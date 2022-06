Bilder kommer...



6,7 kilometer og 900 høydemeter lå foran deltakerne da starten gikk for Hovlandsnuten Opp og NM i motbakke. På startlisten var det mange spennende navn og det var spennende å se hvem som tok hjem Norgesmestertittelen.



De viktige frivillige

Da årets Hovlandsnuten Opp og NM i motbakke ble arrangert denne helgen, var det takket være dugnadsarbeid fra mellom 60 og 70 frivillige helter. Det ble ryddet sti, planlagt, lagt til rette for aktiviteter. Det ble delt ut drikke og frukt, og det ble heiet ivrig fra vaktstasjonene underveis.





Majestetisk utsikt fra topppen mens man venter på løperne. (Foto: Hovlandsnuten Opp på Facebook)

Stian Dahl Sommerseth og Ida Waldal norgesmestere i motbakkeløp

Det var mange profilerte løpere på start i Hovlandsnuten Opp og NM i motbakke lørdag 11. juni. Gaute Kvåle, som kanskje er best kjent fra langrennssporet, åpnet hardt og ledet herreklassen med noen få sekunder etter den første passeringen. Like bak ham fulgte en trio bestående av Stian Dahl Sommerseth, Øyvind Heiberg Sundby og Halfdan-Emil Færø. Hos kvinnene stakk Annie Bersagel noe fra de andre i den første delen av løypa, og hun passerte første punkt 20 sekunder foran Ida Waldal, med Anita Iversen Lilleskare på tredje.



På neste passeringspunkt hadde det endret seg noe i herreklassen. Kvåle hadde begynt å få det tungt og var falt ned til en tredjeplass, mens Sommerseth hadde fått drøye ti sekunders ledelse på Færø. Bersagel fortsatte å øke litt i kvinneklassen og så ut til å gå mot en trygg seier.



Vel oppe på toppen og i mål var det Stian Dahl Sommerseth fra Tromsø Løpeklubb som tok tittelen hjem. Han vant 28 sekunder foran Færø, med Heiberg Sundby på tredje. Gaute Kvåle falt ned til fjerdeplass, men holdt unna for Joel Dyrhovden som ble nummer fem. På sjetteplass kom Sindre Buraas. Han var til slutt 3:18 bak vinneren.



I kvinneklassen ble det derimot endring i rekkefølgen før målgang. Annie Bersagel hadde mistet sin relativt trygge ledelse og først i mål kom Ida Waldal fra Hommelvik IL. Hun vant løpet på 49:10 og var dermed 39 sekunder foran Bersagel som ble nummer to. Anita Iversen Lilleskare ble nummer tre på 50:20. Nora Markhus tok fjerdeplassen mens skidronningen Astrid Øyre Slind ble nummer fem



Mer informasjon:

Alle resultater fra løpet

Hovlandsnuten Opp på Facebook

Hovlandsnuten Opp sin hjemmeside