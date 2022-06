43 løpere, 14 kvinner og 29 menn står klare til start i årets 4. løp i Hamarkarusellen. (Arrangørfoto)



Erik Syversen var raskest av herrene i det 3,5 km lange løpet med 13:07 og Pål-Erik Langøigjelten og Hans Tore Riibe som de neste vel halvminuttet bak. Esther Innselset gjennomførte på beste tid (14:22) av damene med både Marte Ihrstad og Camilla Rustadbakken Berg like bak.



Førstkommende tirsdag,14.06, går det siste løpet før sommerferien, Svartmarjaløpet arrangert av Hamar Politi BIL fra Greveløkka



Totalvinner Erik Syversen i grønne omgivelser på Odden etter løpet. (Arrangørfoto)



Esther Innselset smiler inn til 1. plass av kvinnene. (Arrangørfoto)



Det var tett i teten også kvinnesiden denne gangen med Marte Ihrstad og Camilla Rustadbakken Berg "på skuddhold" bak Esther. (Arrangørfoto)



Ole Peter Bergaust (76) tok Hamarkarusellen som siste gjennomkjøring fire dager før Birkebeinerløpet. (Arrangørfoto)



Ingrid Robøle ble den heldige vinner av et par løpesko til 2500 kr overrakt av Turid Borud fra arrangøren Innlandet Fylkeskommune. (Arrangørfoto)



