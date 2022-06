Sommerløpet i Kristiansand ble arrangert for tiende gang denne helgen, noe som ble markert med en skikkelig jubileumsløpsfest. Torget i sentrum ble rigget til et festivaområde for hele familien, og det ble arrangert barneløp, Sommerjogg på 3 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer og halvmaraton.



5 kilometer

5 kilometeren var den første distansen på programmet denne lørdagen. 523 løpere stod klare på start, hvorav 258 i herreklassen og 265 i kvinneklassen. Det var Lars Aanensen fra PWC som løp klart raskest i herreklassen og vant med en snitttid per kilometer rett over tre blank. 15:03 i mål var 38 sekunder foran Gabriel Ingrebfretsen fra Kristiansand Løpeklubb på andreplass. Martin Ukkelberg Sløgedal stilte i 16-17-årsklassen og tok tredjeplassen totalt med 15:58. Vi nevner også det imponerende løpet til Fabian Vibekken i klasse M13. Han løp på sterke 17:32.



Av kvinnene var det Marie Kristine Malmgren fra Kristiansand IF Friidrett som vant. Vinnertiden var 18:04, og det var dermed god margin ned til Amalie Wedege fra Kristiansand Løpeklubb på andreplass. Hun løp på 18:56. Synøve Brox er definitivt kvitt kneproblemene som plaget henne en del i 2021. I dag løp hun nok et godt 5-kilometersløp. Nnylig løp hun Fornebuløpet på 19:25, og i dag løp hun i mål på 19:22 i Kristiansand. Det ble tredjeplass totalt og soleklar seier i klasse 60-64 år.



10 beste menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Lars Aanensen PWC M23-34 15:03 2 Gabriel Ingebretsen Kristiand Løpeklubb M23-34 15:41 3 Martin Ukkelberg Sløgedal KIF M16-17 15:58 4 Shimendi Gebtrehiwet M23-34 16:53 5 Julius Kadel M23-34 17:06 6 Fabian Vibekken Ullensaker/Kisa M13 17:32 7 Jon-Egil Enger M45-49 17:40 8 Even Enger M14-15 17:47 9 Silvan Schmid M23-34 17:53 10 Øystein Matre Birkenes M40-44 17:54



10 beste kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Marie Kristine Malmgren Kristiansands IF Friidrett K23-34 18:04 2 Amalie Wedege Kristiansand Løpeklubb K23-34 18:56 3 Synøve Brox SK Vidar K60-64 19:22 4 Christine Elisabeth Jacobsen K23-34 19:23 5 Anne-Kari Borgersen NOV K50-54 19:24 6 Elisabeth Larsen K23-34 19:41 7 Linnéa Holsen Meier Kif K23-34 20:47 8 Veronica Olsen Toyota Sør K23-34 21:03 9 Tomine Enger K14-15 21:16 10 Ann Helen Wiik Bustgaard Aktiv Sommer K23-34 21:45

Seier til Skeide Ruth og Røynstrand på Halvmaraton

På halvmaraton stilte 240 deltakere. 168 menn og 72 kvinner .Christopher Wiggen fra Gular/Team Scott gikk hardt i gang og ledet med over to minutter ved passering 5 km. Ledelsen ble noe mindre etter 10 kilometer, hvor Wiggen hadde 36:50 på klokka. Vegard Danielsen og Kristian Tjørnhom fra Kristiansand løpeklubb løp sammen og lå på de neste plassene. Hva som skjedde videre med lederen vet ikke Kondis, men Wiggen var ikke lenger på listen ved passering 15 km. Da var det Vegard Danielsen som ledet, med Kristian Tjørnhom på andre og Marius Skeide Ruth fra Spirit Friidrettsklubb på tredje. Disse løp mer eller mindre sammen på dette tidspunktet.



Inn mot mål ble det etter hvert klart hvem som skulle vinne. Marius Skeide Ruth tok siste stikk og vant med en god avslutning. Vinnertiden 1:14:05 var 19 sekunder foran Vegard Danielsen på andreplass. Kristian Tjørnhom ble til slutt nummer tre med 1:14:42. 37 sekunder bak vinneren. Jaroslaw Sosin i klasse 50-54 år ble nummer fire på gode 1:18:42.



Silje Røynstrand fra Grimstad Løpeklubb hadde samme taktikk i kvinneklassen og ledet med over minuttet ved 5 kilometer. Den ledelsen hadde hun nesten doblet på 10 kilometer, hvor hun passerte på 43:18. Her lå Anne Jorunn Hodne fra Stavanger Friidrettsklubb på andreplass og Sigrid Kroken på tredje. Røynstrand hadde ingen problemer med å holde ledelsen inn til mål og vant klart på 1:23:17. Hodne holdt også sin plassering og ble nummer to på 1:27:45, mens Kroken kontrollerte inn til tredjeplass på 1:31:36.



10 beste menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Marius Skeide Ruth Spirit Friidrettsklubb M23-34 1:14:05 2 Vegard Danielsen Kristiansand Løpeklubb M23-34 1:14:23 3 Kristian Tjørnhom Kristiansand Løpeklubb M23-34 1:14:42 4 Jaroslaw Sosin Grimstad Løpeklubb M50-54 1:18:24 5 Kim Håvard Bertheussen M40-44 1:20:03 6 Jostein Torvnes M35-39 1:22:14 7 Jørgen Strøm-Olsen Trucknor KRS M23-34 1:22:44 8 Øystein Therkelsen Lyngdal IL M35-39 1:22:54 9 Marius Engeland Hennig-olsen is M23-34 1:23:04 10 Jan Askland Kristiansand Løpeklubb M35-39 1:23:41



10 beste kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Silje Røynstrand Grimstad Løpeklubb K23-34 1:23:17 2 Anne Jorunn Hodne Stavanger Friidrettsklubb K35-39 1:27:45 3 Sigrid Kroken K23-34 1:31:36 4 Marie Therese Ruud K23-34 1:32:57 5 Gunhild Maria Hugdal K40-44 1:35:46 6 Ingjerd Kirkedam Grimstad Løpeklubb K45-49 1:35:48 7 Kjersti Nordstrøm Konsmo IL K35-39 1:36:29 8 Ausra Johansen Langenes K40-44 1:39:26 9 Helle Myhrstad Azets K23-34 1:39:27 10 Unn Ljøstad K60-64 1:39:54

Udø Pedersen og Wiig best på 10 kilometer

717 løpere løp 10-kilometeren under årets Sommerløpet. 502 menn og 215 kvinner. Erik Udø Pedersen fra Ull/Kisa var desidert best av herrene. Han ledet halvveis med 1 minutt og 9 sekunder, og fortsatte å øke ledelsen mot mål. Til slutt vant han på 30:55, 2 minutter og 19 sekunder foran nummer to. Mathias Sæten fra samme klubb var nest best med 33:14, og Marius Pytten ble nummer tre med 34:00.



I kvinneklassen var det Maria Wiig som tok seieren. Ved passering 5 kilometer lå hun noen meter foran Kerstin Kalsås fra Kristiansand Løpeklubb og Marie Kloster fra Skjalg IL. Men i løpet av den siste halvdelen trygget hun seieren og vant til slutt med 47 sekunder på vinnertid 37:30. Kloster tok andreplassen med 38:16 og Kalsås ble nummer tre med 38:33.



10 beste menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Erik Udø Pedersen Ullensaker/Kisa M23-34 30:55 2 Mathias Sæten Ullensaker/Kisa M23-34 33:14 3 Marius Pytten M23-34 34:00 4 John Olav Steinsland Team Steinsland Jordbær M23-34 34:16 5 Julian Brons Kristiansand Løpeklubb M23-34 34:16 6 Olav Meling Spikkeland Gular M23-34 34:35 7 Vetle Ulrichsen Flaget Kristiansand Løpeklubb M23-34 34:35 8 Tor Olav Svaland Birkenes IL M20-22 34:44 9 Kristoffer Pettersen Byggmesterpettersen A/S M35-39 35:01 10 Anders Tveit Birkenes IL M23-34 35:16



​10 beste kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Maria Wiig K23-34 37:30 2 Marie Kloster Skjalg IL K40-44 38:16 3 Kerstin Kalsås Kristiansand Løpeklubb K35-39 38:33 4 Michelle Schmidt Kristiansand Triathlon K23-34 41:21 5 Katja Lykke Tonstad Kristiansand kommune K40-44 42:07 6 Inger Engebretsen Kristiansands Cykleklubb K55-59 42:19 7 Kathrine Vinknes K35-39 42:31 8 Line Rosseland Stokke K35-39 42:37 9 Hilde Bergh Madsen Sykehusapoteket Arendal K40-44 43:02 10 Trine Holmer Hoven Kristiansand Løpeklubb K45-49 43:02

Mer informasjon:

Se alle resultater her

Sommerløpets hjemmeside

Sommerløpet på Facebook





Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957