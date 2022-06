Bilder kommer...



Haugesund Avis Halvmaraton hatt en jevn og god vekst i antall deltakere gjennom årene. Løpet kunne arrangeres også i den vanskelige pandemiperioden 2020/2021, og antall startende i fjor var 316. Denne helgen kunne løpet arrangeres for førtiende gang, helt uten noen form for restriksjoner.

De som har løpt 5 kilometer og halvmaraton i Haugesund la nok legge merke til noen endringer i årets løype. Begge traséer ble kontrollmålt på nytt et par uker før start.

Halvmaraton - Seier til Gjendem og Novik

141 løpere stilte til start på lørdagens halvmaraton gjennom Haugesunds gater. 111 menn og 30 kvinner. I kvinneklassen vant Maryana Novik fra Klypetussen, som hun har gjort så mange ganger tidligere. Med 1:23:13 var hun seks og et halvt minutt foran Ane Martinsen fra Ørje IL. Oddveig Odland fra Varhaug ble nummer tre.



I herreklassen var det Morten Gjendem fra Haugesund Idrettslag Friidrett som var klart raskest da han løp på 1:09:07. Dette var 22 sekunder raskere enn da han vant i sin halvmaratondebut i Bergen for halvannen måned siden. Fredrik Deilkås fra Hamnøy AS ble nummer to og Eirik Dalva Skaale fra Spirit Friidrettsklubb ble nummer tre.



10 beste menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Morten Gjendem Haugesund Idrettslag M30-34 1:09:07 2 Fredrik Deilkås Hamnøy AS M25-29 1:15:23 3 Eirik Dalva Skaale Spirit Friidrettsklubb M40-44 1:16:22 4 Sander A Deilkås Sand IL M20-24 1:16:36 5 Tom Eirik Håland Grødem Runners M35-39 1:18:04 6 Espen Helgeland Kortlaget M35-39 1:18:34 7 Anders Ågotnes JDA M30-34 1:19:02 8 Einar Gjelsvik Skjalg IL M50-54 1:19:33 9 Haakon Hellebust Ørje IL M25-29 1:20:20 10 Niklas Rasmussen HAUGESUND M25-29 1:21:32



10 beste kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Maryna Novik Klypetussen K40-44 1:23:13 2 Ane Martinsen Ørje IL K20-24 1:29:48 3 Oddveig Odland Varhaug K40-44 1:30:21 4 Annette Velde Sande BFG Bergen Løpeklubb K40-44 1:32:27 5 Vivian Kyte Stegaberg IL K40-44 1:36:26 6 Linda Ausdal NEDSTRAND K40-44 1:40:24 7 Ina Isotalo KARMSUND K25-29 1:41:23 8 Ann-Elin Stokland STAVANGER K30-34 1:41:56 9 Silje Hundhammer HAUGESUND K25-29 1:43:17 10 Ann Kristin Mosbron Haugesund Triatlonklubb K40-44 1:44:24

5 kilometer - Imponerende av de unge

54 deltakere hadde valgt den korteste distansen i Haugesund. 30 menn og 19 kvinner. Ole Tørsdal fra Haugesund Idrettslag Friidrett løp raskest av herrene og vant klart på 15:20. Stian Haugland fra Ølen IL tok andreplassen med 16:40 og Erlend Nymark Jensen fra BFG Bergen Løpeklubb ble nummer tre på 16:42. Vi merker oss den gode tiden 17:11 som Elias Landøy Rasmussen løp på i klasse G13-14. Det ble selvfølgelig klasseseier, men også en fin 5. plass totalt. Og han slo sin kjente løper-far, Karl Johan Rasmuusen, med noen få sekunder.



10 beste menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Ole Tørsdal Haugesund Idrettslag M30-34 15:20 2 Stian Haugland Ølen IL / Frisk Løpegruppe M35-39 16:40 3 Erlend Nymark Jensen BFG Bergen Løpeklubb M25-29 16:42 4 Noah Spjeld Martinsen Gneist M15-19 17:08 5 Elias Landøy Rasmussen Haugesund G13-14 17:11 6 Karl Johan Rasmussen Haugesund Idrettslag M45-49 17:15 7 Sjur Ferkingstad Spirit Friidrettsklubb M40-44 17:20 8 Luke Cambridge Team Northmanocr M30-34 17:22 9 Irek Korfini FØRRESFJORDEN M50-54 18:41 10 Terje Ruset Alne Haugesund Idrettslag M15-19 18:58



5 kilometer for jenter og kvinner ble virkelig en fest for de yngste. Aller mest imponerende var Othelie Stave-Wigene sitt løp. Hun stilte i klasse Jenter 11-12 år og vant totalt på meget gode 17:56. Mamma Susanne Wigene passerte målstreken 3 sekunder senere. Da Othelie ble intervjuet av Haugesund Avis for to år siden, da hun kun var 9 år, fortalte hun at moren og Team Ingebrigtsen var hennes store forbilder. Hun fortalte også at hun ikke kunne huske når hun begynt emed løping. Det første løpet hun var med på var Minidalten i 2012. Da var Othelie 1 år gammel.



Bak Othelie og mor Susanne ble det også løpt imponerende- Emma Apeland Rinde ble nummer tre på 19:23. Hun stiller i klasse Jenter 13-14 år. Alle de tre øverste på listen løper for Haugesund Idrettslag Friidrett I aldersklassen under, J11-12, løp Tiril Børø Opsøen fra Stegaberg IL. Hun var kun to sekunder bak Apeland Rinde på tredje, og fikk 19:25 på klokka.





10 beste kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Othelie Stave-Wigene Haugesund Idrettslag J11-12 17:56 2 Susanne Wigene Haugesund Idrettslag K40-44 17:59 3 Emma Apeland Rinde Haugesund Idrettslag J13-14 19:23 4 Tiril Børø Opsøen Stegaberg IL J11-12 19:25 5 Karoline Heien HAUGESUND K15-19 21:32 6 Lise Langås VORMEDAL K30-34 22:16 7 Jelena Heringa HAUGESUND K45-49 23:16 8 Inger Johanne Klokset Haugesund Idrettslag K50-54 23:47 9 Liv Jensen Haugesund Idrettslag J11-12 25:44 9 A. Louise Synnes Jepsen Haugesund Idrettslag J11-12 25:44

