Ved Nebbursvollen har det tidligere blitt arrangert mange løp, og Bedriftsidretten og Romerike Runners Team ønsket å benytte seg av de fine omgivelsene for å skape løpsglede. Her var det kontrollmålte løyper på 5- og 10 km.



Etter løpet hadde deltakerne gratis inngang til Nebbursvollen Friluftsbad, hvor de kunne ta en dukkert og grille med bekjente og familie. Her var det mange gode løpstider. På 5 km var det fire menn under 19 minutter, mens beste kvinne Anja Fog Heen løp på 20:37. Det var tre menn under 40 minutter på 10 km.



Eldste deltaker var Signy Henden Rustlie (84 år) som løper for Lørenskog Friidrettslag. Hun valgte den lengste løypa på 10 km og fullførte på tiden 1t, 19min. Det ble ikke pers denne gangen. Men Signy stiller opp på startstreken, hun er med på alle løp i Romerike Løpskarusell.



Romerike Løpskarusell gir rom for kvinner og menn, med bredt aldersspenn og ulik løpskapasitet. Det er mange som konkurrerer mot seg selv, og gjør en investering for egen helse. Noen samler gjengen fra arbeidsplassen for sosialt samvær og fysisk aktivitet. Bare det å møte opp på startstreken skal anerkjennes! Røde Kors var på plass – ingen skader. Arrangørene er glade for det.

Starten på 10 km.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 189 Tone Fløttum FET FIK/ LØRENSKOG K K40-44 0:43:26 2 42 Hilde Dalen K40-44 0:45:32 3 366 Trine Seeberg TEAM LETT&FIN K45-49 0:45:38 4 348 Ingvild Kjus K16-19 0:50:04 5 347 Randi Frøyland K50-54 0:50:33 6 174 Våril Bendiksen SKEDSMO VGS K60-64 0:50:41 7 371 Kristine Hallstensen Hagen HALLSTENSEN/GRIMSTAD K40-44 0:50:55 8 35 Oddveig Kjøsnes K40-44 0:51:08 8 43 Elina Mendelin K40-44 0:51:08 10 197 Frøydis Hallstensen Øyen ROMERIKE RUNNERS TEAM K60-64 1:05:52 11 170 Mari-Anne Egge Ranheim ROMERIKE RUNNERS TEAM K60-64 1:05:53 12 214 Signy Henden Rustlie LØRENSKOG FIK K80-84 1:19:03



Beste kvinne på 10 km ble Tone Fløttum.

10 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 23 Truls Grøstad BDO LILLESTRØM M30-34 35:54 2 367 Håvard Holmedal TEAM LETT&FIN M45-49 36:51 3 29 Jørgen Kaspersen GJELLERÅSEN IF M45-49 39:26 4 379 Øyvind Solberg SØRUM I.L M45-49 40:26 5 229 Stian Ruud NEDRE ROMERIKE BRANN & R M40-44 40:41 6 38 Kjetil Sivesind Gullhaug ROMERIKE RUNNERS TEAM M35-39 42:01 7 26 Christoffer Trondsen BDO-LILLESTRØM M25-29 42:31 8 191 Espen Skrimstad STOREBRAND SPORT M50-54 43:51 9 133 Geir Engesæter NORLOG TERMO M65-69 44:25 10 381 Birger Pedersen RØRTEFT AS M25-29 45:06



Eldste deltaker var Signy Henden Rustlie (84 år) som løper for Lørenskog Friidrettslag.



Jo Anders Hoel, Nina Iversen og Anita Aasen Kristiansen i fint driv.



Anja Fog Heen var den klart beste kvinne på 5 km.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 41 Anja Fog Heen K35-39 20:37 2 182 Anne-Brit Strandset ROMERIKE RUNNERS TEAM K60-64 23:47 3 196 Marit Tveit Igland NETS ACTIVE K55-59 23:50 4 176 Liv Kooyman ROMERIKE RUNNERS TEAM K55-59 24:21 5 30 Elin Haugmo GJELLERÅSEN IF K45-49 24:50 6 130 Helen Selboe K55-59 25:25 7 364 Jorun S. Kildahl ROMERIKE RUNNERS TEAM K55-59 25:35 8 110 Solveig Kalstad STOVNERKAM./ ROMERIKE RUNN. K65-69 25:44 9 166 Lene Katrin Antonsen K45-49 26:25 10 341 Heidi Evensen RÅNÅSFOSS RUNNERS K50-54 26:59 11 350 Anita Aasen Kristiansen BMI NORGE AS BIL K50-54 27:30 12 353 Nina Iversen BMI NORGE AS BIL K55-59 27:30 13 359 Camilla Berthelsen SLM REVISJON AS K45-49 28:34 14 39 Aldis Bragason K55-59 29:14 15 355 Sisilie Skråmm K60-64 29:16



Espen Aakervik var beste mann på 5 km med den gode tiden 16:09.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 58 Espen Aakervik FET SKIKLUBB M20-24 16:09 2 27 Anders Brænna LØPEGRUPPA JESSHEIM M35-39 18:00 3 378 Jonas Veka Tretli TEAM SALOMON NORGE M35-39 18:36 4 219 Vegard Holmberget ROMERIKE RUNNERS TEAM M35-39 18:44 5 57 Jonas Kaspersen GJELLERÅSEN IF M16-19 21:10 6 198 Geir Bråten M55-59 21:51 7 117 Steinar Skaar LØPSKLUBBEN 1814 BIL M65-69 22:11 8 190 Rolf Meek ROMERIKE FRIIDRETT M70-74 23:39 9 134 Geir Holmsen STOVNERKAMERATENE M55-59 24:06 10 363 Bjørn Knudsen STOVNERKAMERATENE M70-74 24:19 11 185 Knut Ove Woldvik M55-59 24:29 12 146 Sigmund Jensen ROMERIKE RUNNERS TEAM M65-69 24:36 13 165 John Harald Hansen SLM REVISJON AS M55-59 24:47 14 129 Arne Langseth A-H-F M70-74 24:58 15 17 Sara Seeberg-Rommetveit K20-24 25:22