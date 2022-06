På onsdag 8. juni går årets Trond Mohn Games på Fana Stadion i Bergen. Arrangørene har klart å sikre seg mange gode utøvere som skal gi spennende oppgjør og førsteklasses friidrett. En av dem som kommer for å løpe er Jakob Ingebrigtsen, den olympiske mester på 1500 meter, som også har verdensrekorden på den distansen løpt innendørs. Men denne gangen blir det 800 meter for Jakob, han skal bruke dette stevnet som en fartsgjennomkjøring uken før Bislett Games, der han skal løpe den doble distansen, altså en engelsk mile.

Men det er slett ikke sikkert at Jakob Ingebrigtsen vinner denne gangen, han møter her gode 800-meterløpere, slik som Joseph Deng fra Australia og Ayouni Abdessalam fra Tunisia, som har løpt 800 meter på henholdsvis 1,44.21 og 1,44.99. Jakob Ingebrigtsen har en personlig rekord på 800 meter på 1,46,44.

Sett med norske øyne er det like interessant å se oppgjøret mellom de norske ungdommene som er i ferd med å bli svært gode 800-meterløpere: Tobias Grønstad, Ole Jacob Høsteland Solbu og Sigurd Tveit.

For kvinnene så er Hedda Hynne den største favoritten på 800 meter, hun er den eneste på startstreken som har løpt distansen under 2 minutter. Men hun møter gode utenlandske løpere som er god for tider rett over 2 minutter. I dette feltet stiller også Amalie Sæten, Pernille Karlsen Antonsen og Ingeborg Østgård.

På 3000 meter vil vi få se kampen mellom Marius Vedvik, Magnus Tuv Myhre, Matias Flak, Even Brøndbo Dahl, Per Svela og flere andre av våre beste norske mellom- og langdistanseløpere i kamp mot gode utenlandske løpere.

3000 meter hinder kan også bli et høydepunkt. Her er det minst to norske utøvere som er ute etter å kvalifisere seg for EM, Tom Erling Kårbø fra Stord og Jacob Boutera fra Ull/Kisa. Dessuten får vi se Gular-løperen Bjørnar Sandnes Lillefosse debutere på distansen. Og det er også her en del svært gode utenlandske løpere.

Og i likhet med Bislett games har Trond Mohn Games forøvelser. Her blir det også mange spennende oppgjør av gode utøvere. På 5000 meter kvinner får vi her se blant andre Ine Bakken, Vienna Søyland Dahle, Sigrid Jervell Våg og Kristine Lande Dommersnes.

For deg som har anledning til å være i Bergen så er det fremdeles mulig å kjøpe billetter til denne friidrettskvelden på Fana Stadion.

NRK sender direkte fra klokken åtte til ni, i tillegg til at en time går i opptak. Det to timer lange forstevnet blir streamet av BA.

Tidsskjema Trond Mohn Games - 08.06.2022:

Forøvelser:

15:45 Pole Vault W /M 16:40 High Jump M 17:15 5000m W 17:40 800m M 17:50 Triple Jump M 17:55 800m W 18:05 100m M 18:20 100m W

Hovedøvelser

18:30 Hammer M 18:30 Pole Vault M 18:45 Opening Ceremony 19:00 Triple Jump W 19:00 100m Hurdles W 19:15 100m W 19:20 100m M 19:33 3000m Ste-plechase M 19:30 Shot Put M 19:48 3000m M 19:55 High Jump W 20:05 Discus M 20:10 800m M 20:15 Long Jump M 20:20 800m W 20:30 300 m B heat M 20:40 300m W 20:45 300m A heat M 20:54 100 m Para M