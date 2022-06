I november i fjor debuterte Kristian Blummenfelt på fulldistanse Ironman ved å sette verdensrekord på distansen. Tiden hans ble 7 timer 21 minutter og 12 sekunder. Den daværende verdensrekorden tilhørte legenden Jan Frodeno, ble satt tidligere samme år og var på 7:27:53. I mai i år gjennomførte Blummenfelt en ny Ironman og ble da verdensmester på distansen.



Prosjektet "Sub 7 / Sub 8"

Søndag hadde 28-årige Blummenfelt et nytt, hårete mål: å bli første utøver under 7 timer på Ironman. Begivenheten fant sted på racerbanen Lausitzring utenfor den tyske byen Dresden. Dette var et prosjekt, kalt Sub7 / Sub 8, bestående av kun to mannlige utøvere (Blummenfelt og engelske Jon Skipper) som hadde mål om å komme under 7 timer og to kvinnelige utøvere (Katrina Matthews og Nicola Spirig) som hadde mål om å komme under 8 timer. Underveis hadde de hjelperyttere og fartsholdere - tilsvarende da Kipchoge i 2019 ble første løper under 2 timer på maraton.



Dårlig start, men solid sykling

Ironman-distansen består av 3800 m svømming (2,4 miles), 180 km sykling (112 miles) og 42,2 km løping (maraton). Kristian Blummenfelt fikk en litt dårlig start på svømmingen der han brukte 48.21 minutter. Dette var over tre minutter bak skjema. Men med solid sykling på 3.24.22, som var over 24 minutter raskere enn planlagt, tok han igjen det tapte og mere til. Også på den avsluttende maratondistansen, som han gjorde unna på 2.30.50, var han noe bak skjemaet på 2.25. Men skjema-forspranget han hadde opparbeidet seg på syklingen gjorde altså at han kom under 7 timer med god margin - 6 timer 44 minutter og 26 sekunder.



– Det var tøft, men jeg greide det. Det har tatt to år å planlegge dette og sette sammen et lag, sa Blummenfelt til NRK etter løpet.



Også engelske Jon Skipper kom under 7-timersgrensa med god margin ved å fullføre på 6.47.36 (53.24 på svøm, 3.16.42 på sykkel og 2.36.43 på løp).



Suksess ble det også for kvinnene som hadde mål om å komme under 8 timer. Britiske Katrina Matthews kom i mål på 7.31.54 (54.43 / 3.50.06 / 2.46.09), mens 40-åringen Nicola Spirig fikk 7.34.19 (54.50 / 3.53.16 / 2.45.07).



Kristian Blummenfelt sjekker klokka og ser at han med god margin vil komme under 7 timer på Ironman. (Herman Berger / Red Bull Content Pool)





Kristian Blummenfelt har det siste året vunnet det som er å vinne innen triatlon. Her med beviset på at han ble olympisk mester i fjor. (Foto: Geir Owe Fredheim/Norges idrettsforbund)

