4.16,06 på sjetteplass. Gledelig også at både Malin Edland og 17 år gamle Malin Hoelsveen persa til henholdsvis 4.17,05 og 4.20,04.

Også i B-heatet imponerte de unge med seier og pers til Anne Gine Løvnes på 4.25,50, noe som er under kravet til U20-VM. Marte Hovland, som var den som dro mest, klarte med 4.26,91 kravet til U18-EM. Det samme gjorde Malin Søtorp Solberg med 4.27,15.



Bortsett fra de to fra Australia – haren pluss Georgie Griffith – som lå langt foran, var elitefeltet for kvinner ganske så tett. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Også lenger bak i A-heatet kunne løperne gi hverandre god drahjelp. Forholdene var greie med 13-14 varmegrader og en liten bris. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Anne Gine Løvnes persa med 6 sekunder og vant B-heatet på 4.25,50. Det er under kravet til U20-VM. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Boutera – pers, men likevel skuffa

Jacob Boutera som nylig løp så bra på 3000 m hinder, forbedra 1500 m-persen sin med et lite sekund. Tida ble imidlertid 3.40,23, og Ull/Kisa-løperen skulle gjerne vært under 3.40.

– Hvis jeg ikke er under 3.40, er jeg litt skuffa, sa han da han ble intervjua av Friidrettskanalen før de offisielle tidene var klare.

– Jeg hadde håpa på bedre, men er ikke vant med å løpe 1500 m. Det gikk greit med et par 58-runder, men så begynte jeg å kjenne det. Jeg får se på det som ei grei gjennomkjøring, og det er gøy med et så bra felt, med folk som har vært i EM-finaler. Kult at de kommer til Jessheim for å løpe – at ikke vi må reise ut hele tida.

Og feltet var virkelig bra. 6 mann løp under 3.40 og 16 under 3.50 i A-heatet. Sjøl i B-heatet var det 11 løpere under 3.50, og 8 av dem satte pers.

En av dem som persa mest, var 16 år gamle (fyller 17 i september) Anders Fjeld Halvorsen. Han løp i A-heatet og forbedra persen fra 3.48,39 til 3.45,60. Jakob Ingebrigtsen er den eneste norske som har løpt fortere i klasse gutter 17 år. Klubbkamerat i Ull/Kisa, Simen Stensrud Gløgård, klarte kravet til U18-EM da han persa med over sekundet og løp på 3.53,04. Håkon Moe Berge persa også med 1 sekund, og ble den tredje norske 16-åringen som noen gang har klart ei tid under 3.50.

Nest best av de norske ble Markus Tuv Myhre som har markert seg mest på lengre distanser.

– Det var min andre 1500 m på to år, og jeg følte jeg måtte løpe omtrent for fullt fra start. 10000 meteren for bare fem dager siden satt nok også litt i. Det neste store målet blir 5000 meteren under Bislett Games. Der håper jeg å kunne løpe under 13.20, fortalte Magnus til Friidrettskanalen etter løpet.

Jacob Boutera som sees mellom startnummer 7 og 66, hadde et lite stykke opp til teten, men ble best av de norske med 3.40,23. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Vi ser den bakre delen av A-heatet tidlig i løpet. Til sammen var det 27 menn som løp under 3.50 denne kvelden på Jessheim. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Esten Hansen-Møllerud Hauen (19) var best av de norske i B-heatet. Han satte pers med 3.45,83, og løp under kravet til U20-VM. Pers ble det også på de seks neste som passerte målstreken. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



