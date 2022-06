Lørdag 11. juni var det igjen klart for Viking Challenge. Motbakkeløpet som starter fra Rjukan stadion og ender på Gaustatoppen. Løpet ble arrangert for første gang i 2014, blant annet med kjente alpinister om Kjetil Jansrud og Henrik Kristoffersen med flere på deltakerlista. Hele 291 påmeldinger hadde løpet i debutåret.

I år er antall startende faktisk lavere enn det var i 2014, men dette er tendensen for alle løp etter pandemien. Vi får håpe at vi er i ferd med å komme tilbake til "normalen" igjen. Omlag 170 deltakere (fordelt på to distanser) stilte til start i årets utgave.

Deltakerne kan i Viking Challenge velge mellom to løyper - en lang og en kort. Førstnevnte starter på Rjukan stadion og går en kilometer på asfalt før den bratte stigningen opp mot Selstali begynner. Her er det stort sett bratt sti i 600 høydemeter, og de færreste klarer å holde seg løpende i dette partiet. Videre går løypa ganske flatt til Aslakstaul før den stiger mot Gaustaråen ogetter hvert mot målgang på Gaustatoppen.

Den korte løypa starter på Svineroe på cirka 1000 meter over havet. Denne løypa byr på relativt jevn stigning hele veien.



Simen Wästlund og Guro Svalestuen best i lang løype

Det var svensk-norske Simen Wästlund fra Bækkelagets SK som var klart raskest av alle opp til Gaustatoppen lørdag formiddag. Han vant med et drøyt kvarter foran nestemann, og vinnertiden ble 1:35:59. Wästlund har tidligere vunnet løp som Ivar Formos minneløp (2018 og 2019) og Oppdal fjellmaraton (2019). Sindre Weydahl tok andreplassen med 1:51:02 og Joel Språng ble nummer tre med 1:52:42.



Sindre Weydahl ble nummer to. (Foto: Arrangøren)



Joel Språng i mål etter å ha blitt nummer tre. (Foto: Arrangøren)



Guro Svalestuen ble beste kvinne opp i den lange løypa da hun løp på 2:26:38. Deretter fulgte Linn Hebro på 2:28:04 og Kari Beate Hovde fra Sauland IL på 2:29:36.



Guro Svalestuen ble beste kvinne i Viking Challenge. (Foto: Arrangøren)



Gorm Krogh Selj og Linn Kristin Haaland-Carlsen vant kort løype

I den korte løypa som startet ved Svineroe var det til slutt Gorm Krogh Selj som vant herreklassen. Vinnertiden ble 48:00. På andreplass kom Kim Richard Haugen på 49:06 og på tredjeplass kom Aksel Johansen med 59:56.



I kvinneklassen tok Linn Kristin Haaland-Carlsen seieren på 1:00:07. Det var drøye minuttet foran May Helen Hansen Lundberg på 1:01:08. Erika Mikausova ble nummer tre på 1:03:13.



Foto: Arrangøren



