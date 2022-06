Mandag 6. juni, altså 2. pinsedag, ble Lustraløpet arrangert for 36. gang. Det 10 km lange landeveisløpet går fra Neshøgdi til Luster Oppvekstsenter og ble kontrollmålt av Kondis i 2017.



Det var i år 34 deltakere i aktiv klasse. Suverent raskest av disse var Rune Opem, IL Dalebrand som vant på den imponerende tiden 30.38, og da spesielt tatt i betraktning at han løper i klasse 45-49 år. Andreplassen totalt gikk til Dag Ådne Hatlevoll, Luster IL på 32.03, mens Stian Øvrebø, Kaupanger IL kom på 3. plass med 35.04.



47-årige Rune Opem sin vinnertid på 30.38 var kun 6 sekunder bak ​tiden han vant Lustraløpet på i 2016.



Klasserekord til Opem

På Kondis sin veteranstatistikk på 10 km gjennom alle tider er det i aldersklasse 45-49 år Helge Dolsvåg som ligger øverst med 31.36 som han løp på i Sentrumsløpet 2009. Med tiden 30.38 er altså Rune Opem nesten minuttet raskere.



Nå er derimot Lustraløpet en A-til-B-løype (altså start og mål på forskjellig plass). I henhold til kravene Norges Friidrettsforbund stiller til norgesrekorder må avstanden mellom start og mål ikke skal overstige 50 prosent av løypelengden. På en 10 km, kan det altså være inntil 5 km i luftlinje mellom start og mål.



Nå er det i dette tilfellet ikke snakk om norgesrekord, men aldersrekord. Så om løypa i Luster ikke har blitt endret siden løypemålingen i 2017, så vil dermed tiden til Opem telle på statistikken for aldersrekorder.



Strandmann vant kvinneklassen

I kvinneklassen var det Kari-Ann Strandmann som vant på 39.04. På de to neste plassene fulgte Marita Hestetun på 39.14 og Åslaug Golf Kaardal på 44.08.



Se komplett resultatliste nedenfor bildene.



Arrangør Luster IL sin nettside





Rune Opem passerer målstreken på 30.38. Dette er 58 sekunder raskere enn aldersrekorden i klasse 45-49 år som Helge Dolsvåg satte i 2009.



2. plass totalt ble Dag Ådne Hatlevoll, Luster IL som løp på 32.03.



Kari-Ann Strandmann vant kvinneklassen på 39.04.



Alle resultater (pdf)





