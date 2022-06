Unionsmatchen er en lagkonkurranse for ungdommer i aldersgruopen 13-16 år fra 4 norske og 4 svenske o-kretser. Lørdag var det individuelt løp med 4 klasser: D/H13-14 og D/H15-16. Her er det de 4 beste fra hver krets som telller. På søndag var det stafett med 4 etapper og en løper fra hver av lørdagens klasser på laget. Vinneren av Unionsmatchen er den kretsen med best sammenlagt tid.

Fra Norge deltar Akershus og Oslo, Buskerud, Østfold og Mjøs-o, mens fra Sverige deltar: Göteborg, Bohulslän-Dal, Västergötland og Halland/Skåne. Hver krets kan stille med inntil 10 løpere pr klasse, noe ssom vil si totalt 40 løpere fra kretsen. Total stilte 270 løpere til start.

Etter lørdagens løp var det Göteborg, som var i føringen foran Akerhus og Oslo og Västergötland på 3. plass.

Søndagens stafett ble vunnet av Akersus og Oslo foran Göteborgs 1. og 2. lag, dermed hadde svenskene ytterligere festet grepet om seiersgeviret.

Svenskene kunne tilslutt juble over en relativt komfortabel seier foran Akershus og Oslo og Västergötland.

Resultater individuelt

D16, 4 990 m:

1) Irma Westh, Västergötland OF, 40.06,

2) Tilia Olsson, Bohuslän-Dal OF, 42.29,

3) Signe Hördegårdh, Göteborg OF, 44.11,

4) Alva Olsson, Bohuslän-Dal OF, 45.10,

5) Sigrid Schmitt Gran, Østfold orienteringskrets , 46.48,

6) Andrea Enbom, Västergötland OF, 48.35.

H16, 5 420 m:

1) Ludwig Rosén, Göteborg OF, 33.18,

2) Ola Leire, Göteborg OF, 35.00,

3) Emil Husebye Aamodt, Østfold orienteringskrets , 36.55,

4) Jonas Fenne Ingierd, Akershus og Oslo orienteringskrets, 40.10,

5) Christoffer Ånensen, Akershus og Oslo orienteringskrets, 40.18,

6) Marcus Lamm, Göteborg OF, 40.43.

D14, 3 940 m:

1) Helene Scheele, Akershus og Oslo orienteringskrets, 25.53,

2) Elvira Karmstig, Halland OF/ Skåne OF, 29.24,

3) Eira Olsson, Bohuslän-Dal OF, 29.50,

4) Selma Persson, Göteborg OF, 30.36,

5) Felicia Persson, Halland OF/ Skåne OF, 30.49,

6) Elsie Hördegårdh, Göteborg OF, 31.13.

H14, 3 940 m:

1) Atle Kulstad, Halland OF/ Skåne OF, 26.41,

2) Olof Tholén, Västergötland OF, 26.53,

3) Jarvis Hansson, Göteborg OF, 28.16,

4) Hjalmar Ingelsbo, Västergötland OF, 28.26,

5) Jonas Leire, Göteborg OF, 28.51,

6) Albin Schröder, Västergötland OF, 29.03.

Resultater stafett

1) Akershus og Oslo orienteringskrets 1, 1.45.30,

2) Göteborgs OF 1, 1.47.08,

3) Göteborgs OF 2, 1.47.10,

4) Halland/Skåne 1, 1.47.33,

5) Västergötlands OF 1, 1.55.21,

6) Bohuslän-Dals OF 1, 1.57.13,

7) Göteborgs OF 4, 1.59.08,

8) Buskerud o-krets 1, 1.59.10,

9) Göteborgs OF 7, 1.59.38,

10) Göteborgs OF 6, 2.00.49,

---------------------------------------

11) Østfold orienteringskrets 1, 2.00.52,

15) Akershus og Oslo orienteringskrets 3, 2.04.22,

16) Mjøs-o 1, 2.04.42,

20) Østfold orienteringskrets 2, 2.07.48,

22) Akershus og Oslo orienteringskrets 2, 2.09.29,

24) Akershus og Oslo orienteringskrets 9, 2.11.51,

26) Akershus og Oslo orienteringskrets 7, 2.15.03,

29) Mjøs-o 3, 2.20.41, 30) Mjøs-o 2, 2.21.50,

32) Akershus og Oslo orienteringskrets 8, 2.23.57,

33) Østfold orienteringskrets 8, 2.25.57,

34) Akershus og Oslo orienteringskrets 10, 2.30.32,

39) Østfold orienteringskrets 4, 2.40.31,

44) Akershus og Oslo orienteringskrets 6, 2.58.27,

47) Østfold orienteringskrets 7, 3.26.38,

48) Østfold orienteringskrets 6, 3.55.35,

49) Mjøs-o 4, 2.54.43.

Unionsmatchen sammenlagt

1. Göteborg 17.33.23

2. Akerhus og Oslo 19.05.56

3. Västergötland 19.09.15

4. Halland/Skåne 19.56.25

5. Bohulslän-Dal

6. Østfold 21.18.38

7. Mjøs-O 24.59.38

8. Buskerud 26.17.47



Alle foto: Rune Scheele