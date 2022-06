Artikkelen blir oppdatert....



11. juni var det klart for årets andre store Birken-arrangement: Birkebeinerløpet. Helgen startet som vanlig allerede torsdag, med stort marked i Håkons Hall. Lørdag var alle i aksjon, fordelt på hele syv ulike løp.

Først i ilden var løperne på UltraBirken, som startet sitt 60 kilometer lange løp fra Sjusjøen langrennsarena klokka 08:00. Årets løp var det ellevte i rekken. En halvtime senere gikk starten for Birken fjellmaraton. 42 kilometer i vakker natur. Det var i år fjerde gang dette løpet ble arrangert. Også denne starten gikk på Sjusjøen langrennsarena.

Klokka 10:00 gikk starten for hovedløpet Birkebeinerløpet. Her skulle løperne gjennom 21 kilometer i noe som blir omtalt som Norges fineste terrengløp. Løypa var i år lagt tilbake til ordinær trasé, det vil si at man ikke tok med sløyfa rundt Maihaugen, som ble testet i fjor. Klokka 14:00 går starten for HalvBirken på Birkebeineren skistadion, mens BarneBirken skal i gang nede i Håkons Hall. Videre utover dagen blir det Birken 5K klokka 15:00 og UngdomsBirken klokka 16:00. Definitivt en helg i løpingens tegn på Lillehammer.

Birkebeinerløpet (21 km) - Fissehatsion og Størmer Steira vant klart

Som i fjor var det Senay Fissehatsion som ikke helt uventet ble dagens vinner av Birkebeinerløpet i herreklassen.

- Det var veldig fint løp, men jeg måtte løpe hele løpet alene. Det var litt vanskelig, og det var litt glatt underveis. Jeg var spent på en hamstring-skade som oppstod for en måneds tid siden, men det gikk bra. Jeg er veldig fornøyd i dag, sa Fissehatsion til Direktesports reporter.



Senay Fissehatsion tok seieren og ble intervjuet av Direktesport. (Foto: Trond Hansen)



Morten Eide Pedersen ble dagens andremann og på spørsmål om konkurransen mot Senay var svaret klart.

- Jeg hadde ikke forventet å henge på Senay akkurat. Jeg hadde lyst til å se 1:10 på klokka, men det gikk ikke helt, svarte Eide Pedersen til Direktesport.





Senay Fissehatsion (Ull/Kisa) tok kommandoen fra start og vant Birkebeinerløpet 2022. (Foto: Rolf Bakken)





Starten har akkurat gått og Ingrid Hannestad (332), Kristin Størmer Steira (329) og Runa Skrove Falch (323) legger seg fremst. (Foto: Rolf Bakken)



Kristin Størmer Steira på vei mot mål og seier. (Foto: Trond Hansen)



I kvinneklassen ble det også en soleklar vinner, og som hennes mor gjorde i klasse M65, løp Kristin Størmer Steira alene over målstreken. Hun fortalte om et løp som gikk veldig greit i forhold til året før da hun måtte sprengåpne. I år kunne hun styre tempoet selv. Hun fortalte også at hun fortsatt trener mye i hverdagen.

- Det er verre å finne tid til trening enn før, så det blir litt kortere turer, fortalte hun til Direktesport. Vinnertiden ble 1:17:41.



Nest beste kvinne ble Asta Ellingvåg fra Sportsklubben Vidar.



Åge Ludvigsen tok sitt 79. merke

I mars intervjuet vi Åge Ludvigsen da han tok sitt merke nummer 55 i Birkebeinerrennet (K+). I dag løp han i mål til sitt 24. merke i Birkebeinerløpet, noe som betyr at han har alle merkene. Hva er oppskriften, spurte Direktesports reporter etter målgang.

- Nei, det er blitt en livsstil. Men jeg begynner jo å merke at jeg er blitt voksen. Jeg fikk problemer med beina nedover i dag og de svikta nesten.

På spørsmålet om vi får se han på ski i Birken i mars på jakt etter sitt åttiende merke var svaret "jeg ser ikke bort fra det".





10 beste menn

Plass Navn Klubb Tid 1 Senay Fissehatsion Ull/Kisa 1:09:01 2 Morten Eide Pedersen Lilehammer Skiklubb / Team Eksjöhus 1:12:26 3 Jostein Gjevre Norconsult BIL / Fiskebeinern SK 1:12:53 4 Ronny Losoa Sigdal Friidrettsklubb 1:12:59 5 Kristian Ulriksen Tromsø Løpeklubb 1:13:36 6 Michael Ande Tesfamichael 1:13:41 7 Morten Sætha Ringsaker IF 1:14:45 8 Sindre Torbergsen Medkila Skilag 1:15:08 9 Ola Erling Korbøl HOKA 1:15:10 10 Erling Christiansen Oppegård IL / Team Sportsmanden 1:15:11



10 beste kvinner

Plass Navn Klubb Tid 1 Kristin Størmer Steira 1:17:41 2 Asta Ellingvåg Sportsklubben Vidar 1:23:42 3 Ingrid Hannestad Team STRAYE Waterwell 1:24:25 4 Maren Wangensteen 1:26:07 5 Anna Ulvensøen Nydalens SK 1:28:50 6 Line Askheim Sportsklubben Vidar 1:29:24 7 Karoline Nikolaisen 1:30:05 8 Mille Marie Storlien Lillehammer Skiklubb 1:30:20 9 Guri Lillehaug Norconsult BIL 1:30:44 10 Marte Emilsen Nordbygda/Løten Ski 1:31:13



85 år gamle Erik Stoltenberg-Hansson løp på 2:50:20

En usedvanlig sprek 85-åring løp i mål etter 21 kilometer i terrenget. Erik Stoltenberg-Hansson stilte i den eldster klassen (85+) og imponerte stort. Han ble selvfølgelig intervjuet av Direktesport etter målgang.



For et fantastisk løp!

- Jeg vil ikke si det, men jeg kom meg gjennom på en hederlig måte. Det er en lang tur og man blir straffet underveis. Kroppen blir litt slått, fortalte Stoltenberg-Hansson.



Hva inspirerer deg til løpe her?

- Det er først og fremst det at jeg har løpt her før og jeg vil ikke slutte. Jeg skal holde på så lenge det er forsvarlig og så lenge jeg har mulighet til å forberede meg godt slik at jeg kan gjennomføre. Men jeg tar ett år om gangen. Jeg trener cirka tre ganger i uka. Jeg måtte trappe ned noe fordi jeg har funnet ut at kroppen har behov for mer hvile enn før, fortalte den svært spreke 85-åringen.







Tidligere stortingspolitiker Torstein Rudihagen fra Lillehammer Skiklubb var best av herrene i klasse M70-74. (Foto: Finn Olsen)



- Dette var en fin tur. Flott vær og fin løype selv etter regnet. Jeg fikk styre farten sjøl og det passet meg bra, sa Rudihagen til Birkens reporter i målområdet etter at seieren i M70 var et faktum. Vinnertiden hans ble 1:40:26.





Jørn Willy Olafsen fra Tønsberg Triathlonklubb undertveis i løypa. Han ble til slutt nummer to i klasse M70-74. (Foto: Finn Olsen)



- Det var moro å være på en fellesstart igjen. Dette var kjempemoro. Jeg har tatt det med ro underveis. Taktikken var å spare krefter opp til toppen og deretter å gi på resten av veien, fortalte Olafsen. Einar Vikingstad fra Avaldsnes IL ble nummer tre i samme klasse.



Anne Størmer Steira får litt å drikke på siste matstasjon og løp senere i mål som vinner av K65. (Foto: Finn Olsen)



- Dette var min tiende Birk og første seier. Løpet gikk veldig fint helt til nedfartsløypa, og de to første kilometrene var drøye, sa klassevinner Anne Størmer Steira (K65) etter målgang. Hun vant på 1:52:19.



UltraBirken (60 km)

Klokken 08:00 gikk starten for de som skulle løpe lengst denne helgen, og som vi kan se var det litt tåke i fjellet. Først i mål på Birkebeineren stadion var Aasmund Kjøllmoen Steien fra Salomon Norge. Han løp de 60 kilometrene på 4:54:58.



- Det var en veldig god dag fram til 40-45 km, men da røyna det på. Det ble dermed en del oppkastpauser de siste 10 kilometrene. Jeg kom i mål på under fem timer så det må jeg være fornøyd med, fortalte vinneren til Direktesport.



Nummer to i mål ble Are Denstad fra Stjørdals Blink Ski. Han løp på 4:56:25.





Aasmund Kjøllmoen Steien fra Salomon Norge var løperen som kom først til både Nevelvatn og mål på UltraBirken. (Foto: Rolf Bakken)







Are Denstad fra Stjørdals Blink Ski på vei over fjellet. Det ble til slutt en andreplass (Foto: Rolf Bakken)



Thomas Norder fra Tjøme Løpeklubb koster på seg et gledeshopp underveis. (Foto: Rolf Bakken)



Birken Fjellmaraton (42 km)

Brede Bergseng Olsen fra Tokenes Badeklubb ble beste herre i årets fjellmaraton på 3:22:03.

- Jeg startet fint. Vi ble en gruppe som løp feil etter første drikkestasjon. Så vi måtte snu og havnet litt bak igjen, men kom oss alikevel fram i tet, fortalte vinneren til Birkens mann i målområdet.

Trond Kjeldsberg fra Vind IL ble nummer to på 3:22:33.



Best av kvinnene i Birken fjellmaraton ble Gina Elisabeth Mathisen. Hun vant på 3:30:52.

- Nå var jeg glad for å komme i mål. Jeg ble løpende mye alene i dag, men det gikk jo bra. Det var en veldig fin tur, sa vinneren.



Colin Thornton (t.h) og Anders Braastad (30098) lå blant de fremste ved første passering. Ragnhild Haukåen (30133) fra Sør-Vekkom Lauparlag hang godt med gutta og var fremst av jentene her. (Foto: Rolf Bakken)



Trond Kjelsberg (30130) foran Thomas Bjørnrud (30115), Colin Thonrton (30087) og Ragnhild Haukåen (30133). (Foto: Rolf Bakken)



Brede Bergseng Olsen (30052) fra Tokenes Badeklubb vant i mål og ledet allerede her ved Nevelvatn, et par sekunder foran Trond Kjelsberg (30130) fra Vind IL som også ble nummer to til slutt. (Foto: Rolf Bakken)



Mer informasjon:

Søk i alle resultater fra Birken Løp

Samleside for Birkebeinerløpet

Birkebeinerløpets hjemmeside