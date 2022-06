Start og mål er som tidligere ved Hof Skole / Hof hallen. Man sykler til angitt sykkelparkering, løper (går) opp og ned til en topp, sykler til neste sykkel parkering, løper opp og ned til en topp, osv.



Løke Challenge (3 topper) består av 27 km på sykkel og 6 km til fots, denne distansen er for de som ønsker seg en flott tur rundt i Hof sin fine natur, men også for de som ønsker å komme raskest mulig til mål. I Løke Challenge er det også egen El–sykkel klasse, i denne klassen kåres det ikke vinnere.



De to andre distansene er 5 topper og 8 topper, 5 topper består av 36 km på sykkel og 10 km til fots. 8 topper består av 63 km på sykkel, 16 km til fots og 2.290 høydemeter.



Sykling foregår litt på asfaltert vei, mest på skogsbil veier og noen hundre meter på sti. Løpingen foregår på stier.



Løypa på 8 topper er lagt om noe i forhold til traseen som var i 2018, de som deltar på 8 topper i år, gjennomfører først 5 topper traseen, er innom stadion ved Hof hallen, for så å ta 3 topper traseen til slutt.



Topp 2 på 5 og 8 topper er også gjort om noe, vi har byttet ut Skibergfjell med Vestfjellet, det vil si at Hof Toppers igjen er oppom Vestfold’s høyeste fjell. Denne endringer er ingen endring for sykkellengden, men man får totalt sett ca. 2 km lengre å løpe.



Årets Hof toppers arrangeres lørdag 13. august.



Påmeldingen er åpen



Arrangementet hjemmeside



Hof Toppers på facebook





Fra starten på en av distansene i Hof Toppers 2018. (Arrangørfoto)

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957