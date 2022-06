Arrangørene hadde til og med supplert med et musikkinnslag med en gruppe musikere fra Harmonien. Ekstra oppmerksomhet fikk den lokale stavhopper Pål Haugen Lillefosse som med et sprang på 5,85 slo sin tidligere norgesrekord. Til BT fortalte han at det var stort å sette denne rekorden i Bergen med familien på sidelinjen.

Og det var mange gode prestasjoner av både lokale og tilreisende utøvere. Ikke minst fikk Jakob Ingebrigtsen stor oppmerksomhet, det er ikke hverdagskost å ha OL-vinnere til start på Fana Stadion.

Trond Mohn Games hadde i likhet med Bislett Games et sett med forøvelser i tillegg til de offisielle øvelsene i programmet.

800 meter menn

Det var ikke tvil om at fikk Jakob Ingebrigtsen var stjernen i dette feltet, men han kunne samtidig ta det hele med lave skuldre siden 800 meter ikke er hans spesialøvelse, og han tok stevnet som en god fartsøkt inn mot Bislett Games i neste uke. Der skal han løpe en engelsk mile. Og han klarte heller ikke å dra i fra 800-meterspesialistene, OL-vinneren løp inn til en fjerdeplass med en tid på 1,47,22. Hans beste tid på distansen er 1,46,44.

Løpet ble vunnet av nederlandske Tony van Diepen, med Tobias Grønstad på andreplass. Tobias er dermed vår fremste 800-meterspesialist. Og både Sigurd Tveit og Ole Jacob Høsteland Solbu fikk forbedret sine personlige rekorder på distansen.



800 m menn

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 194 Tony van Diepen NED 1,45,30 1,44,82 1,46,56 2 180 Tobias Grønstad NOR 1,46,02 1,46,02 1,46,74 3 183 Joseph Deng AUS 1,47,43 1,44,21 1,46,77 SB 4 187 Jakob Ingebrigtsen NOR 1,46,44 1,47,22 5 192 Sigurd Tveit NOR 1,48,33 1,48,30 1,47,22 PB 6 185 Ole Jacob Høsteland Solbu NOR 1,49,85 1,47,61 1,47,56 PB 7 193 Francesco Conti ITA 1,46,78 1,46,78 1,47,63 8 181 Jan Friis CZE 1,46,32 1,48,87 9 186 Jacub Davidik CZE 1,48,32 1,46,07 1,49,43 191 Andreas Roth NOR 1,47,10 DNF



Andreas Roth hadde jobben som fartsholder.



Jakob var ikke først i mål for en gangs skyld.



Ikke tvil om hvem som var publikumsfavoritten.



Vebjørn Rodal har kanskje noen gode tips å gi Tobias Grønstad før løpet. Vebjørn Rodal har norgesrekorden på 800 meter.



Det ble ny pers på 800-meterspesialisten Sigurd Tveit.



Ole Jacob Høsteland Solbu

800 meter kvinner

På kvinnenes 800 meter var det Hedda Hynne som stilte med den beste persen, men måtte se ungarske Bianka Keri foran seg i mål. Hedda Hynne tok det som en god gjennomkjøring foran Bislett Games i neste uke. Til NRK sa hun etter løpet:

– Det gikk egentlig ganske fint, men jeg kjenner at jeg mangler løp. Det sitter ikke helt på slutten.

Ingeborg Østgård og Pernille Karlsen Antonsen løp også denne distansen.



Hedda Hynne måtte se ungarske Bianka Keri foran seg i mål.



800 m kvinner

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 167 Bianka Keri HUN 2,02,45 2,01,34 2,03,13 2 168 Hedda Hynne NOR 2,02,05 1,58,10 2,03,57 3 178 Wilma Nielsen SWE 2,05,47 2,02,29 2,04,97 SB 4 173 Ingeborg Østgård NOR 2,04,91 2,03,30 2,05,52 5 172 Pernille Karlsen Antonsen NOR 2,09,32 2,05,58 2,06,25 SB 6 179 Julia Nielsen SWE 2,04,79 2,04,79 2,06,59 7 174 Viola Westling FIN 2,06,03 2,03,81 2,07,14 169 Anita Hinriksdottir ISL 2,05,20 2,00,05 DNF 176 Nora Kollerød Wold NOR 2,15,72 DNF



Pernille Karlsen Antonsen.



3000 meter hinder



Jacob Boutera og Fredrik Sandvik klarte her å løpe under EM-kravet på 8:30.



3000 m hinder menn

CF Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 209 Vidar Johanson SWE 8,32,84 8,18,31 8,24,98 SB 2 199 Zak Seddon GBR 8,24,68 8,21,28 8,25,68 3 210 Simon Sundstrøm SWE 8,26,59 4 196 Jacob Boutera NOR 8,22,83 8,22,83 8,27,18 5 205 Karl Bebendorf GER 8,23,28 8,27,90 6 197 Fredrik Sandvik NOR 8,42,38 8,28,08 PB 7 208 Axel Vang Christensen DEN 8,38,34 8,38,34 8,29,12 PB 8 201 Will Battershill GBR 8,36,56 8,32,92 8,31,89 PB 9 200 Mark Pearce GBR 8,24,83 8,49,99 198 Jakob Dybdahl Abrahamsen DEN 8,37,24 8,30,53 DNF 207 Yannik Gerland GER 9,13,58 9,13,58 DNF

3000 meter menn

Det var Narve Gilje Nordås som ble den sterkeste løperen mot slutten og tok seieren på sterke 7:43. Og det gikk så fort i feltet at det ble satt en hel rekke med personlige rekorder. Både Magnus Tuv Myhre, Per Svela, Eyvind Wikshaaland, Kristoffer Sagli og Esten Hansen-Møllerud Hauen fikk nye perser i dette løpet.

Polske Adam Czerwinski satte opp farten fra start.



3000 m menn

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 313 Narve Gilje Nordås NOR 7,41,31 7,43,53 2 308 Dan Kibet UGA 7,53,74 7,53,74 7,46,33 PB 3 216 Magnus Tuv Myhre NOR 7,57,78 7,48,07 PB 4 218 Per Svela NED 8,00,77 7,53,87 7,52,73 PB 5 226 Oliver Chignell NZL 8,02,57 7,59,34 7,52,79 PB 6 214 Yorben Ruiter NED 8,26,00 7,51,98 7,59,52 SB 7 307 Even Brødbo Dahl NOR 8,00,55 8,04,19 8 212 Marius Vedvik NOR 7,53,01 8,05,18 9 310 Awet Kibrab NOR 7,48,50 8,05,27 10 229 Eyvind Wikshaaland NOR 8,09,70 8,06,58 PB 11 309 Mika Kotiranta FIN 8,00,57 8,00,57 8,07,37 12 217 Jerry Motsau RSA 7,40,99 8,10,27 13 312 Kristoffer Sagli NOR 8,10,58 8,20,53 8,12,68 PB 14 311 Esten Hansen-Møllerud Hauen NOR 8,22,34 8,15,98 8,14,06 PB 15 228 Mikkel Jessen DEN 8,29,08 7,58,43 8,15,74 SB 16 227 Mattias Flak NOR 8,10,29 8,15,96 17 314 Erik Lomås NOR 8,08,77 8,19,74 18 220 Phillip Massacand NOR 8,14,45 8,22,09 219 Andreas Iden NOR 8,17,16 DNF 225 Adam Czerwinski POL DNF



Magnus Tuv Myhre og Narve Gilje Nordås.



Per Svela.



Marius Vedvik



Også Dan Kibet fra Uganda satte ny pers.



Even Brødbo Dahl holder unna for Marius Vedvik og Awet Kibrab.

5000 m kvinner forøvelse



Vilde Våge Henriksen hadde tatt på seg fartsholderjobben. Ine Bakken og Sigrid Jervell Våg henger på.

5000 meter kvinner:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 1056 Maria Sagnes Wågan Tjalve, IK 16,01,56mx 16,08,22 2 1029 Ine Bakken Gular, IL 16,07,50 16,09,61 3 1040 Kristine Lande Dommersnes Haugesund IL 17,10,33 16,21,74 PB 4 1052 Vienna Søyland Dahle Sandnes IL 16,04,48 16,29,13 5 1057 Sigrid Jervell Våg Tjalve, IK 15,57,53 16,34,30 6 1064 Anna Marie N.Sirevåg Vidar, Sk 16,54,72 17,19,13 7 1023 Adele Norheim Henriksen Gular, IL 16,39,00 17,21,89 8 1031 Karoline Harnes Mongstad Gular, IL 17,45,77 9 1027 Hannah Bjelland Gular, IL 18,11,74 10 1032 Maren Austevik Bø Gular, IL 18,13,16 1024 Anne-Mette Haugen Juuhl Gular, IL 18,51,89mx DNF 1054 Anzu Lovise Kvam Strindheim il DNF 1077 Vilde Våge Henriksen Haugesund IIL DNF







Maren Austevik Bø, Hannah Bjelland og Anzu Lovise Kvam.

Karoline Harnes Mongstad



Maria Sagnes Wågan hadde mest trøkk i spurten og vant løpet.



Adele Norheim Henriksen



Det er ikke helt vanlig å ha NRK på besøk på Fana Stadion, men det er veldig kjekt når de kommer.



Mye folk på tribunen skapte god stemning.