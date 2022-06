Lørdag ble Fjellmaraton arrangert for 41. gang. Sist gang løpet ble arrangert var i 2019. Som så mange arrangement har også Fjellmaraton opplevd å måtte avlyse i 2020 og 2021 på grunn av Covid-19 og smittefare.



I helga var løpet altså tilbake, men dessverre med langt færre deltakere enn tilfellet var i 2019. På maraton, halvmaraton, miniton (7 km) og Fjellbukken (10 km terrengløp) var det i 2019 henholdsvis 68, 450, 403 og 207 fullførende deltakere som totalt blir 1128. Tilsvarende tall i år var 53, 275, 270 og 110 og totalt 708 fullførende. Dette er en nedgang på nærmere 40 prosent. Uten å spekulere for mye, så kan årsakene være flere. Det kan ta tid å bygge opp igjen deltakertallet etter to år med avlysninger. Samtidig er det veldig mange andre arrangement som går nå hver eneste helg. Det er derfor hard konkurranse om deltakerne. En annen ting er at løpet og den flotte naturen burde hatt langt større interesse fra utlandet. Men på resultatlista finner vi kun 18 utenlandske deltakere - og da i hovedsak fra Danmark og Sverige.



Se oversikt over de beste løperne i resultatlistene nedenfor.



Halvmaraton var den distansen med fleste deltakere på Fjellmaraton. Her var det 275 fullførende.



De beste kvinner på maraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Barbro Lindkvam Romerike Ultraløperklubb Maraton Kvinner 40-44 3:27:11.3 2 Marit A. Laulo Equinor BIL Maraton Kvinner 55-59 3:35:37.4 3 Kjersti Væge Kyrksæterøra IL Maraton Kvinner 40-44 3:47:22.5 4 Kim Van Oorschot BÆRUMS VERK Maraton Kvinner 45-49 3:51:43.4 5 Hanne Rakkestad Gangsø Nordea Maraton Kvinner 23-39 3:55:25.8 6 Hilde Johansen Romerike Ultraløperklubb Maraton Kvinner 45-49 3:56:05.4 7 Anne-Sofie Fjeldstad Tjøme Løpeklubb Maraton Kvinner 55-59 4:01:56.6 8 Bente Føsker Leirsund Maraton Kvinner 55-59 4:07:26.5 9 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar / Team Kondis Maraton Kvinner 60-64 4:17:43.6 10 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb Maraton Kvinner 23-39 4:19:13.1



De beste menn på maraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Lars LAULO Heming Maraton Menn 23-39 3:01:08.6 2 Torbjørn Høitomt Nordre Land IL / Torbjørn Høitomt Maraton Menn 23-39 3:01:23.1 3 Tore Berglund DOKKA Maraton Menn 45-49 3:07:07.4 4 Mats Aleksander Volden Friberg GAMLE FREDRIKSTAD Maraton Menn 23-39 3:11:29.6 5 Marius Nakkeid Romerike Ultraløperklubb Maraton Menn 45-49 3:15:55.7 6 Halvor Been Rygge IL Maraton Menn 45-49 3:21:08.8 7 Eirik Gjerdalen DOKKA Maraton Menn 23-39 3:21:28.8 8 Sveinung Rykkje Varegg Fleridrett Maraton Menn 50-54 3:22:32.2 9 Thomas Vikhamar Schuler Maraton Menn 50-54 3:24:47.8 10 Magnus Jordet-Nilsen Hamkam Maraton Menn 23-39 3:26:58.8



Geir Endre Rogn, Fjellbom IL har her tatt teten ut fra start. Den holdt han helt til mål og vant på 1.07.22.



De beste kvinner på halvmaraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Silje Eklund SKREIA HM Kvinner 40-44 1:15:21.4 2 Anine Meadows Elieson Snøgg Friidrett/Cad Consult AS HM Kvinner 23-39 1:25:28.8 3 Marie Sippus KOIVULAHTI HM Kvinner 23-39 1:26:08.5 4 Julie S Flaagen Løpegruppa Jessheim HM Kvinner 23-39 1:27:34.1 5 Hege Lien ÅRDALSTANGEN HM Kvinner 23-39 1:28:26.4 6 Reidun Andreassen ELVERUM HM Kvinner 23-39 1:29:13.9 7 Runa Linnerud GJØVIK HM Kvinner 23-39 1:29:49.7 8 Dorte Foss Raufoss IL -Friidrett HM Kvinner 55-59 1:30:23.5 9 Pauline Sjøvold Røros IL HM Kvinner 23-39 1:30:42.2 10 Hanne Lie HOKKSUND HM Kvinner 45-49 1:31:06.1



De beste menn på halvmaraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Geir Endre Rogn Fjellblom IL HM Menn 40-44 1:07:22.3 2 Even Bentzen Løvås TISTEDAL HM Menn 23-39 1:10:04.8 3 Torbjørn Remmen Fjellblom il HM Menn 40-44 1:12:17.3 4 Anders Sønsteby Flaagen Brandbu IF / Flaagen Racing HM Menn 23-39 1:12:23.6 5 Rune Engen Vind IL HM Menn 23-39 1:13:06.2 6 Anders Soovik Krokskogen Halvmaraton HM Menn 45-49 1:13:49.9 7 Daniel Jenssen Nordstrand IF - Triathlon HM Menn 23-39 1:14:36.1 8 Christoffer Hagen Team Driv Trening HM Menn 23-39 1:14:49.1 9 Jørgen Vestheim ROA HM Menn 23-39 1:15:55.3 10 Anders Tveit Birkenes IL HM Menn 23-39 1:17:21.8



Det var gode løpsforhold, men ganske sparsommelig med snø og brøytekanter over fjellet i år.



De beste kvinner på miniton (7 km)

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Hilde Lauvhaug Skrautvål IL Miniton Kvinner 23-39 21:43.5 2 Emilie Fossumstuen Grøterud Tjalve Miniton Kvinner 23-39 23:03.8 3 Christina Bus Holth Tjalve Miniton Kvinner 40-44 24:05.7 4 Hedda Nerdrum JEVNAKER Miniton Kvinner 23-39 24:08.0 5 Karen Amalie Nordseth Gjøvik Friidrettsklubb Miniton Kvinner 20-22 24:43.5 6 Ingunn Berger Sæther Øvrevoll Hosle IL Miniton Kvinner 23-39 25:32.2 7 Kaja Johannessen Skrede Førde IL - Friidrett Miniton Kvinner 14-15 25:40.7 8 Emilie Husby Berg Vind IL Miniton Kvinner 14-15 25:52.7 9 Anne Stine Bakke Vind IL Miniton Kvinner 40-44 26:57.2 10 Mila Sandsengen-Strømsjordet Nordre Land IL Miniton Kvinner 14-15 27:05.1



De beste menn på miniton (7 km)

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Fredrik Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL Miniton Menn 14-15 20:18.0 2 Mathias Aas Rolid Mosvik IL - Friidrett Miniton Menn 23-39 20:28.6 3 Bjørn Egil Nordseth Gjøvik Friidrettsklubb Miniton Menn 40-44 20:31.4 4 Rune Kvikstad Alphaspar Miniton Menn 45-49 20:36.1 5 Tommy Birkeland BERGEN Miniton Menn 40-44 22:12.4 6 Knut Lium Nordre Land IL - Friidrett Miniton Menn 50-54 22:20.5 7 Roger Vestrum Søndre Land IL Friidrett / Land-Løperne Miniton Menn 45-49 22:27.0 8 Jan Vidar Martinsen DOKKA Miniton Menn 23-39 22:35.6 9 Daniel Egedius Team GTL Miniton Menn 16-17 22:38.3 10 Odd Martin Husby Berg Vind IL Miniton Menn 12-13 22:38.9



De beste kvinner på Fjellbukken (10 km terrengløp)

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Åse Klinkenberg Team Sportsmanden Fjellbukk Kvinner 40-44 47:22.3 2 Julie Larsen SARPSBORG Fjellbukk Kvinner 23-39 47:56.2 3 Ingrid VIKMAN Strandbygda IL Fjellbukk Kvinner 23-39 48:05.1 4 Lene Jøranli Nordre Land IL Fjellbukk Kvinner 18-19 48:18.8 5 Kristine Marie Bjørnslett Nilsen EY BIL Fjellbukk Kvinner 23-39 48:48.8 6 Line Holtet Evensen Folkehelseinstituttet BIL Fjellbukk Kvinner 23-39 49:53.8 7 Synne Buen Rustad IL Fjellbukk Kvinner 16-17 50:46.5 8 Heidi Syversen FIK Orion Fjellbukk Kvinner 23-39 50:48.9 9 Sara Bøhmer Rustad IL Fjellbukk Kvinner 16-17 51:50.0 10 Oda Nerdrum Team Kaffebryggeriet Fjellbukk Kvinner 23-39 51:50.9



De beste menn på Fjellbukken (10 km terrengløp)

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Pål Onsrud Team Sportsmanden Fjellbukk Menn 23-39 39:01.1 2 Tor Olav Nesheim Hægeland Rustad IL Fjellbukk Menn 23-39 40:39.4 3 Audun Nesheim Hægeland Rustad IL Fjellbukk Menn 18-19 40:59.4 4 Bendik Håland Pedersen Rustad IL Fjellbukk Menn 20-22 41:00.3 5 Amund Riege Rustad IL Fjellbukk Menn 20-22 41:19.5 6 Svein Inge Buhaug Jevnaker IF ski Fjellbukk Menn 50-54 42:23.2 7 Vegard Dybvand Rustad IL Fjellbukk Menn 20-22 42:55.1 8 Sigurd Sollien HULBAK Hemsedal IL Fjellbukk Menn 23-39 42:56.1 9 Håkon Moldestad EY BIL Fjellbukk Menn 23-39 42:58.4 10 Fredrik Wilhelmsen Garstad Kjelsås IL Fjellbukk Menn 14-15 44:14.5



