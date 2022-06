(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Klar, ferdig, løp!

Melomdistanse på Reinsvoll

Lørdagens KM mellom gikk fra Reinsvoll flyplass der løypene gikk i et relativt flatt men småknudrete terreng, litt krevende orientering, steinete bunn og en del myr.

Heidi Therese Wiest og Ove Haugereid ble KM-mestre i Innlandet orienteringskrets i D/H21, men Ove Haugereid måtte se to løpere andre o-kretser, Sondre Sande Gullord og Vegard Ølstad Dalberg som begge løper for Bækkelagets SK foran seg på resultatlista. Sofie Johansson utfordret gutta i H21 og fikk sølv i den klassen.

I de eldste juniorklassene ble det KM-gull til Lars Lien i H17-20 og Birgit Dorthea Kleppa Madslien i D17-20, men hun måtte se seg slått av Synne Sandven som løper for Notodden OL.

Alle KM mellom-resultater, kart med løyper i Livelox



Inger E. Vamnes, Hamar OK tok gull i D80.



Birgit Dorthea Kleppa Madslien (gull D17-20), Knut Skjeset (gull H75) og Jon Tyldum klare til start.



Lars Lien (gull H17-20-st.nr.25) og Tone Bleken Rud (gull D40-st.nr. 54)



Sofie Johansson løp i H21 og fikk sølvmedalje.



Ove Haugereid studerer kartet etter målgang​.

Sprint i Gjøviks gater

Ralph Street, Bækkelagets SK var best i H21.



Søndagens KM-sprint ble arrangert fra Gjøvik gård ved Hunnselva i Gjøvik by, en idyllisk plass. Sprintløypene gikk i typisk urbant terreng med park og sentrumsbebyggelse. Fine utfordrende løyper hvor flere av Norges beste sprint o-løpere stilte til start i herreklassen. De to beste i H21 var Ralph Street, Bækkelagets SK og Lukas Liland, Nydalens SK. Mellom dem skilte det kun ett sekund ute i løypa og i mål. De tok dette løpet som en god sprinttrening før VM sprint i Danmark 26.-30. juni. Mesterskapet sendes på NRK TV.

KM-sprintgull gikk til Heidi Therese Wiest om dermed nle dobbeltvinner i D21 og Siggen Ytrehus, Gjø-Vard OL i H21. I de eldste juniorklassene ble det KM gull til Sigurd Kvamme, OL Toten-Troll i H17-20 og June Rogstad Bekkevold, Løten o-lag i D17-20.

Alle KM sprint-resultater, kart med løyper i Livelox



Oppsummert ble det to fine KM-dager arrangert av Gjø-Vard OL denne helgen.



Nesten alle som løp i D17-20 samlet.



Even Lien, Gjø-Vard OL tok gull H15-16.



Agnethe Hasli, Bækkelagets SK var best i D21​.



Sigurd Kvamme, OL Toten-Troll med gull H17-20.



Lukas Liland, Nydalens SK var nest best i H21.



Premiepallen i H15-16 (fra v.): Lars Lien-gull, Ole Solli Kvikstad-sølv, Mats Ligaarden-bronse og Amund Flaskerud-4. plass.



Seierspallen i D17-20 (fra v.): June Rogstad Bekkevold-gull, Maren Henriksen-sølv og Henriette Berg-bronse.



Fra v.: Agnethe Hasli var best i D21, Heidi Therese Wiest fikk KM-gull i D21 og Hildegunn Lindstad KM-sølv i D21.