Klart for offisiell åpning av nye Åkrestrømmen stadion. (Foto fra Ren-Engs facebookside)



Ikke nok med at det ble feiret åpning av den oppgraderte friidrettsbanen som stod ferdig i fjor høst, men klubben feiret også sitt 50-årsjubileum samme dag. Sportsjefen i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, var på plass, og det samme var klubbens mest meritterte løper Randi Langøigjelten som stod for snorklippingen.

Dagens største Ren-Eng-profiler, Ingeborg Østgård og Esten Hansen-Møllerud Hauen, deltok begge på 3000 m dog uten å ta ut sitt ytterste etter å ha løpt 1500 meter på Jessheim torsdag. Esten tok jobben som fartsholder for å få klubbkamerat Lars Horten Jordet og Kristian Kongssund fra Moelven IL under ni minutter.



3000 m hadde for øvrig den største deltakelsen av samtlige øvelser i årets KM, mye takket være skiskytter- og langrenns-lagene, Team Savalen og Team Tronfjell, som hadde felles treningsleir i Nord-Østerdalen.



FIK Ren-Engs nettsider

FIK Ren-Engs facebookside

Resultater KM friidrett for Innlandet 04.06.2022: Arrangør: FIK Ren-Eng J-15 3000m 1 Hedda Njå Gjøvik FIK 12.22,81 J-16 3000m 1 Guro Mikkelsen Stokke FIK Ren-Eng 12.33,50 J-17 3000m 1 Ida Høsøien FIK Ren-Eng 12.37,15 J-18/19 3000m 1 Mari Grøtli Svergja Kvikne IL 11,52,08 2 Eline Horten Jordet Tolga IL 12.20,76 3 Malin Tobro Rønningen Tolga IL 12.39,83 K senior 3000m 1 Ingeborg Østgård FIK Ren-Eng 10.12,84 2 Marit Heinemann Tyskland 13.04,59 G-13 3000m 1 Peder Kleiven Sømåen FIK Ren-Eng 13.08,81 G-14 3000m 1 Peder Hagen FIK Orion 11.31,27 G-17 3000m 1 Lars Horten Jordet FIK Ren-Eng 9.01,13 2 Magnar Ryttervold Brekken IL 11.04,40 3 Mathias Ledang FIK Ren-Eng 11.30,27 G-18/19 3000m 1 Kristian Kongssund Moelven IL 9.00,15 M senior 3000m 1 Esten Hansen-Møllerud Hauen FIK Ren-Eng 9.21,75 2 David Stefan Rieger Oslostudentenes IK 9.35,15 3 Martin Grønvold FIK Ren-Eng 9.53,97 4 Pål Losgård Eggset FIK Ren-Eng 10.02,60 5 Morten Buchholdt FIK Ren-Eng 10.07,47 6 Sven Erik Våler FIK Ren-Eng 10.35,84 J-14 800m 1 Ingeborg Dæhlen Brandbu IF 2.39,05 2 Sanne Fossmellem Finsrud Kongsvinger IL 2.54,98 3 Marina Dagny Book Bratbak Hamar IL 3.13,17 G-14 800m 1 Mathis Breie Nystuen FIK Ren-Eng 2.29,50 2 Peder Hagen FIK Orion 2.40,83 G-16 800m 1 Skjalg Kongssund Moelven IL 2.17,71 2 Magnus Nergård Antonsen Hamar IL 2.22,30 G-17 800m 1 Henrik Stensby FIK Orion 2.26,69 M senior 800m 1 Sverre Grønvold FIK Ren-Eng 1.58,25 G-11 600m Magnus Skogli Tolfsen FIK Ren-Eng 2.07,68 G-12 600m Niels Kristoffer Reinholdt Lømo FIK Orion 2.03,41