104 menn og 15 kvinner stilte altså til start i Rekordløpets lettløpte trasé tirsdag kveld. Været var mer eller mindre perfekt for løping da det var overskyet og kun en lite merkbar bris av vind. Den store favoritten på herresiden var utvilsomt Senay Fissehatsion fra Ull/Kisa, og han hadde få problemer med å innfri favorittstempelet.



- Jeg tok dette som trening i dag for jeg skal løpe 1500 meter på torsdag, sa dagens raskeste mann Senay Fissehatsion etter å ha cruiset gjennom løypa på 30:58.



Jevnt bak Fissehatsion

Bak vinneren var det mer kamp om plasseringene, og det var Martin Galleberg fra Salomon som tok andreplassen etter å ha løpt på 33:37. Det var fem sekunder raskere enn Halvor Saunes fra Laid Back Consulting som fikk sluttid 33:42.



Martin Galleberg ble nummer 2 i Lier. (Foto: Rekordløpet)



Halvor Saunes tok tredjeplassen. (Foto: Rekordløpet)





Håkon Hjemly gjorde også et godt løp tirsdag kveld, og ble totalt sett nummer 10 med 34:39. Det holdt godt for å vinne klasse M50-54. I samme klasse løp Tom Roger Vege-Tangen som også fullførte på god tid, 35:10.



Håkon Hjemly løp godt igjen og var best i klasse 50-54 år. (Foto: Rekordløpet)



Tom Roger Vege-Tangen løp også sterkt i klasse 50-54 år. (Foto: Rekordløpet)



Karoline Nikolaisen vant foran Synøve Brox

Synøve Brox fra Sportsklubben Vidar i klasse 60-64 år løp nok en gang et imponerende løp. For en uke siden løp hun 5 kilometer i Fornebuløpet på 19:25. Tirsdag kveld ble det 39:38 i Rekordløpet. Det holdt bare nesten til seier i kvinneklassen. Karoline Nikolaisen var til slutt 7 sekunder foran, med 38:31. På tredjeplass endte Emilie Jul-Larsen Aas fra Oseberg Skilag. Hun vant klasse 40-44 år med 39:46 på klokka.



Karoline Nikolaisen løp raskest av kvinnene. (Foto: Rekordløpet)



Synøve Brox (t.v.) imponerte igjen og ble nummer to, foran Emilie Jul-Larsen Aas på tredje. (Foto: Rekordløpet)





Kristian Ulriksen stilte som fartsholder for de som ønsket en sluttid på 37:00 eller bedre. Han fikk med seg et sprekt tog på ferden. Bamford1869 - Nærsnes løpeklubb sørget for at det var flere muligheter for å nå målet sitt og hadde fartsholdere til 40, 45, 50 og 55 minutter.



Kristian Ulriksen stilte som fartsholder for de som ønsket en tid rundt 37:00. (Foto: Rekordløpet)





Neste løp i Rekordløpet blir allerede 12. juni. Da skal det løpes tre distanser. 5 km, 10 km og halvmaraton.





Mer informasjon:

Alle resultater fra dette løpet

Rekordløpets hjemmeside

Rekordløpet på Facebook