18 unge syklister gjennomførte Minikureren med differensisert distanser i år. Her er de aller yngste klare til start. ​(Foto: Mathias Mesøy Berg)



Nes Sportsklubb/Team Osea preget lista bak Raufoss & Gjøvik SK, og hedmarkingene hadde tre mann blant de sju fremste. Frank Nordlien var klubbens beste for dagen vel et minutt bak dagens vinner. Jonas Amundsen fra Nes SK (på Romerike) var den eneste som blandet seg inn i klubbkampen på tvers av Mjøsa med sin tredjeplass.

Som i Terningenrittet ti dager tidligere var det få kvinnelige terrengsyklister til start med Francisca Vivian Da Silva Eriksen som den klart beste. Dermed hadde Sagene-rytteren ingen problemer med å forsvare seieren fra 2019.

Lørdagens ritt hadde i tillegg rene totalt 72 på start, der 51 stilte i turklassen på full distanse på 46 km. Det er en økning på 10 turryttere fra forrige gang i 2019.



Løypa som var den samme som ble benyttet i 2019 etter at den gamle runden som krevde minst 15-godkjente løypevakter ble lagt ned året før. Både vakthold og antall deltagere truer fremtiden til Finnskogkureren, og arrangørene i Lunderseter IL skal evaluere arrangementet i nær fremtid og kommer da til å avgjøre om Finnskogkureren blir arrangert neste år.





Inger Birgitte Toverud fra Kolbotn SK var eneste deltaker i ungdomsklassen​s 32 km. I tillegg syklet 4 trimmere den drøye halvdistansen. (Foto: Mathias Mesøy Berg)



Dagens eldste deltaker, Bjørn Mathisen fra Sarpsborg SK i klasse M70 år + i fint driv. ​(Foto: Mathias Mesøy Berg)



Trolig året yngste finnskogkurer. ​(Foto: Mathias Mesøy Berg)



Odd Erlend Hansen Berg fra Raufoss & Gjøvik SK (og Grue) kjørte inn til 4. plass. ​(Foto: Mathias Mesøy Berg)



Dagens vinner Francisca Vivian Da Silva Eriksen, Sagene IF Sykkel/Team Sagene Sykkel. ​(Foto: Mathias Mesøy Berg)



Seierspallen i klasse M20-29 år med totalvinner Martin Røste Omdahl, Raufoss & Gjøvik SK, toeren Jonas Amundsen, Nes SK (til v.) og Anders Karlsen, Nes Sp.Kl. Sykkel som var 7. mann totalt. ​(Foto: Vegard Midtskogsæter)