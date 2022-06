Det ble en krevende tur over Ulriken til Skansemyren for de 2400 deltagerne i Bergen Fjellmaraton. I motsetning til fjorårets løp, som gikk over en hel lørdag i tørt og fint vær, så ble det denne gangen vått og sleipt i løypen og dårlig sikt på grunn av tåke.

Men selv om vinnertidene var litt svakere enn i fjor så var det likevel en imponerende prestasjon av både vinnerne og alle de andre som fullførte. Anders Sommer brukte 1:39 på turen opp til Ulriken, over vidden og Rundemanen og ned til målet på Skansemyren.

Anders Sommer oppsummerte løpet sitt slik:

– Det var gjørmete, men det var utrolig gøy.

– Jeg fikk en liten luke til de andre oppe på Ulriken, men det var så mye tåke at jeg visste ikke helt hvor de var, forteller han.

Planen hans videre nå er å delta i Hovlandsnuten Opp, som er et av tre kvalifiseringsløp for uttak til laget som skal sendes til EM i motbakke. Bergen Fjellmaraton er også et av disse tre.

På andreplass fulgte Philip Massacand og den tidligere vinneren Lorentz Erland Linde.

Anita Iversen Lilleskare kunne også fortelle om litt dårlig fotfeste gjennom løypen:

– Men jeg liker jo slikt føre. Jeg trives, og det var gøy! Tiden ble jo litt dårligere enn de tørre løpene jeg har gjort, men jeg synes dette var gøy.

Anita Iversen Lilleskare vant med litt over to minutters margin til Sara-Rebekka Færø Linde som gjennom løpet knivet med Ingvild Sangesland, og duellen dem imellom ble ikke avgjort før helt inn mot Skansemyren. Sara-Rebekka vant her i 2019 og er godt kjent med løypen, mens Ingvild Sangesland er et nytt navn i denne sammenheng. Hun kommer fra Øvrebø utenfor Kristiansand, og er tidligere skiskytter som la opp for et par år siden, og nå ville hun prøve seg på Bergen Fjellmaraton.

– Det var gjørmete og bløtt, og et krevandes terreng, men jeg liker det godt. Det er mye bedre enn asfalt, forteller Ingvild Sangesland.

De tre beste kvinner, rett etter målpassering: Ingvild Sangesland, Anita Iversen Lilleskare og Sara-Rebekka Færø Linde.

10 beste kvinner:

Rank Race No Name Club Category Time 1 2541 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb K40-44 1:59:00 2 1911 Sara-Rebekka Færø Linde Varegg Fleridrett K40-44 2:01:17 3 1561 Ingvild Sangesland Vindbjart IL K23-34 2:01:26 4 2503 Karoline Wisløff Rud K23-34 2:05:06 5 1618 Renate Galleberg K40-44 2:09:17 6 1933 Ronya Solberg BSI Friluft K23-34 2:10:12 7 1685 Charlotte Watson Varegg Fleridrett K23-34 2:13:42 8 1715 Christina Ellefsen Hopland Varegg Fleridrett K23-34 2:21:22 9 1906 Pia Kloster K35-39 2:22:04 10 1595 Nina Andreassen Vindafjord IL K23-34 2:22:30



De tre beste menn: Philip Massacand, Anders Jakobsen Sommer og Lorentz Erland Linde.

10 beste menn:

Rank Race No Name Club Category Time 1 1506 Anders Jakobsen Sommer Varegg Fleridrett M23-34 1:39:10 2 1501 Philip Massacand GneistIL M20-22 1:42:29 3 1910 Lorentz Erland Linde Varegg Fleridrett M35-39 1:42:40 4 1504 Espen Roll Karlsen GneistIL M23-34 1:43:25 5 1503 Geir Steig Luster IL M23-34 1:45:15 6 2021 Øyvind Holsen Foss Kaupanger IL M23-34 1:45:32 7 1602 Alexander Wolff Hyllestad IL M23-34 1:53:44 8 1513 Sander Kjøsnes Lie FRI IL M23-34 1:53:54 9 1519 Kristoffer Nordvik Rindal IL M23-34 1:54:20 10 1530 Andre Hansen M35-39 1:54:46

Anita Iversen Lilleskare pleier som oftest å være første kvinne i mål når det løpes i krevende terreng.



Det var tett tåke gjennom hele løypen.



Bildetittel her er: utsikt fra Fløyen.



Håkon Fjellestad passerer Fløyrestauranten.



Det var ingen som fortalte geitene på Fløyen at de stod midt i løypen til Bergen Fjellmaraton. Dan Wange kommer seg greit forbi dem.



Løypen er en halvmaraton, så her vet du at det er bare kilometer igjen.



På vei nedover fra Fløyen.



Gleden er stor når man endelig kommer inn på Skansemyren og målgang der. Til venstre her er Preben Nøttveit.



Anne Lise Østervold og Thora Østervold er i hvert fall glade over å ha kommet i mål.



I kø for å få en fortjent hamburger.



Tron Jensen underholdt iherdig for å få liv i en litt sliten gjeng med løpere på Skansemyren:

Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme.

Der har eg det så fisken i vannet:

Vått og kaldt, og breiflabb overalt.