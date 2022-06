Mens "sprinterne" sprang 1500 m på Jessheim, gjøv de litt mer seige sjelene løs på 5000 eller 10000 m under Bislettmila i Oslo. Det var både eliteheat med de skokravene som skal til for å komme med på Friidrettsforbundets banestatistikk, og mosjonsheat uten slik krav. Mosjonistenes tider vil derfor i stedet komme på Kondis-statistikken.



Runa Skrove Falch som satser primært på maraton, vant kvinnenes eliteheat på 5000 m. Hun fikk god hjelp underveis av fartholder Ine Bakken som klokka jevne 80-runder, noe som gir 3.20 per km og 16.40 i sluttid. Runa fortalte etterpå at hun har var godt fornøyd med både tida på 16.39,46 og opplevelsen. Persen hennes er på 16.11,49, satt helt tilbake i 2014.



Benedicte Meløy Christensen på andreplass var bare 11 sekunder bak, og også Frida Byfuglien klarte NM-kravet på 18 blank med å løpe på 17.56,56. I alt fullførte fem kvinner i eliteheatet og to - pluss en mann - i mosjonsheatet.



Fartsholder Ine Bakken holdt fin fart for både Runa Skrove Falch og Benedicte Meløy Christensen. (Foto: Simon Pedersen)



Sofie Kjos Bergum var hare for ei gruppe som tok sikte mot NM-kravet på 18 blank. Frida Byfuglien (i blå drakt) klarte det. (Foto: Simon Pedersen)



Tre løpere inkludert en hare stilte til start i mosjonsheatet på 5000 m. Anne Murvold (midten) dro Emma Liv Leiner til ei tid under 20 minutter, mens Michael Floater klarte 20.59,21 helt på egen hånd. (Foto: Simon Pedersen)



5000 m mosjon Plass Navn Alder Klubb Tid 1 Emma Liv Leiner 19.06.1996 SK Vidar 19,46,08 2 Michael Floater 15.01.1963 SK Vidar 20,59,21 Anne Murvold (🐰pace) SK Vidar DNF 5000 m kvinner Plass Navn Alder Klubb Tid 1 Runa Skrove Falch 23.06.1990 SK Vidar 16,39,46 2 Benedicte Meløy Christensen 26.08.1991 SK Vidar 16,50,44 3 Frida Byfuglien 27.02.2002 Lillehammer IF 17,56,56 4 Line Askheim 09.03.1988 SK Vidar 18,11,78 5 June Kieu-Van Thi Bui 14.02.1992 SK Vidar 18,37,80 6 Ine Bakken (🐰pace) Gular DNF Sofie Kjos Bergum (🐰pace) 09.03.1990 SK Vidar DNF

Bergstø best på 10000 meteren

Petter Rypdal var hare og løp klokkejevnt så å si til mål. På sisterunden dro imidlertid Robert Bergstø og Magnus Sirnes Hjellum opp en spurt, og de løp inn til første- og andreplass på 30.37,94 og 30.39,12.



Før det hadde det store tetfeltet gradvis smuldra opp, men til tross for at åpningsfarten viste seg å være i høyeste laget for de fleste, så ble det oppnådd mange gode resultater. Den ferske norske mesteren på 100 km, Sebastian Håkansson, ble nummer fire med 31.10,65. Alle steds nærværende Kristian Ulriksen slet seg i mål på 31.46,58 og beskrev opplevelsen slik på Strava etterpå:



"Felt good for about 10 laps. Lost the sub 31 group 8 laps to go. Hurting bad last 3000m. Disappointing stuff!"



I mosjonsfeltet fullførte 28 menn og 3 kvinner. Jacob Hystad og Mina Lilleheier var raskest med 32.40,52 og 38.23,57. Trond Olav Berg stod for en god veteranprestasjon med å løpe på 37.43,38 i det året han fyller 62. Kondis-president Tim Bennett ble utsatt for en tellefeil og løp en runde for lite til å få godkjent tid.

Robert Bergstø (217) spurter fra Magnus Sirnes Hjellum (202) mens mange av løperne ennå har over en runde igjen. (Foto: Simon Pedersen)



Lenge var tetfeltet stort og samla, pent styrt av fartsholder Petter Rypdal. (Foto: Simon Pedersen)



Også pulje to var stor og ble leda an av to fartsholdere fra arrangørklubben SK Vidar. (Foto: Simon Pedersen)



Hele 34 løpere var klare for start i mosjonsheatet. (Foto: Simon Pedersen)





Mannen i den svarte Stord-drakten med startnummer 238 var først i mål i mosjonsheatet. Her har han ennå veldig god drahjelp. (Foto: Simon Pedersen)



Trond Olav Berg (261) som fyller 62 til høsten, viste god form med 37.43,38. Vi ser også raskeste dame, Mina Lilleheier (259), som kom i mål på 38.23,57. (Foto: Simon Pedersen)



Sigrun Aker Nordeng klarte 40 minuttersgrensa og var nest best av kvinnene på 10000 meteren. (Foto: Simon Pedersen)



10 000 m elite Plass Navn Alder Klubb Tid 1 Robert Bergstå 08.06.1987 Svarstad IL 30,37,94 2 Magnus Sirnes Hjellum 03.02.1994 SK Vidar 30,39,12 3 Andreas Myhre Sjurseth 05.02.1985 SK Vidar 31,00,02 4 Sebastian Conrad Håkansson 29.09.1989 Svorkmo N.O.I. 31,10,62 5 Jostein Rogstad 28.11.1991 SK Vidar 31,46,75 (skal bekreftes) 6 Bendik Blix 05.11.2002 BUL-Tromsø 31,46,84 7 Kristian Ulriksen 02.10.1986 Tromsø Løpeklubb 31,46,85 8 André Seliussen 05.04.2001 Gneist,IL 31,47,10 9 Anthony Sebergsen 16.03.1985 Kamp/Vestheim IF 31,52,10 10 Gabriel Ingebretsen 17.10.1990 Kristiansand LK 31,52,79 11 Erlend Gjerdevik Sørtveit 17.12.1994 SK Vidar 31,54,90 12 Espen Lie 03.01.1984 Gjerpen IF Allianse 31,55,36 13 Henrik Mobakk Nilsson 27.09.1993 SK Vidar 31,58,69 14 Ulrik Moen Ødegård 22.05.1987 SK Vidar 32,00,55 15 Helge Langen 31.12.1989 Rindal IL 32,11,06 16 Andreas Skulstad Størkson 07.06.2001 Gneist,IL 32,27,64 17 Iver Wang Johansen 18.02.2000 Kjelsås IL 32,35,39 18 Kidane Tsegay Breketab 08.12.1993 SK Vidar 32,41,00 19 Håvard Marius Fordal Tømmerdal 17.10.1990 Kristiansand LK 33,15,54 20 Sivert Laukli 25.05.1999 Strindheim il 33,32,46 21 Harald Solhaug Næss 02.08.1988 SK Vidar 33,37,13 22 Timothee Paul Jung 10.12.1988 Tjalve, IK 34,16,52 x Kristoffer Petersen Skonnord 14.12.1993 Lillehammer IF tid kommer Petter Rypdal,🐰pace til 31:00/30:50 Tjalve DNF Magnus Grøttum Erstad 08.09.1988 Kamp/Vestheim IF DNF Kristoffer Ohnstad Hjelmeland 02.11.1991 Kamp/Vestheim IF DNF Haakon Engelsen Berg 17.01.1992 Bøler IF DNF Magus Højen, 🐰pace til 32:00 SK Vidar DNF Eivind Klokkhaug 27.07.1991 SK Vidar DNF Erlend Berger 25.10.1993 SK Vidar DNF Thomas Førland Asgautsen 13.03.1989 Spirit Friidrettsklubb DNF Stian Markussen Eilertsen 17.11.1986 IK Hind - Friidrett DNF Henrik Velle 21.10.1991 Tjalve, IK - Friidrett DNF Martin Brekke 18.07.1992 Kongsberg IF - Friidrett DNF 10 000 m mosjon Plass Navn Alder Klubb Tid 1 Jacob Hystad 20.11.1990 Stord IL 32,40,52 2 Erik Tobiassen Rønneberg 29.01.1991 SK Vidar 32,42,02 3 Knut Borkholm 07.06.2002 Eiker-Kvikk, IF 32,42,30 4 Mathias Moen (🐰pace) 16.03.1988 SK Vidar 32,55,64 5 Bjørnar Slettvåg 18.07.1985 Averøy Løpeklubb 32,59,74 6 Olger Breivik Pedersen 11.08.1989 Dimna IL - Friidrett 33,00,24 7 Pål Erik Johnsen 23.12.1982 SK Vidar 33,10,60 8 Ola Matre 31.12.1989 SK Vidar 33,17,96 9 Thor Martin Paulinus Kjäll-Ohlsson 12.06.1978 SK Vidar 33,21,32, 10 Matias Brekkå 28.10.2000 Oslostudentenes IK 33,36,45, 11 Jakob Meløy 10.08.1993 SK Vidar 33,42,77 12 Eirik Husby Dyrset 14.12.1990 SK Vidar 33,58,11 13 Joachim Huse Vikapiratene 34,36,53 14 Tobias Hansen 15.05.1993 SK Vidar 34,44,06 15 Øyvind Larsen Vikapiratene 34,44,28 16 Kristian Frøyen (🐰pace) 16.08.1993 Kristiansand LK 34,44,29 17 Joakim Oldervik ingen klubb 36,01,50 18 Trond Olav Berg 10.12.1960 Bøler IF 37,43,38 19 Tore Lervik 04.07.1985 SK Vidar 37,54,97 20 Nedim Dizdarevic 08.02.1980 ingen klubb 37,59,21 21 Mina Lilleheier 25.05.2000 ÅS IL / OSI Friidrett 38,23,57 22 Simon Alexander Seland 21.06.1999 Oslostudentenes IK 39,15,38 23 Erlend Daae Alstad 02.03.1994 Oslostudentenes IK 39,32,25 24 Atle Silgjerd Nedstrand IL 39,32,88 25 Aaron Møbius 12.11.1987 SK Vidar 39,40,06 26 Erlend Rinden (🐰pace) Oslostudentenes IK 39,40,51 27 Sigrun Aker Nordeng 11.02.1988 SK Vidar 39,40,97 28 Dina Erika Hansen 27.07.1991 SK Vidar 40,43,07 29 Anders Nordby 20.02.1976 Oksen Idrettslag 41,08,41 30 Petter Søreng 07.01.1986 Oksskolten IdL 41,22,21 31 Bjørn Torjus Hansen Adamstuen LK 43,12,11 Tim Bennett SK Vidar (tellefeil:-/) Bakr (Anas) Ettayabi (🐰pace) SK Vidar DNF Viljar Buer 21.08.1996 SK Vidar DNF



Sjekk for oppdaterte resultater